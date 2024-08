- "Stella busca su primer cónyuge doble" - Stella busca un potencial compañero, independientemente del sexo

Durante más de una década, RTL ha guiado a "La Soltera" en un viaje en busca del amor. Pero esta nueva temporada, que comienza el 26 de agosto, es única. Al principio, no se emitirá en televisión abierta como de costumbre, sino solo en la plataforma de streaming de RTL+. Además, esta temporada los competidores masculinos enfrentan una intensa competencia: no son los únicos que luchan por la rosa final; también se unen competidoras femeninas.

Esta temporada, Stella Schmidt es la primera soltera bisexual en asumir este papel. La nativa de Múnich de 27 años ha considerado participar en el show durante mucho tiempo, como compartió con la Agencia de Prensa Alemana. "Ahora es el momento adecuado para mí porque recently tuve una relación significativa - mi primera con una mujer. Ella fue la primera mujer de la que me enamoré. Y así, soy la primera 'Soltera' bisexual".

"Bienvenidos a la 'Bi-Soltera'", anuncia el tráiler que RTL ha compartido en línea.

El género no es un factor - 50:50

Así que ella emprende un viaje a Tailandia en busca de su pareja perfecta, ya sea una mujer o un hombre. "Estaba abierta a hombres y mujeres - 50:50", compartió. No se centró en el género, "sino más bien en la pregunta, ¿qué clase de persona es esta?". El programa ya se ha filmado, por lo que no puede revelar el resultado. Sin embargo, los números no exactly favorecen a las mujeres: hay 15 hombres y solo cinco mujeres.

"Las mujeres son un desafío diferente", dice uno de los competidores en el tráiler. "Dos mundos distintos están colisionando aquí", y: "Esto es completamente diferente a antes".

Su antecesora, Sharon Battiste, recently anunció en Instagram que ella y su elegido de la temporada 2022 están juntos de nuevo - la única pareja ganadora de "La Soltera" que aún está junta actualmente. Schmidt admitió que estaba preocupada por no encontrar el amor ella misma.

"Tenía miedo de no enamorarme, de que no hubiera alguien allí para mí con quien pudiera construir un futuro", le dijo a dpa. Pero si el tráiler de RTL es cierto, sus miedos eran infundados. "Me enamoré de ambos", dice Schmidt en el tráiler.

"Tenía miedo de que tal vez me enamorara y los sentimientos no fueran correspondidos, y miedo de que alguien se fuera voluntariamente y me lastimara, y también miedo de que la gente me juzgara por quien soy y que estoy desafiando la estructura heteronormativa. Pero la esperanza y la emoción superaron todo", le dijo a dpa.

20 competidores esperan la rosa final - y probablemente también la fama y nuevos seguidores en las plataformas de redes sociales.

"Por supuesto, todos piensan en la fama, pero para cada uno, la esperanza de encontrar el amor es extremadamente alta", dijo Schmidt. "Y aunque al principio podamos decir que queremos participar en el show, siempre está esa idea: podría encontrar el amor de mi vida. Estoy completamente segura de que se desarrollarán sentimientos reales. Esas acusaciones de que todo es solo por clics son tonterías".

Stella Schmidt, sintiéndose valiente después de su primer amor con una mujer, confiesa "Te amo" a alguien durante su búsqueda de perfección en 'Bi-Soltera'. La temporada única, con representación igualitaria de hombres y mujeres, desafía las normas y expectativas tradicionales, fomentando emociones más allá del amor por la fama.

