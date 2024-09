- Steinmeier expresa que el acto violento en Solingen golpea a la nación en su corazón.

El supuesto ataque islamista en Solingen hiere la mismísima alma de toda la nación, según el Presidente Federal Frank-Walter Steinmeier. La matanza, que mencionó en un evento conmemorativo para las víctimas del ataque terrorista celebrado en la ciudad la semana pasada, impacta "un país amable, abierto y diverso" justo en su centro. "Ataca nuestra comprensión de nosotros mismos como nación, donde personas de diferentes orígenes residen y desean vivir en armonía - aquellos que han estado aquí por generaciones, así como aquellos que han llegado más recientemente." En su alocución, el jefe de Estado destacó: "Exactamente eso es lo que el perpetrador de Solingen pretendió con su odio, al igual que los perpetradores antes que él".

Aproximadamente 450 invitados asistieron al servicio conmemorativo en el teatro y sala de conciertos, incluyendo al Canciller Federal Olaf Scholz (SPD), la Presidenta del Bundestag Bärbel Bas, así como el Ministro Presidente de Renania del Norte-Westfalia Hendrik Wüst y el Ministro del Interior Herbert Reul (ambos CDU), y Steinmeier's esposa Elke Büdenbender. El dolor es casi insoportable, dijo el Presidente Federal, quien acababa de conversar con familiares de las tres personas fallecidas y ocho heridas. "Casi no puedo entender, casi no podemos entender lo que vosotros, queridos familiares y amigos, estáis experimentando, lo que estáis sufriendo, el infierno que estáis pasando".

Un hombre de 26 años de Siria, que llegó a Alemania como refugiado a través de Bulgaria y actualmente está detenido, es sospechoso del crimen. La organización terrorista Estado Islámico (IS) ha asumido la responsabilidad del ataque. "Fanáticos seguidores del Islam desean destruir lo que valoramos: nuestra sociedad abierta, nuestro estilo de vida, nuestra comunidad, nuestra libertad", dijo Steinmeier. "No queremos que el plan del terrorista se materialice, que sus semillas de terror germinen, pero sentimos temor e incertidumbre. Ambos son válidos". Sin embargo, no debemos dejar que el miedo nos paralice.

