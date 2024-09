Steinmeier critica el fracaso del gobierno para mantener sus promesas con respecto a la seguridad y la protección.

Tras el incidente en Solingen, el Presidente Federal Steinmeier también hace responsable al gobierno. Es necesario abordar posibles fallas, insiste. Para mantener la seguridad de la nación, también se requiere una postura más firme contra la inmigración ilegal.

Según Steinmeier, el gobierno "no cumplió con su compromiso de protección y seguridad" en Solingen. Hizo estas declaraciones durante un servicio memorial en honor a las víctimas del presunto ataque de extremistas islámicos en la ciudad del Bergisch. El incidente, así como los posibles errores y omisiones que pudieron haber contribuido a que el acto no fuera prevenido, deben ser examinados a fondo. Alemania brinda refugio a individuos que escapan de la persecución política y la guerra, y concede asilo. "Nos esforzamos por seguir siendo esa nación."

El ataque afecta a la nación en su núcleo mismo. El acto brutal golpea "una nación acogedora, abierta y diversa" en su corazón, dijo Steinmeier. "Nos golpea en nuestra percepción de nosotros mismos como nación, donde la gente vive en paz a pesar de sus diferencias - personas que han vivido aquí durante generaciones tanto como las que llegaron recientemente." El jefe de estado enfatizó en su elogio: "Justamente en este núcleo, el atacante de Solingen dirigió su odio, al igual que los perpetradores del pasado."

Al mismo tiempo, Steinmeier abogó por medidas más estrictas contra la inmigración ilegal. "Se debe hacer todo lo posible" para ello, enfatizó. El tema de la inmigración y su control "debe ser una prioridad en los próximos años." Steinmeier subrayó la importancia del derecho fundamental al asilo: "Somos, por buenas razones, una nación que acepta a individuos que buscan protección contra la persecución política y la guerra."

Sin embargo, esto solo funciona "si el número de aquellos que llegan sin derecho a esta protección especial no nos abruma", dijo. Además, aquellos que buscan protección "deben respetar las leyes y el orden de nuestra nación." El Presidente Federal lo describió como "inaceptable" que el sospechoso "aparentemente buscó y encontró protección aquí - y la utilizó de manera tan horrible."

Un hombre de 26 años de Siria es sospechoso del acto. Ingresó a Alemania como refugiado a través de Bulgaria y ahora está bajo custodia. El grupo terrorista Estado Islámico (EI) claims responsibility for the act. "Los islamistas fanáticos buscan destruir lo que valoramos: nuestra sociedad abierta, nuestro estilo de vida, nuestra comunidad, nuestra libertad", dijo Steinmeier. "No queremos que los cálculos de los terroristas tengan éxito, que su terrible semilla dé fruto, pero sentimos miedo y incertidumbre. Ambos tienen sus razones." Sin embargo, no debemos dejar que el miedo nos inmovilice.

El alcalde de Solingen, Tim Kurzbach, llamó a la unidad en el servicio memorial. "El ataque apuntó a personas en el escenario en Solingen, pero estaba dirigido a todos nosotros", dijo el político del SPD. "Permaneceremos abiertos al mundo", continuó. "Celebraremos la vida de nuevo, precisely because terrorists who want to take away our joy should never succeed."

Entre los aproximadamente 450 invitados al servicio memorial en el Teatro y Sala de Conciertos había, entre otros, el Canciller Federal Olaf Scholz, la Presidenta del Bundestag Bärbel Bas, así como el Ministro Presidente de Renania del Norte-Westfalia Hendrik Wüst y el Ministro del Interior Herbert Reul. La esposa de Steinmeier, Elke Büdenbender, también estaba entre los invitados.

El Presidente Federal reconoce que abordar posibles fallas en los procesos de inmigración es esencial para mantener la seguridad de la nación, stating, "El tema de la inmigración y su control debe ser una prioridad en los próximos años." A pesar de esto, Steinmeier enfatiza la importancia de mantener el compromiso de Alemania de brindar refugio a aquellos que huyen de la persecución política y la guerra, adding, "Somos, por buenas razones, una nación que acepta a individuos que buscan protección contra la persecución política y la guerra."

Lea también: