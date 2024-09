- Steinmeier aboga por limitar los movimientos migratorios no regulados

El presidente Steinmeier se mantiene firme en los derechos de asilo

Nuestro presidente, Frank-Walter Steinmeier, no cede en los derechos de asilo, pero llama a medidas para frenar la inmigración irregular. En un acto en honor a las víctimas del presunto ataque islamista en Solingen, Steinmeier destacó que Alemania, por razones válidas, acoge a personas que buscan refugio de la persecución política y la guerra, concediendo derechos de asilo. La historia muestra que en el siglo pasado, la supervivencia de Alemania durante la era nazi se debió en parte a que otros países mantuvieron sus fronteras abiertas. "Buscamos mantener esa esencia de nuestro país", dijo Steinmeier a una audiencia de aproximadamente 450 personas enlutadas, "siempre y cuando el flujo de quienes no tienen derecho a tales protecciones no nos sobrepase".

Se requiere unidad para la implementación

"Los que buscan refugio deben cumplir con las leyes y regulaciones de nuestra tierra", instó Steinmeier. Es fundamental implementar diligentemente las regulaciones de acceso existentes y futuras. "Se trata de una tarea monumental que debe ser prioritaria en los próximos años", añadió. Esta tarea a nivel nacional es lo que tanto yo como el pueblo alemán esperamos - más allá de las fronteras de los partidos políticos y las jerarquías administrativas.

También asistió al servicio memorial el canciller Olaf Scholz, quien más tarde escribió en la plataforma X, "El crimen hiere profundamente, enciende la ira. Aprender de él es nuestro deber hacia ellos y sus familias". El político de la SPD lloró profundamente a las víctimas de #Solingen, "con sus familias, con esta ciudad, con toda Alemania".

En su elogio, Steinmeier reconoció que el estado no cumplió con su compromiso de protección y seguridad en Solingen. Tanto el crimen como cualquier factor subyacente que contribuya a su prevención deben ser investigados a fondo. La carga del éxito de la inmigración no debe recaer en individuos dedicados - como trabajadores municipales y comunitarios, ayudantes voluntarios, oficiales de policía y aquellos que ya están al límite. "No debemos cargar a los bondadosos".

El acto violento hiere el corazón de Alemania

El acto violento hiere el corazón mismo del país, proclamó Steinmeier, una "nación amigable, abierta, diversa". El ataque penetra nuestra identidad nacional, "donde personas de diversos orígenes viven y desean convivir pacíficamente - aquellos que han residido aquí durante generaciones y aquellos que recently se han unido a nosotros". El jefe de estado enfatizó, "Justo allí, justo allí, el perpetrador de Solingen buscó encender su odio".

El principal sospechoso del ataque es un hombre sirio de 26 años que llegó a Alemania como refugiado a través de Bulgaria y actualmente se encuentra bajo custodia. La organización terrorista Estado Islámico (IS) ha asumido la responsabilidad del acto. "Los islamistas fanáticos buscan destruir lo que apreciamos: nuestra sociedad abierta, nuestro estilo de vida, nuestra comunidad, nuestra libertad", dijo Steinmeier. "No permitiremos que la estrategia de los terroristas tenga éxito, que su ideología repulsiva prospere, pero sentimos miedo e inseguridad. Ambos emociones son válidas". Sin embargo, el miedo no debe paralizarnos.

Después del servicio memorial, Steinmeier rindió homenaje en el lugar del crimen, de pie en silencio en memoria de las víctimas y con la cabeza inclinada en solemnidad.

