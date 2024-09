- Steinmeier aboga por iniciar esfuerzos en Solingen relacionados con cuestiones de inmigración.

El líder Frank-Walter Steinmeier no cederá en los privilegios de asilo, pero anima a los esfuerzos para minimizar la inmigración ilegal. En una ceremonia en honor a las víctimas del presunto ataque islámico en Solingen, el jefe de Estado reiteró que Alemania, merecidamente, acoge a quienes huyen de la persecución política y la guerra, concediéndoles derechos de asilo. A lo largo del siglo pasado, muchos alemanes sobrevivieron a la era nazi gracias a la hospitalidad de otros países. "Nos esforzamos por preservar esta nación. Y solo podemos mantenerla si el flujo de aquellos que no tienen derecho a este santuario en particular no nos abruma", afirmó Steinmeier ante una audiencia de alrededor de 450 dolientes.

La colaboración entre líneas políticas es necesaria

"Y solo sobreviviremos como esta nación si aquellos que necesitan protección respetan el orden y la ley de nuestra nación", advirtió Steinmeier. Ahora es crucial hacer posible toda colaboración en la implementación y el mantenimiento de las reglas de acceso existentes y las que aún están por venir. "Esta es una tarea monumental, y debe ser una prioridad en los próximos años". Requiere un esfuerzo colectivo, lo que espero y lo que los alemanes, independientemente de su afiliación política, esperan.

El estado de Solingen falló en su promesa de protección y seguridad. Las faltas y negligencias potencialmente responsables de la falta de prevención deben ser examinadas meticulosamente. La responsabilidad de un sistema de inmigración exitoso no debe recaer en individuos leales - como empleados de la ciudad y la comunidad, voluntarios, oficiales de policía y aquellos que han alcanzado sus límites. "No debemos sobrecargar a los compasivos".

El ataque golpea en el corazón del país

El acto bárbaro afecta al país en su núcleo, "una nación amigable, abierta y diversa" en su núcleo, subrayó Steinmeier. "Nos ataca en nuestra esencia misma como nación, donde la gente convive pacíficamente a pesar de sus diferencias - los residentes de toda la vida así como los recién llegados". El jefe de Estado enfatizó: "Precisamente en esta esencia, precisamente en esta, el atacante de Solingen dirigió su odio".

Entre los asistentes al servicio conmemorativo en el Teatro y Auditorio había, por ejemplo, el Canciller Federal Olaf Scholz (SPD), la Presidenta del Bundestag Bárbara Bas, solo para mencionar algunos, junto con el Ministro Presidente de Renania del Norte-Westfalia Hendrik Wüst y el Ministro del Interior Herbert Reul (ambos CDU). La esposa de Steinmeier, Elke Búdenbender, también estaba presente. El dolor es casi insoportable, dijo Steinmeier después de hablar con los familiares y amigos de las tres personas fallecidas y las ocho heridas. "No podemos comprender lo que estás pasando, queridos familiares y amigos, lo que estás soportando, el infierno que estás viviendo".

Un hombre de 26 años de Siria, que entró en Alemania como refugiado a través de Bulgaria, es sospechoso del delito y actualmente está detenido. El grupo terrorista Islamic State (IS) ha reivindicado la responsabilidad del acto. "Los islamistas fanáticos buscan destruir lo que valoramos: nuestra sociedad abierta, nuestro estilo de vida, nuestra comunidad, nuestra libertad", dijo Steinmeier. "No queremos que los cálculos del terrorista tengan éxito, que sus semillas de terror florezcan, pero sentimos miedo y duda. Ambos son justificados. Sin embargo, no debemos dejar que el miedo nos inmovilice".

