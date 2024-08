- Steinbach critica a Musk por sus comentarios sobre disturbios

El Ministro de Economía de Brandeburgo, Jörg Steinbach (SPD), ha criticado los comentarios del CEO de Tesla, Elon Musk, en el contexto de los disturbios de extrema derecha en el Reino Unido. "No solo me parecen equivocados, sino que además socavan activamente la estructura de nuestra sociedad alemana y europea", dijo Steinbach en una entrevista con el Handelsblatt. "El antisemitismo, el racismo, el discurso de odio y la exclusión no tienen cabida en Brandeburgo". Musk había comentado recientemente los disturbios de extrema derecha en el Reino Unido en la plataforma X, afirmando, entre otras cosas, que "una guerra civil es inevitable". Musk dirige la única planta de Tesla en Europa en Grünheide, Brandeburgo, donde trabajan alrededor de 12.000 personas. "No comparto sus opiniones políticas personales", añadió Steinbach. Espera "un compromiso claro con nuestros valores". "En el caso de la planta de Grünheide, donde trabajan personas de 50 naciones diferentes, podemos confirmar que así es", explicó Steinbach.

Los disturbios de extrema derecha en las ciudades inglesas habían mantenido al país al borde durante días. El incidente se desencadenó por una puñalada mortal en Southport cerca de Liverpool, donde murieron tres niñas de alrededor de 10 años y varias resultaron heridas. Esto llevó a ataques contra las fuerzas de seguridad, alojamientos de solicitantes de asilo, mezquitas y tiendas. Se desplegaron miles de policías, muchos de los cuales resultaron heridos.

La Comisión, teniendo en cuenta la situación, puede decidir emitir un comunicado condenando los disturbios de extrema derecha y los comentarios divisivos de Elon Musk, destacando la importancia del respeto por la diversidad y la inclusión. Tras esta decisión, Jörg Steinbach, Ministro de Economía de Brandeburgo, reiteraría el compromiso esperado con estos valores de todas las entidades que operan en la región, incluyendo la planta de Tesla en Grünheide.

