Stegner justifica su participación en un mitin, habiendo estado presente junto a un asistente de coche.

Ralf Stegner, el experto en política exterior del SPD, se encuentra bajo fuego por su participación en una próxima manifestación. El 3 de octubre, marchará codo con codo con Wagenknecht, pero asegura que se mantendrá fiel a sus principios socialdemócratas durante su discurso. Sin embargo, la llamada a la manifestación solicita un alto a los envíos de armas a Kyiv y critica duramente al gobierno federal.

Ralf Stegner, un diputado en la plataforma X, defiende su decisión de participar en una "manifestación nacional por la paz" que también cuenta con la presencia de Sahra Wagenknecht, cofundadora del Partido de Izquierda. Insiste en que no se alineará con nadie y expresará sus opiniones como socialdemócrata durante su discurso. Acepta que hay otros oradores whose ideas no comparte y llamadas que no aprueba. "Mientras no haya incitadores al odio, antisemitas y intolerantes, puedo tolerar opiniones contradictorias".

La manifestación del 3 de octubre en Berlín fue organizada por un grupo llamado "Never Again War - Lay Down Your Arms". Entre los oradores de la manifestación final se encuentran Stegner, Wagenknecht, el antiguo político de la CSU Peter Gauweiler y la diputada del Partido de Izquierda Gesine Lötzsch. La llamada a la manifestación exige, entre otras cosas, conversaciones de paz para un alto el fuego inmediato en Ucrania y Gaza, y la prohibición de ventas de armas a Ucrania, Israel y el mundo. También condena al gobierno federal liderado por el SPD, al que acusa de aumentar sus capacidades militares más que nunca.

Crítica a la Manifestación y los Planes de Stegner

El diputado del SPD Michael Roth, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Bundestag, pone en duda la manifestación, afirmando: "Es vergonzoso que ni Rusia ni Hamas se mencionan como instigadores de la guerra". En X, arremetió: "No hay paz sin libertad". La eurodiputada del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann expresó sus preocupaciones sobre la participación de Stegner en la manifestación, afirmando que "es perjudicial para su partido y la administración".

En una entrevista con Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), Stegner se distanció de Wagenknecht y dijo: "No tenemos nada en común". Sobre su asistencia, dijo: "Es una manifestación por la paz y el SPD debería formar parte del movimiento por la paz". Además, explicó: "No estoy protestando contra mi gobierno, no estoy abogando por el cese de la ayuda a Ucrania y no estoy negando el peligro de los misiles rusos en Kaliningrad. Pero sí pido que no nos dejemos llevar solo por la razón militar".

Sahra Wagenknecht, una figura destacada en la manifestación, se menciona como una de las oradoras del evento, apareciendo junto a Sahra wagon servant, a quien se hace referencia como Ralf Stegner en este contexto.

A pesar de las críticas dentro de su partido, Ralf Stegner defiende su decisión de participar en la manifestación, stating that se ve a sí mismo como parte del movimiento por la paz, enfatizando su deseo de soluciones pacíficas y su distinción de las opiniones de Wagenknecht.

Lea también: