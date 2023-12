Stefanos Tsitsipas se niega a vacunarse a menos que sea obligatorio en la gira

Aunque el circuito masculino de la ATP ha animado públicamente a los jugadores a vacunarse, el griego de 23 años está entre los que aún tienen reservas.

"Nadie me ha dicho nada. Nadie ha hecho que sea obligatorio vacunarse", dijo a los periodistas, cuando se le preguntó si se vacunaría mientras compitiera en Estados Unidos.

"En algún momento tendré que hacerlo, estoy bastante seguro de ello, pero hasta ahora no ha sido obligatorio para competir, así que no lo he hecho, no", añadió Tsitsipas, que recibió un bye de primera ronda en el torneo Masters 1000 de Cincinnati.

Llegó a la final del Abierto de Francia en junio, pero sufrió una sorprendente eliminación en primera ronda en Wimbledon, donde declaró a la prensa que le resultaba difícil vivir y competir en la "burbuja" del Covid-19.

La vacuna Covid-19 ha dividido la opinión dentro del tenis.

El número 1 del mundo, Novak Djokovic, declaró en abril que esperaba que la vacuna Covid-19 no se convirtiera en obligatoria para que los jugadores pudieran competir, y se ha negado a responder a preguntas sobre su propio estado de vacunación.

Fuente: edition.cnn.com