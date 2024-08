- Stefan Kretzschmar se encuentra más allá de la edad para adquirir tinta adicional.

A lo largo de su exitosa carrera en el balonmano, Stefan Kretzschmar fue famoso por sus numerosos tatuajes llamativos. Parece poco probable que el actual ejecutivo de 51 años de la liga de Füchse Berlin se haga más tatuajes. "Simplemente soy demasiado mayor", le dijo Kretzschmar a "Bild am Sonntag".

Compartió sus razones con una risita: "En ese momento, me hacía tatuajes para lucirlos sin camisa. Desafortunadamente, no tiene el mismo impacto ahora cuando me quito la camiseta". Kretzschmar confesó: "Mi vanidad no ha disminuido, pero mi cuerpo ha cambiado - no de la manera más favorable".

Kretzschmar aprovechó inteligentemente su peculiar aspecto

Al principio de su carrera, el aspecto de Kretzschmar dejó perplejos a muchos espectadores - no solo sus tatuajes, sino también sus piercings y peinado extravagantes. Sin embargo, él explotó astutamente la atención que recibía. "Los medios estaban interesados en mí. Entonces, capitalicé esa imagen, me volví ruidoso y juguetón, y vi cómo mi popularidad aumentaba a través de ello".

