Stamer y Maloney pretenden discutir el despliegue de armas de largo alcance por Ucrania dentro del territorio ruso.

El primer ministro del Reino Unido Starmer y la italiana Meloni discutirán una propuesta el lunes que permitiría a Ucrania utilizar misiles británicos en territorio ruso Según fuentes familiarizadas con el asunto, informadas por Bloomberg, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, discutirán el lunes una propuesta que permitiría a Ucrania utilizar misiles británicos de largo alcance Storm Shadow en territorio ruso. El viaje de Starmer a Roma sigue a su reunión con el presidente de EE. UU., Joe Biden, en Washington. Hasta ahora, Biden se ha abstenido de apoyar tal movimiento debido a las preocupaciones sobre la escalada del conflicto. En los próximos días, los funcionarios británicos Maintenance talks with their French and German counterparts regarding this plan.

17:54 Actualización: Más heridos en el ataque ruso a un edificio residencial de Kharkiv Un ataque aéreo ruso en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, ha causado numerosos civiles. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, compartió esta información a través de su canal de Telegram, informando que un rascacielos residencial había sido dañado. El número de heridos ahora es de 35, incluidos varios niños. Anteriormente, 28 personas habían resultado heridas (ver entrada de las 15:25). Los servicios de emergencia aún se encuentran en la escena, trabajando para extinguir el fuego y buscar más víctimas después del impacto de la bomba entre los pisos neuf y doce.

Antes del asalto ordenado por Putin, Kharkiv sufrió ataques continuos Antes de que el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, ordenara el ataque, Kharkiv, con más de un millón de habitantes, era la segunda ciudad más grande de Ucrania. En las primeras etapas de la guerra, Moscú intentó tomar la ciudad, ubicada a unos 30 kilómetros de la frontera, pero fracasó. Desde entonces, Kharkiv ha sido una de las ciudades más atacadas de Ucrania, sufriendo ataques de artillería y cohetes, así como bombas guiadas lanzadas desde aviones mientras aún vuelan sobre territorio ruso.

16:56 La Fuerza Aérea ucraniana destruye un barracks ruso en Kursk Las fuerzas ucranianas afirman que han destruido un edificio de barracones utilizado por tropas rusas en la región occidental de Rusia de Kursk, según la narrativa oficial. Este reclamo fue respaldado por un video publicado por el grupo de Kherson, que está cerca de las autoridades militares de Kyiv, supuestamente captado con un dron. La ubicación precisa del edificio no se ha revelado, sin informes inmediatos de bajas. Se cree que este movimiento es una respuesta al ataque ruso a una escuela militar en Poltava. "Denos más conscriptos y paracaidistas, y nos ocuparemos de ti", dijo el ejército ucraniano. Hasta el momento, no ha habido respuesta por parte rusa. La verificación de la cuenta del lado ucraniano es actualmente imposible. En un ataque ruso anterior a un edificio en Poltava que alojaba una escuela de comunicaciones, murieron 53 personas y otras 298 resultaron heridas. El ejército ucraniano inició una ofensiva contra Kursk a principios de agosto, supuestamente tomando el control de alrededor de 1.300 kilómetros cuadrados de territorio ruso hasta ahora.

16:08 El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido Lammy descarta las amenazas de Putin como "farol" En el contexto de las discusiones sobre la relajación de las restricciones a Ucrania para el uso de armas occidentales contra objetivos rusos, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, ve las amenazas de Putin como vacías. "Hay mucho ruido. Ese es su estilo. Amenaza con tanques, amenaza con misiles, amenaza con armas nucleares", dice Lammy a la BBC. Las amenazas del presidente ruso no deben disuadirnos de nuestro curso, dice Lammy, tachando a Putin de "fascista imperialista". Cuando se le pregunta si Putin miente cuando amenaza con la guerra nuclear, Lammy responde: "Lo que Putin está haciendo es despistar. Es grandilocuencia".

15:25 Al menos 28 heridos en Kharkiv por un ataque con misil guiado Al menos 28 personas, incluidas tres niños, han resultado heridas en Kharkiv, la ciudad nororiental de Ucrania, después de un ataque con misil guiado. "El impacto causó un incendio en un rascacielos residencial", explica Oleh Syniehubov, gobernador de Kharkiv, en Telegram. También se ha infligido daño a la infraestructura de la ciudad (ver también entradas de las 09:46 y 07:03).

14:55 Moscú reacciona a las sanciones de EE. UU. contra el canal de televisión estatal ruso RT Moscú condena enérgicamente las sanciones de EE. UU. contra el canal de televisión estatal ruso RT y advierte de medidas de represalia. "Las acciones de la administración de EE. UU. no quedarán sin respuesta", dice Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, según el sitio web oficial del ministerio. Los analistas interpretan esta declaración como una advertencia para los periodistas estadounidenses que aún operan en Rusia. En marzo de 2023, Rusia detuvo al periodista estadounidense Evan Gershkovich por cargos de espionaje. El periodista, que representa el renombrado "Wall Street Journal", fue mantenido bajo custodia durante 16 meses antes de ser liberado como parte de un canje de prisioneros. Tanto Gershkovich como el periódico han negado consistentemente los cargos. Zakharova acusa a EE. UU. de censura y un ataque a la libertad de prensa. Afirma que las acciones de EE. UU. contra RT han iniciado "una nueva oleada de restricciones contra los medios de comunicación y periodistas rusos". El gobierno de EE. UU. había formulado anteriormente graves acusaciones contra RT, acusando al medio de entrometerse en los asuntos de naciones extranjeras.

14:28 El presidente de Irán viaja a Rusia para la cumbre del BRICSIrán está fortaleciendo sus lazos con Rusia y participará en la cumbre del BRICS. El presidente Hassan Rouhani viajará a Kazán, ubicada en el Volga, según el embajador iraní en Moscú, informado por los medios rusos. El embajador Ali-Asghar Soltanieh también anunció una reunión bilateral con el presidente ruso Vladimir Putin durante la cumbre del 22 al 24 de octubre. Un acuerdo de cooperación completa está en la agenda. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, ha acusado a la República Islámica de proporcionar misiles a Rusia para su uso en Ucrania. Teherán niega esta afirmación.

13:55 El nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania advierte: No confíen en las amenazas de PutinEl ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, aconseja a los aliados de Ucrania no ceder ante las amenazas del presidente ruso Vladimir Putin. Dice que el objetivo de Putin es disminuir el apoyo a Ucrania. "En lugar de eso, los aliados deben amplificarlo", dice Kuleba en su Twitter. Menciona que Putin ha amenazado con consecuencias graves en varias ocasiones, pero nunca ha cumplido con estas amenazas. Esto quedó claro cuando el Oeste comenzó a suministrar armas a Ucrania, cuando Finlandia y Suecia se unieron a la OTAN y cuando Ucrania recibió sus primeros aviones de combate F-16, continúa el ministro de Relaciones Exteriores. "Cuando se enfrenta a la fuerza, Putin se retira y encuentra formas de justificarlo ante su pueblo".

13:30 La posición de Alemania sobre los misiles Taurus enfrenta críticasLa discusión sobre la entrega de misiles crucero alemanes Taurus a Ucrania está aumentando, pero el canciller Olaf Scholz ha dejado claro que no aprobará el arma. Esta decisión no ha sido bien recibida en Ucrania, según informes del corresponsal de ntv Kavita Sharma.

13:03 Pareja muerta en ataque con cohetes en Odessa, según informes ucranianosAl menos dos personas, una pareja, murieron en un ataque con cohetes rusos en los suburbios de la ciudad de Odessa, según informes ucranianos. Las víctimas ocurrieron el sábado por la noche, según el gobernador de la región. Otra persona resultó herida. Los hallazgos preliminares sugieren que se utilizó un munición prohibida de racimo. La fuerza aérea ucraniana informes que dos cohetes impactaron en los suburbios.

12:28 El ejército ucraniano afirma haber destruido un puente pontón y un centro de comandoEl ejército ucraniano afirma que ha destruido un puente pontón construido por los rusos. El estado mayor del ejército no especifica dónde estaba ubicado este puente. En total, afirman haber impactado seis áreas de concentración enemiga desde el aire o con artillería el día anterior. Junto con el puente pontón, se destruyó un sistema de artillería. Otro impacto se reportó en un centro de comando y control.

11:58 Mujeres ucranianas toman la delantera en la limpieza de minasEl conflicto en Ucrania ha provocado una gran escasez de mano de obra, especialmente en trabajos tradicionales de hombres. Como resultado, las mujeres están siendo cada vez más buscadas y muchas se están reciclando. El informe extranjero de ntv visita a algunas de estas mujeres en el sureste de Ucrania y cerca de Kyiv.

11:25 Ischinger sugiere aliviar las restricciones de armas para UcraniaWolfgang Ischinger, el antiguo jefe de la Conferencia de Seguridad de Múnich, propone relajar las restricciones en el uso de armas occidentales por parte de Ucrania. "Sería más claro y fácil para todos si simplemente dijéramos: Nos comprometemos a que Ucrania use exclusivamente dentro del marco permitido por el derecho internacional los sistemas de armas que proporcionamos", dice Ischinger al "Süddeutsche Zeitung". Esto significa que los hospitales, por ejemplo, no podrían ser objetivo -algo que los rusos han estado haciendo continuamente. Los objetivos militares como aeropuertos o bases de lanzamiento podrían ser atacados, incluyendo en territorio ruso, para evitar ataques con bombas voladoras.

10:53 Aumentan los intercambios de prisioneros entre Ucrania y Rusia después de la ofensiva de Kursk

Los analistas sugieren que el reciente aumento en los intercambios de prisioneros entre Ucrania y Rusia puede estar relacionado con la ofensiva de Ucrania en Kursk, que comenzó el 6 de agosto. Desde entonces, ha habido tres acciones que han resultado en un total de 267 prisioneros intercambiados en ambos lados, según un análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). En comparación, solo hubo tres intercambios de prisioneros entre enero y agosto, que involucraron a aproximadamente 400 ucranianos y 400 rusos. Los oficiales ucranianos han informado que la incursión en Kursk ha mejorado el poder negociador de Ucrania en los intercambios de prisioneros con Rusia, después de que el Kremlin hubiera rechazado consistentemente los intentos ucranianos de negociar un intercambio.

10:16 Los rusos avanzan gradualmente en el frente esteLas tropas rusas están avanzando en la línea del frente en el este de Ucrania, haciendo un progreso lento en las cercanías de Wuhledar y al sureste del centro logístico Pokrovsk, según el Ministerio de Defensa británico. Sin embargo, los rusos no han hecho avances significativos hacia Pokrovsk en la última semana.

09:46 Ucrania informa ataques con drones y misilesLa fuerza aérea de Ucrania informes que Rusia atacó con 14 drones durante la noche, con 10 de ellos derribados por la defensa aérea. Además, se interceptó un misil guiado. También se informes que Rusia disparó dos misiles balísticos, pero no se proporciona información sobre su destino o cualquier casualties o daños resultantes de los ataques. Las autoridades en la región de Kharkiv informaron incendios debido al bombardeo ruso y daños a varios edificios en la ciudad de Kharkiv.

09:10 Riesgos potenciales de los sistemas de pago con reconocimiento facial en más metros de Rusia, según activista de derechos humanos

08:02 Moscú: 29 drones abatidos sobre territorio ruso

Las unidades de defensa aérea rusa interceptaron 29 drones durante la noche en varias regiones, según informó el Ministerio de Defensa ruso. La mayoría de estos drones fueron lanzados desde Ucrania y abatidos principalmente en la región de Bryansk, que limita con Ucrania.

07:31 Stegner defiende su presencia en manifestación antiarmas

El experto en política exterior del SPD, Ralf Stegner, defendió su participación prevista en una manifestación en la que también hablará la copresidenta del SPD, Sahra Wagenknecht. Aclaró que no compartiría escenario con nadie, pero expresaría sus puntos de vista como socialdemócrata en su discurso. Reconoció no estar de acuerdo con todas las opiniones expresadas por los demás oradores, pero toleraría la diversidad, siempre y cuando se excluyera a fascistas, antisemitas y racistas. La "manifestación por la paz nacional" del 3 de octubre en Berlín fue organizada por una iniciativa llamada "Never Again War - Lay Down Your Arms". Esta iniciativa exige negociaciones para la cesación inmediata de los conflictos en Ucrania y Gaza, no envío de armas a Ucrania, Israel ni a ningún otro país, y crítica al gobierno federal liderado por el SPD por su aumento de armamento. El portavoz de política exterior del SPD, Michael Roth, expresó su desacuerdo con la manifestación, señalando que Rusia y Hamas no eran etiquetados como beligerantes, mientras que la diputada federal FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann criticó la participación de Stegner en el evento, argumentando que era perjudicial para su partido y el gobierno.

07:03 Kharkiv bajo fuego nuevamente

Las autoridades ucranianas informaron otro ataque a Kharkiv por parte de las fuerzas militares rusas durante la noche. Un edificio en el campus de un hospital resultó dañado y se declaró un incendio en un institución educativa después de ser impactada por un lanzacohetes. Afortunadamente, no se reportaron heridos. Kharkiv es una de las ciudades más bombardeadas, ubicada a solo unos 30 kilómetros de Rusia.

06:29 Número de soldados rusos en Kursk probablemente se ha multiplicado desde la ofensiva

El Instituto para el Estudio de la Guerra indica que la ofensiva ucraniana parece estar atrayendo a más personal del lado ruso. Esta ofensiva ha obligado al mando militar ruso a desplegar unidades desde Ucrania a la región de Kursk y enviar nuevos contingentes desde Rusia a Kursk en lugar del frente en Ucrania. Al comienzo de la ofensiva a principios de agosto, había 11,000 soldados rusos estacionados en la región de Kursk, con estimaciones actuales que van de 30,000 a 45,000 soldados.

05:11 Asesor de Zelensky: Ucrania comienza la producción de proyectiles de artillería de 155 mm

Ukraine ha comenzado a fabricar proyectiles de artillería de 155 mm, según informó un funcionario ucraniano y el "Kyiv Independent". Oleksandr Kamyshin, el exministro de Industrias Estratégicas y actual asesor externo del presidente Volodymyr Zelensky, afirmó que la producción de material de defensa en Ucrania había duplicado bajo su liderazgo y se triplicaría antes del final del año.

03:04 Asistente de Biden: Biden centrará el resto de su mandato en Ucrania

El presidente de EE. UU., Joe Biden, planea utilizar el resto de su mandato para ayudar a Ucrania a lograr la mejor posición posible en su conflicto con Rusia, según un alto asesor. El asesor de Seguridad Nacional de EE. UU., Jake Sullivan, expresó esto en la conferencia Yalta European Strategy (YES) en Kyiv.

01:43 Informe: Antiguos políticos británicos exigen a Ucrania usar misiles de largo alcance en territorio ruso

Cinco antiguos ministros de Defensa británicos del Partido Conservador y el antiguo primer ministro Boris Johnson habrían instado al líder laborista Keir Starmer a permitir que Ucrania use misiles de largo alcance en territorio ruso, incluso sin el apoyo de EE. UU., según el Sunday Times. Advertieron que cualquier retraso adicional solo podría animar al presidente Putin.

00:52 Ucrania: Corea del Norte es la mayor amenaza para Ucrania entre los aliados de Rusia

Según el jefe de inteligencia ucraniano Kyrylo Budanov, Corea del Norte representa la mayor amenaza para Ucrania entre los aliados de Rusia. En su intervención en la conferencia Yalta European Strategy (YES) en Kyiv, Budanov afirmó que "Corea del Norte es nuestro mayor dolor de cabeza entre estos aliados rusos". La ayuda militar de Corea del Norte a Rusia, incluyendo cantidades significativas de municiones, está teniendo un impacto significativo en la intensidad de los conflictos, señaló Budanov en respuesta a una pregunta sobre el apoyo de Rusia a países como Irán y China. Después de conversaciones con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, el líder norcoreano Kim Jong Un anunció planes para fortalecer las relaciones con Rusia. Kyiv está monitoreando los envíos de armas de Pyongyang a Moscú y observando su impacto en el campo de batalla. "Hay una relación directa. Están enviando suministros de artillería masivos, lo que es preocupante", señaló Budanov.

23:21 Rusia podría enfrentar problemas de personal para mediados de 2025Según Ucrania, Rusia podría enfrentar escasez de personal para mediados de 2025. Para el verano de 2025, el gobierno de Moscú se encontrará en una situación difícil, afirma el jefe de inteligencia ucraniano Kyrylo Budanov en una conferencia en Kyiv - "o tendrá que declarar la conscripción o de alguna manera disminuir la intensidad de los hostilidades". Esto podría ser crucial para Rusia. Hasta el momento, no se ha hecho ningún anuncio por parte del gobierno de Moscú.

22:20 Scholz: el ataque ruso a Ucrania es 'totalmente absurdo'El canciller alemán Olaf Scholz ha censurado al presidente ruso Vladimir Putin por poner en riesgo el futuro de Rusia con el ataque a Ucrania. "La guerra es totalmente absurda, incluso desde la perspectiva de Rusia", dijo en un diálogo ciudadano como miembro del SPD del Parlamento alemán en Prenzlau, Brandenburg. Para su imperialismo aspirante, Putin está enviando a cientos de miles de soldados rusos a lesiones y muerte, y dañando las relaciones económicas de Rusia con numerosos países de todo el mundo. "Y Ucrania tendrá un ejército más poderoso que antes", agregó Scholz. Alemania continuará ayudando militarmente a Ucrania para evitar que el país sitiado colapse y para evitar que se tenga éxito en una clara violación de las reglas en Europa. "Putin está dañando el futuro de Rusia". Solo se puede lograr una solución pacífica si Rusia reconoce que Ucrania no será un estado vasallo.

22:01 Conflictos y avances en las batallas por KurskLas fuerzas ucranianas están haciendo avances territoriales en su avance en la región occidental rusa de Kursk, pero también están perdiendo terreno ante los contraataques rusos. Según el canal militar pro-gubernamental ucraniano Deep State, las unidades ucranianas han tomado el control de tres asentamientos más. Sin embargo, los contraataques rusos han obligado a las tropas ucranianas a retirarse alrededor del pueblo de Snagost. Un mapa publicado por Deep State indica una brecha significativa en las líneas defensivas ucranianas. Estos informes no pueden ser validados independientemente en este momento. A principios de agosto, las tropas ucranianas invadieron la región fronteriza rusa de Kursk y, según sus propias afirmaciones, capturaron alrededor de 1.300 kilómetros cuadrados y alrededor de 100 asentamientos, incluyendo la ciudad de Sudscha. Los expertos estiman ganancias territoriales más pequeñas. Esta semana, el ejército ruso lanzó su primer intento significativo para expulsar a las tropas ucranianas.

21:41 EE. UU.: retrasos en la ayuda militar a Ucrania por 'complicaciones logísticas'Los retrasos en la ayuda militar de EE. UU. a Ucrania se deben a "complicaciones logísticas", según funcionarios estadounidenses. "No se trata de la voluntad política", dice Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, en Kyiv, Ucrania. "Se trata de desafíos y complicaciones logísticas para enviar este material al frente", dijo en la conferencia Yalta European Strategy (YES) a la que asistió por video. Dado los desafíos enfrentados por Ucrania, EE. UU. debe "hacer más y ser mejor", reconoce Sullivan. El presidente Joe Biden está "determinado" a utilizar el tiempo que le queda en el cargo para "posicionar a Ucrania de la mejor manera posible para ganar", dice. Biden y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se reunirán en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York a finales de septiembre, anuncia Sullivan.

20:57 Scholz: planes para procesar a los saboteadores del gasoducto Nord Stream en AlemaniaOlaf Scholz ha descrito el sabotaje de los tubos del gasoducto Nord Stream en el mar Báltico como un "acto terrorista". El canciller alemán quiere llevar a los responsables ante la justicia en Alemania. Ha ordenado a todas las autoridades de seguridad y a la Fiscalía Federal que investiguen sin prejuicios, dijo Scholz durante un diálogo ciudadano como miembro del SPD del Parlamento en Brandenburg's Prenzlau. "Intentaremos llevar a los responsables ante un tribunal alemán si podemos arrestarlos", agregó. Scholz también desmintió el mito de que el gobierno alemán ha renunciado al gas natural ruso. Fue Rusia quien detuvo las entregas de gas a través del gasoducto Nord Stream 1, dijo. El posterior aumento de precios, los costos limitados y la búsqueda de fuentes de gas alternativas han costado a Alemania "más de 100.000 millones de euros". Las explosiones del gasoducto solo ocurrieron después de que Rusia ya había detenido los suministros de gas a Europa occidental a través del mar Báltico. En agosto, la Fiscalía Federal emitió la primera orden de arresto contra un ciudadano ucraniano por el acto de sabotaje.

Se han surgido críticas internacionales debido a las acusaciones de que Irán está suministrando cohetes a Rusia. Los poderosos demócratas del G7 han condenado firmemente esta entrega de armas, según una declaración conjunta de sus ministros de Relaciones Exteriores. A pesar de los llamamientos globales para detener estas entregas, Irán sigue armando a Moscú, aumentando su apoyo militar a la lucha de Rusia contra Ucrania. Esto se ha revelado en un comunicado conjunto de los ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido, EE. UU. y el Representante

En un giro irónico, el presidente ruso Vladimir Putin destaca la importancia de la libertad de expresión y la información, afirmando que es crucial proteger los principios de la veracidad informativa en el proceso en evolución de la multipolaridad. Según Putin, la verdadera libertad de expresión fomenta el debate y la búsqueda de soluciones comunes a los problemas globales. En un mensaje en video a los participantes de la cumbre de medios de los países BRICS en Moscú, celebrando el 120º aniversario de la agencia de noticias estatal TASS, Putin elogia a los medios como jugadores significativos en la creación de un orden mundial justo al proporcionar a la gente una visión no sesgada del mundo. Sin embargo, en Rusia autoritaria, la libertad de expresión e los medios independientes no existen, con los medios siendo prohibidos y los oponentes enfrentando procesamientos. TASS, fundada en 1904, es ahora la mayor agencia de noticias de Rusia y funciona como la voz del gobierno.

19:20 Scholz Rechaza la Entrega de Misiles de Crucero Taurus

El canciller alemán Olaf Scholz ha rechazado la entrega de armas de precisión de largo alcance a Ucrania, ya sea en la actualidad o en el futuro, de acuerdo con las decisiones de sus socios de la alianza. Al dirigirse a un diálogo ciudadano en Prenzlau, Alemania, Scholz reiteró su postura en contra de la entrega de misiles de crucero Taurus, que pueden viajar hasta 500 kilómetros, afectando a Moscú. Justificó esto citando el riesgo de escalada. Scholz afirmó: "He rechazado eso. Y, por supuesto, eso se extiende a otras armas que tienen la capacidad de viajar esa distancia si las hubiéramos suministrado". Repitió: "Esto sigue siendo así, independientemente de las decisiones tomadas por otros países". El arma de mayor alcance que Alemania ha suministrado a Ucrania es el lanzador de cohetes Mars II, capaz de alcanzar objetivos a 84 kilómetros de distancia. [Ver desarrollos anteriores aquí.]

