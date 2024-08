- St. Pauli muestra un rechazo inesperado

En su partido inaugural de la Bundesliga, los recién llegados FC St. Pauli y el entrenador Alexander Blessin evitaron un revés tardío. En la primera ronda de la DFB-Pokal, St. Pauli ganó gracias a un 3-2 (2-2, 0-1) en tiempo extra contra el equipo de cuarta división Hallescher FC.

Un total de 14,000 espectadores se reunieron en el estadio Leuna Chemie para presenciar el encuentro. Los goles de Johannes Eggestein (48'), Adam Dzwigala (90'+4) y Lars Ritzka (110') finalmente decantaron la balanza a favor de St. Pauli. Hallescher FC había tomado una ventaja temprana con Cyrill Akono (11') y Marius Hauptmann (63'), pero no pudieron mantenerla.

El juego descuidado les dio una desventaja temprana

Hallescher FC tomó la iniciativa desde el principio, presentando dos oportunidades significativas al novato Morgan Guilavogui en el primer y décimo minutos. Luego, el portero de St. Pauli Vasilj cometió un error que permitió a Akono marcar un gol fácil (11'). Los intentos posteriores de St. Pauli de marcar estaban fuera de lugar, sus movimientos eran lentos y sus pases estaban mal colocados.

Sin amedrentarse por su ventaja, Hallescher FC presionó hacia adelante, acercándose a duplicar su ventaja cuando Richardson disparó desde el borde del área. Sin embargo, Vasilj de St. Pauli volvió a salvar la situación (38').

Rápida respuesta iguala el marcador

St. Pauli respondió rápidamente al reinicio, igualando pronto a través de su capitán, Jackson Irvine. Después de un pase largo, Irvine dejó a Eggestein en una posición fácil para marcar en el poste lejano (48'). St. Pauli ganó momentum después de igualar, incluso lograron marcar un gol en fuera de juego, pero Hallescher FC reaccionó. Catorce minutos después, Hauptmann marcó para recuperar la ventaja (63').

Blessin hizo cuatro cambios en el minuto 72 para intentar cambiar el momentum. Sin embargo, la compostura de St. Pauli decayó en el proceso. Finalmente, fue Dzwigala quien logró mantener sus oportunidades, marcando poco después y llevando el partido a la prórroga.

En los momentos finales de la prórroga, la victoria fue sellada por un crucial gol de Ritzka, evitando una tanda de penaltis potencial.

