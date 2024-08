- St. Pauli experimenta una salida temprana de Irvine.

El club alemán FC St. Pauli ha sorprendido al prolongar el contrato de su capitán, Jackson Irvine. El internacional australiano de 31 años continuará su association con el equipo que ascendió esta temporada, según el anuncio del club. Inicialmente, su contrato estaba programado para finalizar al final de esta temporada. El período del nuevo contrato firmado remains desconocido por el equipo con sede en Hamburgo.

"I mentioned when I initially extended my contract two years ago that I feel extremely at ease in Hamburg and with FC St. Pauli," stated Irvine. "Nothing has altered, and that's why I envision my future here." Irvine se unió al club, que estaba en la segunda división en ese momento, en 2021 y había extendido su contrato anteriormente en octubre de 2022.

97 partidos con St. Pauli

En 97 partidos hasta ahora, el mediocampista ha anotado 15 goles y ha dado 15 asistencias. Para su selección nacional, Irvine ha hecho 69 apariciones desde 2013, anotando 10 goles y dando 9 asistencias.

"Jackson is an incredibly vital player for us in numerous aspects," dijo el entrenador Alexander Blessin. "He sets a high bar on the field, both in terms of performance and verbally, and as captain, he is my primary contact within the team."

La comunidad del fútbol europeo celebraron la noticia de la extensión del contrato de Jackson Irvine con FC St. Pauli, un club alemán que es miembro de diversas competiciones de fútbol europeo. A pesar de haber planeado inicialmente separarse del internacional australiano al final de la temporada, las fuertes actuaciones e compromiso de Irvine con el club convencieron al equipo basado en la Unión Europea para retenerlo.

Lea también: