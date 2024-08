- SSG pide un mejor apoyo financiero a las autoridades locales

La Asociación de Municipios y Comunas de Sajonia (SSG) está insistiendo en una mejora significativa de los recursos financieros proporcionados a los municipios. En el próximo período legislativo, se deben tomar decisiones - en interés tanto de los municipios como del estado, dijo el presidente de la SSG, Bert Wendsche. En términos de distribución de tareas y gastos, los municipios de Sajonia están subfinanciados en comparación con otros estados federales. Les faltan alrededor de 200 euros por habitante al año, lo que equivale a unos 800 millones de euros en total. Hubo tres paquetes de rescate en 2023, pero es poco probable que lleguen este año. En consecuencia, el resultado anual será "rojo profundo" para el sector municipal.

Según Wendsche, las asignaciones generales a nivel municipal no han evolucionado tan mal como en Sajonia desde 2010. Esto se debe menos a la igualación financiera municipal y más a las contribuciones y reembolsos consistently decreasing del presupuesto del Estado Libre, como recortes en programas de financiación. Las finanzas municipales deben mejorarse a largo plazo y ampliarse el alcance de las ciudades y municipios. De lo contrario, no podrán competir con los nuevos estados federales y mantenerse al día con el desarrollo económico.

"¡Quién ordena, debe pagar!"

La SSG propone que el estado esté financieramente involucrado en las tareas transferidas a los municipios. Para compensar las cargas adicionales, estas deben ajustarse dinámicamente o considerarse permanentemente en la igualación financiera municipal. También debe aplicarse el principio de "quien ordena, debe pagar - y permanentemente" a nivel federal. La SSG insta al estado de Sajonia a iniciar una iniciativa del Consejo Federal para dar al Bundesverband der Gemeinde-Sprecher el derecho a ser escuchado en el Consejo Federal. En el futuro, el gobierno federal y los estados no deben adoptar nuevos compromisos whose costs are passed on to the municipalities. Se exige compensación por las cargas adicionales causadas por las leyes federales, primero para los estados y luego para los municipios.

Si no hay mejora en el equipamiento financiero de los municipios, no se invertirá mucho en los próximos años, especialmente en inversiones en construcción, en un momento en que la industria de la construcción ya está luchando.

SSG contra moratoria para cierres de guarderías

Al mismo tiempo, la SSG se opuso a una moratoria para el cierre de guarderías. No es el momento adecuado para una expansión de los estándares. Varios partidos habían abogado por esto, utilizando el descenso del número de niños para mejorar el cuidado de las niñas y los niños en las guarderías. El número de niños disminuirá significativamente de forma permanente. "No podemos permitirnos dejar que las guarderías estén vacías", dijo Wendsche.

