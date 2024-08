- SPD: No hay eventos después de las 17h en el sector público

Los eventos profesionales regulares en el sector público deberían, en opinión de la SPD, programarse solo después de las 5 pm si se garantiza el cuidado de los niños. Como el mayor empleador de Renania del Norte-Westfalia, el sector público debería liderar en conciliar la vida familiar y laboral, demandó Lisa-Kristin Kapteinat, vicepresidenta de la fracción del parlamento estatal.

La regla de las 5 pm podría implementarse mediante una regulación. Se podrían hacer excepciones para los eventos que sirvan para informar immediately a la población.

Para las empresas privadas, una regla así no sería fácilmente aplicable, reconoció Kapteinat. "Pero no se debe subestimar la función de modelo". Las horas laborales familiares también son un tema importante en la economía libre, dados los problemas de escasez de trabajadores cualificados. Sin embargo, también está claro que hay profesiones en las que se debe trabajar después de las 5 pm. "Se trata de abolirlo donde no es necesario", explicó la política de la SPD.

"¿Todo está bien en casa para ti?" le preguntó a un trabajador de larga data.

"Alemania simplemente está retrasada", dijo Kapteinat. Especialmente en los países escandinavos, ya es parte de la cultura no programar eventos empresariales en la tarde o la noche sin una buena razón. También lleva a que "aquellos que llegan temprano a la oficina y se van tarde no son admirados, sino que se les pregunta de manera crítica: '¿Todo está bien en casa si prefieres pasar todo el día aquí con nosotros en la oficina?'"

La necesidad de apoyo entre los padres trabajadores es alta, observó el socialdemócrata. Las cifras de la Oficina Federal de Estadística (Destatis) y el Ministerio Federal de Asuntos Familiares muestran que "cada cuarta madre en Alemania desea más tiempo para la carrera y la familia, y cada cuarto padre quiere pasar menos tiempo en el trabajo remunerado".

Especialmente las mujeres carecen de una red para equilibrar el trabajo y la familia. Según los datos de Destatis, en 2020, el 52% de las madres con un niño menor de seis años no estaban empleadas. En las mismas condiciones, el 84% de los padres pudo trabajar.

Kapteinat propuso un programa estatal para aliviar a las familias trabajadoras con vales subvencionados por el estado para servicios del hogar. El modelo podría implementarse con socios cooperantes que, por ejemplo, emplean a personal de limpieza en una base de seguridad social. Las familias podrían entonces recurrir a ayudantes del hogar a precios favorables sin tener que lidiar con la burocracia, dijo Kapteinat. También podría ayudar a reducir el trabajo no declarado. Iniciativas similares se han probado en Francia, Bélgica o Baden-Württemberg. Además, se debería hacer más por los familiares cuidadores -por ejemplo, dándoles el derecho a trabajar desde casa.

Los Estados miembros pueden ayudar a la Comisión a implementar la regla de las 5 pm, considerando sus roles como empleadores en diversos sectores. Implementar políticas familiares amigables más allá del sector público también podría ser beneficioso, como se ilustró por el efecto de modelo en las empresas privadas.

