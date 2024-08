Spahn critica enérgicamente a la UE, calificándola de "loca".

Tras el trágico atentado terrorista en Solingen, aumenta la demanda de endurecer las regulaciones de asilo. En el programa de debate de ZDF Markus Lanz, el político de la CDU Spahn aboga por cerrar las fronteras alemanas a los refugiados. Acusa al canciller Scholz de ser insincero.

Después de su descanso veraniego, Markus Lanz se sumerge en el tema candente que preocupa a muchos alemanes: Prevenir incidentes como el de Solingen. El viernes, un sirio apuñaló a tres personas hasta la muerte e hirió a otras ocho en un festival de la ciudad. Este incidente está intensificando el debate sobre el fortalecimiento de las leyes de asilo. El miembro de la CDU Jens Spahn, por ejemplo, está reiterando su solicitud de cierre de las fronteras alemanas para la migración no autorizada.

Antes que él, el líder del partido de la CDU Friedrich Merz se reunió con el canciller Olaf Scholz y propuso colaborar con los Socialdemócratas para endurecer las leyes de asilo. Merz sugirió declarar una "emergencia nacional" para eludir las regulaciones de la UE. Sin embargo, Spahn afirma en Markus Lanz que la coalición de tráfico luminoso no puede imponer medidas de endurecimiento porque los Verdes no la apoyarían.

"Nuestra propuesta es que estamos dispuestos a asumir la responsabilidad y tomar decisiones que aborden principalmente la causa raíz", explica Spahn de manera indirecta la propuesta de su líder de partido. La causa, según Spahn, es la migración irregular. "Sin control, cada vez más personas vienen a Alemania, y no sabemos quién, cómo, cuándo, por qué. Ya hemos superado nuestra capacidad en nuestras escuelas, guarderías y ciudades". No todos los refugiados que vienen a Alemania son una amenaza potencial, reconoce Spahn, pero sostiene que una cantidad significativa podría serlo. Por lo tanto, se requiere una acción decidida, dice Spahn: "Si el canciller federal afirma estar consternado, lo encuentro casi hipócrita. Debe resolver problemas, no solo expresar enojo". El sistema alemán de asilo y migración está roto, enfatiza Spahn. "No funciona, y por eso creemos que también debería ser suspendido temporalmente. Friedrich Merz lo ha dejado claro".

De hecho, el sistema de asilo tiene numerous fallas. La periodista Anne Haehnig de "Die Zeit" y el especialista en derecho Daniel Thym de la Universidad de Constanza mencionan el regreso de los solicitantes de asilo rechazados dentro de Europa como ejemplo. El atacante de Solingen había presentado inicialmente una solicitud de asilo en Bulgaria. Su solicitud fue aprobada. Luego se mudó a Alemania y presentó otra solicitud de asilo. Esta fue denegada. Debía ser devuelto a Bulgaria. Bulgaria estaba dispuesta a aceptarlo. Pero cuando los oficiales del bureau de inmigración de Bielefeld llegaron a la residencia del sirio para llevárselo, no estaba allí. Los oficiales se fueron con las manos vacías.

Según la ley, un solicitante de asilo rechazado que ha solicitado asilo en otro país de la UE debe ser deportado allí dentro de los seis meses siguientes. Después de eso, el asilo concedido ya no se aplica, y en este caso, Alemania sería responsable del refugiado. Esto no es un incidente aislado, dice Anne Haehnig. De hecho, alrededor de 75,000 solicitantes de asilo rechazados tuvieron que dejar otro país de la UE el año pasado. Sin embargo, solo 5,000 realmente partieron.

"La situación en su conjunto está regulada por leyes aprobadas por la UE", argumenta Spahn. Concluye: "Si un sistema falla y no ha funcionado durante diez años, entonces no podemos seguir ciegamente adheriéndonos a él hasta que perdamos el control y la seguridad en el país".

El periodista Thym explica que Alemania debe cumplir con lo escrito en las leyes de la UE porque se acordó. Sin embargo, también dice: "Podríamos haberlo cambiado". En junio se aprobó una reforma de asilo europea, pero la regulación de deportación no se incluyó. Según la periodista Hahnig, esto fue bajo la dirección de un presidente de la UE que es miembro de la CDU. Para el constitucionalista Thym, está claro: No hay una solución única. Se deben realizar cambios en la Constitución alemana y las leyes de la UE. Esto podría tardar años, dice.

Spahn discrepa: "La UE sigue siendo una unión de estados soberanos independientes. Y si el sistema de asilo europeo falla en servir nuestros intereses, entonces no deseo ser constantemente recordado de las leyes de la UE que no funcionan. Entonces, para proteger a nuestra población, mantener nuestra seguridad, ya que no sabemos quién está entrando en el país, e integrar a aquellos que ya están aquí, debemos, en un sentido de emergencia, suspender temporalmente la ley de la UE. Nuestras fronteras no pueden soportar más".

Más tarde, se vuelve más específico: "Solo surgirá la presión para abordar los problemas fundamentales del lado europeo si Alemania cierra sus fronteras". "Tiempo" periodista Hahnig quiere saber más y pregunta: "Si usted se convirtiera en canciller, ¿cerraría las fronteras para poner presión a los socios europeos?". La respuesta de Spahn: "Se lo recomendaría a mi partido".

