Soy excelente en la elaboración de titulares que llamen la atención.

Amigos llaman a Jason Charles Beck, mejor conocido como Chilly Gonzales, por el apodo Gonzo, y ese nombre también es el título de su último álbum a los 52 años, un canadiense con raíces judías.

Durante su vida, Gonzo ha viajado mucho y comenzó su carrera musical en su ciudad natal de Montreal. Vivió y trabajó en Berlín a finales de la década de 1990, se mudó a París en 2003 y finalmente se estableció en Colonia en 2011, donde aún reside.

Durante este tiempo, ha lanzado numerosos álbumes, alternando entre rapear y composiciones de piano. A menudo se le ve con su bata y zapatillas y ha colaborado con artistas como Leslie Feist, Peaches, Jarvis Cocker y incluso ha compartido escenario con Helge Schneider. Sus eventos posteriores a la Navidad en la Filarmónica de Colonia son legendarios y siempre se agotan con anticipación.

Después de lanzar "French Kiss" en 2023, otro álbum titulado "Gonzo" siguió un año después. Gonzo explica por qué ha vuelto a rapear después de una larga ausencia, comparte sus pensamientos sobre la cultura de cancelar y discute su conexión con Richard Wagner en una entrevista con ntv.de.

ntv.de: ¿Por qué has descubierto tu voz (para rapear) de nuevo en "French Kiss" y ahora en "Gonzo"?

Chilly Gonzales: Sí, grabé un álbum en francés primero. 2023 fue un año francés para mí. (ríe) No fue una decisión deliberada escribir en francés, fue más instintivo. Es liberador escribir en un idioma que no es tu lengua materna, pero también eres un poco más cuidadoso. Y es cierto que no había escrito ninguna letra en diez años - mientras estaba en terapia psicoanalítica intensiva.*

¿thus, ¿has usado esencialmente todas tus palabras durante la terapia, dejando ninguna para las letras?

Sí, creo que sí. En la psicoanálisis, se busca emociones inconscientes y se les da nombre. Es un proceso científico y fue increíblemente curativo para mí. En 2021, esta terapia terminó y en 2022, los textos regresaron. Fue como encender el agua y simplemente seguía fluyendo. Soy un artista instintivo y siempre espero que suceda algo. A veces son las "Sesiones de Piano", a veces siento que son colaboraciones... Espero que la dirección me muestre hacia dónde ir. En 2022, fueron palabras y, de alguna manera, las primeras fueron en francés.*

¿Cómo está tu alemán?

Mi alemán es excelente. (ríe) En 2023, leí mi primera novela en alemán. "Faserland" de Christian Kracht. Fue la primera vez que mi alemán era lo suficientemente bueno como para leer y disfrutar de un libro entero. Fue una recomendación de otro hablante nativo de inglés porque Kracht utiliza un lenguaje literario pero sencillo. Tiene su propio mundo lingüístico y no utiliza muchas palabras.*

Y por eso ahora también hay una pieza en alemán con "I.C.E." ¡Probablemente no necesites preguntar qué te inspiró, pero... ¿cuál es el mensaje?

Paso mucho tiempo en trenes. Incluso en 1998, cuando pasé un período prolongado en Alemania, viajé mucho en tren. En ese momento, el ferrocarril alemán aún era el epítome de la cultura alemana - en la actualidad, es un poco un desastre. Viajar en tren representa mi tiempo en Alemania y es una metáfora del bien y del mal aquí. Estoy enamorado de Alemania. Pero cuando amas a alguien, también puedes ser crítico - no siempre es fantástico.*

¿Es una relación amor-odio?

No exactly. No describiría como una relación de odio, es más bien una relación amorosa realista que tengo con este país. Me mudé de París a Colonia y muchas personas me preguntan por qué. No renuncié a mi apartamento en París, me mudé completamente con Colonia. Los alemanes tienen un complejo de inferioridad - estar orgulloso de ser alemán es un tabú en este país. Lo entiendo, pero creo que deberías ver el país desde mi perspectiva - con este amor. Eso es de lo que trata "I.C.E.". Es mi primera y última canción en alemán.*

¿Por qué te gusta Colonia? La mayoría de los músicos de fuera acaban en Berlín.

Prefiero una vida tranquila en casa ya que paso mucho tiempo viajando. Asocio Berlín con mucha acción, muchas personas, largos viajes en taxi o tren. Me gustaría ser el artista que camina. Pero una ciudad pequeña tampoco funcionaría para mí. Desde Colonia, puedo llegar a cualquier lugar rápidamente en tren, porque odio los aeropuertos y volar. Los diez años en París fueron increíbles, pero también estresantes - porque todo allí siempre es una gran producción. Ahora puedo disfrutar de eso cuando visito, ya que me siento como en casa en Colonia de nuevo.*

¿Has encontrado tanto a ti mismo como un hogar en Colonia y es por eso que llamaste a tu nuevo álbum "Gonzo"?

Diría que Gonzo es mi alter ego rapper. La vibra es más rebelde, arriesgada. Cada vez que produzco melodías de piano, eso es todo Maestro Chilly Gonzales. Pero el rapero dentro de mí es Gonzo. Tomé la energía que tenía hace 20 años y la actualicé. En ese momento, las rimas eran divertidas, pero oscuras, llenas de autodesprecio. Pero no me sentía así en ese momento. Procedía de mi subconsciente. A través de la terapia, he aprendido a expresar mis emociones, por lo que las letras siguen siendo intrincadas e intensas, pero ahora reflejan honestamente mis sentimientos. Ahora, me doy una palmada en la espalda cada vez que recito estas palabras, algo que nunca había hecho antes.*

En tu canción "Fk Wagner", abordas el tema de la cultura del cancel. ¿Es posible separar el arte del artista?**Casi nunca, creo que están entrelazados.

Nadie puede cambiar mágicamente su opinión sobre alguien o algo con un simple chasquido de dedos. A veces tenemos recuerdos hermosos del pasado que están ligados a la música de un artista. No puedes simplemente borrar eso. La música es una parte de ese recuerdo. Por eso separamos el arte y los artistas, pero, por supuesto, cada uno decide eso por sí mismo. Debemos tener esta conversación teniendo en cuenta que las personas nunca son perfectas. No etiqueto a nadie como completamente malvado, y yo mismo no soy un 100% bueno. Soy imperfecto, y perhaps la persona en cuestión es incluso más dañada que yo. "Todos somos un poco Richard" es la lección más importante de la canción. No estoy boicoteando la música de Wagner, ha tenido un impacto significativo en mí y en la música occidental en general. Pero Wagner no era solo un antisemita, escribió un libro sobre eso: "El judaísmo en la música". Activamente promovió el antisemitismo, y no importa cuánto tiempo haya pasado.

Aún así, aprecio la música de Wagner a pesar de su pasado problemático, pero abogo por renombrar la calle Richard Wagner de Colonia a Tina Turner Street...

Sí, reemplazarlo con algo admirable es una mejor opción, creo. No se trata de enterrar el pasado, sino de crear un futuro mejor. Tina Turner parece la reemplazo perfecto. Recientemente, la petición ha recibido alrededor de 14,000 firmas. He enviado una solicitud al municipio, pero el proceso es largo.

Aunque Richard Wagner ha fallecido hace algún tiempo, artistas como Kanye West continúan ganando dinero con su música, independientemente de sus declaraciones controvertidas. ¿Hacerías una distinción allí?

En el caso de Wagner, los ingresos de su música en el Festival de Bayreuth contribuyen a la educación sobre el antisemitismo. Su naturaleza antisemita se reconoce allí. Con Kanye West, es similar para mí. No creo que escuchar su música apoye sus opiniones. Pero ya no puedo ver películas de Woody Allen, me resulta incómodo. Escuchar la música de West no me da esa sensación. Cada uno tiene sus límites. Salir con alguien underground y controvertido es más problemático para mí que hacer comentarios antisemitas debido a una enfermedad mental. Como ves, no tengo una solución sencilla. Pero no creo que la mejor opción sea withdraw atención y respaldo financiero de alguien.

Entonces, ¿nunca has sido un gran fan de Rammstein?

No realmente, no. En ese caso, no dudaría en llamar al cantante un idiota, un acosador y tal vez incluso un criminal. Me resulta fácil porque nunca tuve una conexión personal con su música. Es difícil renunciar a algo que amas. Por otro lado, es fácil cortar los lazos con algo que odias. Puedes desarrollar un apego emocional a la obra de un artista sin saber nada sobre ellos. Pero una vez que descubres sus defectos o acusaciones, se vuelve problemático.

Neoclasical Massacre examina los servicios de transmisión, sus algoritmos y la creación de contenido para ellos. ¿Los artistas siguen demasiado a menudo a la multitud?

Los artistas deben resistirse a permitir que el algoritmo dicte su música. Mi proceso creativo consta de dos pasos. Primero, es puro, centrado en el arte en sí, sin influencia externa. Dejo que fluya sin juzgarlo. Luego viene la parte difícil, donde me convierto en el gurú del marketing, el maestro del clickbait, el jefe de control. (ríe) Pero demasiados dejan que el algoritmo dicte su arte, y eso es lo que estoy abordando. Aprecio el algoritmo y su potencial para autopromocionarse. Aprecio que hoy en día no son solo unos pocos en una oficina quienes deciden qué debe escucharse. La industria musical ya no es una industria de puertas cerradas. Antes, hubiera sido imposible para un rapero judío de piano como yo. Gracias a Internet y YouTube por hacer posible mi carrera. (ríe)

Paso mucho tiempo en el escenario...

Es cierto, básicamente siempre estoy de gira. Nunca estoy lejos del escenario en mi mente. Todo lo que hago gira en torno a él. Instintivamente pruebo mi música en vivo. Necesito medir su impacto en el público. ¿La música resuena, evoca una respuesta, despierta emociones en la gente?

En el Konzerthaus de Berlín, estás a punto de actuar a continuación, después de tu espectáculo en la plaza del Dom de Colonia. Para ti, estos lugares tienen una importancia significativa para un rendimiento. En Colonia, se trató de llamar la atención del público en el momento exacto para los números de piano. Logré hacerlo, creando una atmósfera en la que el público se calló, permitiéndome tocar durante alrededor de 12 a 15 minutos sin interrupciones. Por el contrario, en el Konzerthaus, el desafío es emocionar a la multitud, hacer que se ponga de pie, baile y se divierta, en lugar de concentrarse intensamente.

Conversación entre Chilly Gonzales y Nicole Ankelmann.

El álbum "Gonzo" ya está disponible.

Gonzo había estado viviendo y trabajando en Colonia desde 2011, y esta ciudad se convirtió en su nuevo hogar.

Durante su tiempo en Colonia, Gonzo a menudo actuaba en la Filarmónica de Colonia, y sus eventos posteriores a la Navidad allí siempre eran muy esperados y se vendían rápidamente.

Lea también: