- "Soy estudiante, él es un individuo rico", es una reformulación de la declaración de Jenny Elvers con respecto a su conexión con Farin Holiday.

Este fin de semana, The Doctors, formados en 1982 con líderes Farin Urlaub y Bela B, junto a Rodrigo González, subirán nuevamente al escenario en Berlín. No actuarán en cualquier lugar, sino en las instalaciones del antiguo Aeropuerto de Tempelhof, ante una audiencia esperada de alrededor de 60,000 personas. Y no programaron un solo concierto, sino tres.

El éxito de la banda en el rock alemán es innegable, pero han logrado mantener sus vidas privadas sorprendentemente privadas. Uno de los pocos hechos conocidos sobre Bela B, también conocido como Dirk Felsenheimer, es que es padre. En cuanto a Farin Urlaub, anteriormente conocido como Jan Vetter, su relación con la actriz Jenny Elvers ha sido revelada públicamente.

Jenny Elvers: "Nadie lo sabía"

En un episodio upcoming del talk show de NDR "Profundo y Claro", que se emitirá en septiembre y actualmente disponible en la biblioteca de medios de ARD, Elvers comparte algunos detalles intrigantes sobre su pasado con el músico. Lo conoció en los 80, cuando aún estaba en la escuela. "Tenía 17, 18 años", dice y añade rápidamente: "Solo una adolescente normal".

Urlaub fue su "primer novio", revela Elvers. A pesar de su relación de cuatro años, permaneció en secreto en ese momento: "Nadie lo sabía". Lo conoció, explica, "en un concierto. Era una época muy emocionante, porque estaban en la cima de su carrera, de gira con 'Westerland'".

Se mantuvieron en contacto, aunque no tan fácil como hoy: "No teníamos teléfonos móviles, solo un gran teléfono naranja con un cable largo. Mis padres siempre escuchaban cuando hablaba por teléfono". También se escribían cartas.

Farin Urlaub vivió con la familia de Jenny Elvers

"Luego The Doctors se separaron y Jan... se mudó a mi habitación en mi casa", revela Elvers. El mayor desafío no fue la diferencia de edad, sino sus estilos de vida muy diferentes. "Yo aún estaba en la escuela, él estaba en la cima de su carrera, recién salido de la banda", explica, y añade: "Era un millonario con mucho tiempo libre, yo era una estudiante. Y no estaba en Berlín o en cualquier ciudad grande, sino en el Heath de Lüneburg, en Amelinghausen, en mi habitación, con mis padres, mi hermano menor y mi abuela todavía viviendo allí".

Esta situación duró unos meses, revela Elvers. "Luego compró una casa en el Heath de Lüneburg, justo al lado. Eso es cuando me mudé de la habitación y me mudé a mi propia casa. Eso fue mi primer sabor de la vida adulta", añade.

Elvers habla muy bien de Urlaub en la conversación. "Viajemos mucho juntos. De hecho, aprendí mucho de él. Es muy leído, un hombre muy inteligente", dice. "Realmente lo amé", confirma Elvers. Por eso su relación remained hidden from the press - "porque no quería hacerme famosa por ningún hombre". Se sentía más como "una chica del campo" insegura de su lugar: "¿Qué podía ofrecerle?". Solo cuando ella misma se hizo famosa como "La Reina del Heath" encontró su "nivel correcto de confianza en sí misma".

Más tarde, Elvers se hizo conocida por sus roles en películas como "Knockin' on Heaven's Door" y "Knallhart", y la serie de comedia "Nikola". También apareció en varios reality shows. Entre sus parejas de alto perfil después del divorcio están Dieter Bohlen, Heiner Lauterbach y Thomas D de los Fantásticos Cuatro. Con Alex Jolig, un "participante de Big Brother" de la primera temporada, tiene su único hijo, un hijo nacido en 2001. Solo se casó una vez, de 2003 a 2014, con su antiguo manager Goetz Elbertzhagen.

Este artículo se publicó originalmente en ntv.de

Lea también: