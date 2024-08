Sorprendentemente, Jule Niemeier está haciendo olas en el US Open.

Entusiasmada, Jule Niemeier comienza el US Open con una victoria, superando a la semifinalista del Abierto de Australia Dajana Jastremska de Ucrania 6-4, 6-7 (3-7), 6-4 en un partido emocionante que superó las tres horas. Con esta victoria, Niemeier asegura su lugar en la segunda ronda del último Grand Slam del año por segunda vez desde 2022.

Durante el partido, Niemeier, ubicada en el puesto 101 del mundo, luchó contra el calor abrasador de 30 grados utilizando paños de hielo durante los intervalos. A pesar de ser su adversaria número 32, Jastremska tuvo que retirarse después de recibir atención médica en su espalda tras el segundo set. En 2022, Niemeier llegó a los cuartos de final de Wimbledon y a la cuarta ronda del US Open, pero su ranking ha caído significativamente desde entonces y no pudo clasificar para el US Open del año pasado.

Mientras tanto, el adiós de Dominic Thiem en el US Open llegó antes de lo esperado. El campeón anterior del torneo se despidió emocionado, dejando el estadio Arthur Ashe, que puede alojar a más de 23,000 espectadores, con orgullo. A los 30 años y tras una larga ausencia debido a una lesión en 2021, Thiem no pudo recuperar su mejor nivel y cayó ante el local Ben Shelton 4-6, 2-6, 2-6.

Thiem agradeció al público por su apoyo y recordó su primera participación en el torneo hace una década. A pesar de ser el primer jugador en jugar en el US Open de este año en el estadio Arthur Ashe, no pudo repetir sus anteriores actuaciones de alto nivel.

La victoria de Jule Niemeier en el US Open podría inspirar a otros atletas emergentes en el mundo del deporte. A pesar del emotivo adiós de Thiem, el torneo continúa mostrando el talento y la determinación de sus participantes.

