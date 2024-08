"Sonja está llorando, Jan tiene los ojos llorosos, y Elena está temblando intensamente!"

Esta excursión por la selva está llena de errores, sorpresas y momentos trillados. El punto culminante del día es la prueba de ascenso de Giulia, mientras que el informe de evaluación de Thorsten establece nuevos récords, dejando a otros informes en el polvo. Inclusive aquellos que aún no han sido revelados.

Nuestros campistas interpretan el papel del Show de los Muppets y nunca fallan en su búsqueda de estímulo intelectual. Cada día, Giulia se siente como Sísifo, rodeada por los supuestamente ignorantes individuos de su grupo. Sin mencionar las pullas irritantes de Danni. Una mirada demasiado larga, una palabra mal colocada: la pesada intelectual sufre diariamente entre un grupo variopinto de ingenios alrededor de la fogata.

Para combatir la sombra inminente del aburrimiento, Kader y Mola se embarcan en una cacería del tesoro juntos. A pesar de los obstáculos enfrentados por la "comunicación intergénero", el dúo regresa triunfante con el cofre del tesoro.

Sin embargo, la alegría debería desbordarse ahora. Desafortunadamente, los matemáticos están perdidos cuando se trata de comprender el concepto de tiempo. Recalcular? Permitir más tiempo? Permitir que el gurú matemático inscribe la ecuación en los granos de arena? Sin chance! O, como Winfried resume el desastre numérico, "la presión del grupo y la estupidez arruina la cacería del tesoro".

La cita del calendario de Kader y la sabiduría de Winfried

Sin embargo, la discusión del cofre del tesoro puede ser vista desde la perspectiva de Kader. Al ver el miedo de la gente a perder algo, se queda asombrada. La multitud la aplaude, completamente apreciando sus perspectivas sobre lo ordinario. Este aplauso disminuye cuando Winfried interviene con su sabiduría, "no fue el coraje lo que nos hizo perder, fue la estupidez!"

Los campistas escuchan el tributo de Winfried a Brecht mientras los demás luchan con "la perspectiva egoísta de Giulia". El fumador empedernido de cigarrillos desafía las reglas, critica las habilidades culinarias de los demás y se relame ante la idea de cortar tomates en cuartos en lugar de mitades.

Winfried se estremece ante el pensamiento de Hanka. Ella se queja de que los ancianos del campamento no la conocen, pero eso no es completamente cierto. Formar una impresión de otra persona en cinco días cortos es posible, a pesar de que el ambiente matutino del campamento está "limitado" por el quinto día.

La lady Georgina y el desafío de la selva

Esta "disharmonía interminable" resulta ser la prueba más sustancial para "la lady Georgina" en la selva. La madre soltera se encuentra deseando empacar su violín y marcharse. perhaps this lack of assignments from team leader Thorsten contributes to her sentiment – or as Frau Rackwitz sympathizes, "now she's crying!"

Pero el día 5 marca un nuevo capítulo también. Ha llegado el momento de una prueba genuina con un gran estruendo. Elena debe enfrentar su miedo creciente a las alturas y escalar el "Kilimanjaro" para recoger estrellas que se mueven en una cuerda. La situación del baterista - su cabeza atrapada en una jaula llena de serpientes - solo agrega al desafío. A pesar de su aprensión, Elena logra una puntuación impresionante de 4 estrellas en esta prueba.

De vuelta en el campamento, Legat establece nuevos récords con su informe de prueba más apasionado jamás. Los campistas imitan sus representaciones dramáticas, comparando su exhibicionismo con "una batalla de dragón" y "un evento de cambio climático". Glatzeder proporciona la perfecta sinopsis del bravado de Legat, "el arte de exagerar la derrota para hacerlo parecer una victoria".

Mientras tanto, el día promete muchas oportunidades para más errores cerebrales. La sucia Georgina parece robar la idea de baño de burbujas de Giulia y la lleva a nuevas alturas - literalmente - utilizando el lavabo. Extravagante como Dita Von Teese en una copa de champán. Si esto no se convierte en "el disputa de bañera más escandalosa desde Loriot", el equilibrio calculado de RTL puede ser recalculado de inmediato!

En medio de este caos de la selva, Giulia visualiza una escapada a un campamento de selva pacífico donde las discusiones intelectuales prosperan. A pesar de los desafíos, sueña con participar en conversaciones profundas, libres de los comentarios despectivos de Danni hacia la inteligencia.

Una vez que la cacería del tesoro concluye, los campistas se reúnen alrededor de la fogata, ansiosos por relajarse. Lady Georgina, sin embargo, juega con la idea de abandonar su violín y huir a este campamento de selva imaginario, buscando un descanso de la discordia interminable del campamento.

