¿Son preocupantes los casos de paludismo en Florida y Texas? Nuestro analista médico opina

La malaria es una enfermedad transmitida por mosquitos que provoca unos 241 millones de infecciones al año en todo el mundo, con un 95% de los casos en África, en lo que se conoce como la Región Africana de la Organización Mundial de la Salud. La enfermedad es relativamente rara en EE.UU., y muchos lectores tienen preguntas.

¿Qué es el paludismo y cuáles son sus síntomas? ¿Puede contagiarse por contacto casual? ¿Cómo se diagnostica y trata? ¿Existen vacunas u otras formas de prevenir el paludismo? ¿Por qué hay ahora casos en EE.UU.? ¿Y hasta qué punto debe preocupar a la gente contraer la enfermedad?

Para ayudarnos con estas preguntas, hablé con la Dra. Leana Wen, analista médica de la CNN. Wen es médico de urgencias y profesora de política y gestión sanitarias en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. Anteriormente fue comisionada de salud de Baltimore.

CNN:¿Qué es la malaria y cuáles son sus síntomas?

Dra.Leana Wen: La malaria es una enfermedad grave y potencialmente mortal causada por un parásito transmitido por el mosquito Anopheles. Hay cinco tipos principales de parásitos de la mal aria que forman parte de una familia conocida como Plasmodiidae. Plasmodiumfalciparumes el tipo más asociado a infecciones graves y mortales, y contribuye a una mortalidad considerable en el África subsahariana y partes del sur de Asia.

Plasmodium vivax es el tipo que se ha detectado en los casos adquiridos localmente en EE.UU., y aunque tiende a causar una enfermedad menos grave que P. falciparum, sigue siendo una emergencia médica y debe tratarse con prontitud. Plasmodium vivax también puede permanecer en el hígado y causar una enfermedad recidivante, lo que constituye otra razón para un diagnóstico y tratamiento rápidos.

Los síntomas del paludismo van de leves a extremadamente graves. Incluyen fiebres altas, dolores de cabeza punzantes, escalofríos, dolores musculares, fatiga, náuseas, vómitos y diarrea. Algunas personas pueden sufrir anemia e ictericia, con coloración amarillenta de la piel y los ojos, debido a la destrucción de los glóbulos rojos. Si no se trata, el paludismo puede provocar convulsiones, insuficiencia renal, coma y muerte.

En 2021, unas 619.000 personas murieron de paludismo en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de las muertes se producen en niños menores de 5 años. Otras personas que corren un mayor riesgo de sufrir resultados graves son las embarazadas y los enfermos de VIH y sida.

CNN: ¿Puede contagiarse la malaria por contacto casual?

Wen: No. Aunque la malaria es una enfermedad infecciosa, no se transmite de persona a persona. Se trata de una enfermedad transmitida por vectores, lo que significa que se propaga a través de otro organismo, en este caso, el mosquito Anophelesmosquito. Este mosquito debe picar a alguien infectado con paludismo y luego picar a otra persona para propagar la infección. No se puede contraer el paludismo por respirar el mismo aire o compartir utensilios con alguien que tenga la enfermedad. El paludismo no se transmite sexualmente. Sin embargo, puede contagiarse a través de transfusiones de sangre y compartiendo agujas con una persona infectada.

CNN: ¿Cómo se diagnostica y trata la malaria?

Wen: El paludismo se diagnostica mediante un análisis de sangre que busca la presencia del Plasmodiumparasite al microscopio. El diagnóstico precoz es importante porque permite iniciar el tratamiento, que es clave para prevenir la progresión a una enfermedad grave. Además, si el paludismo se diagnostica en zonas que normalmente no tienen transmisión local, esto permite a los funcionarios de salud pública rastrear el origen del paludismo y tomar medidas para limitar su propagación.

Hay varios medicamentos disponibles para tratar el paludismo. De acuerdo con las directrices de los CDC, se adaptan al tipo de Plasmodium que se detecte, al lugar donde se haya infectado la persona y a sus características específicas. Por ejemplo, puede haber tratamientos diferentes para niños o pacientes embarazadas. El paludismo grave suele tratarse con un medicamento inyectable, mientras que las formas menos graves podrían tratarse con una píldora oral. Estos antipalúdicos son muy eficaces y deben iniciarse lo antes posible. Esta es en parte la razón por la que los CDC emitieron su alerta, para que los médicos puedan estar atentos a posibles casos de malaria y los hospitales puedan asegurarse de tener a mano modalidades de diagnóstico y tratamiento.

CNN: ¿Hay vacunas disponibles?

Wen: En 2021, la Organización Mundial de la Salud empezó a recomendar el uso generalizado de la primera y única vacuna contra la malaria en el África subsahariana y en algunas otras partes del mundo donde hay niveles de transmisión de la malaria de moderados a altos. Se ha descubierto que esta vacuna, conocida como RTS,S/AS01 o Mosquirix, reduce la malaria grave y mortal en aproximadamente un 30%, según la OMS.

CNN: ¿Cuáles son las formas de prevenir el paludismo?

Wen: En general, se recomienda a los viajeros a zonas con paludismo endémico que tomen medicamentos profilácticos, o preventivos, durante su viaje. Algunos medicamentos deben empezar a tomarse antes de iniciar el viaje, mientras que otros pueden tomarse justo antes del viaje y continuar tomándolos durante el mismo. Estos medicamentos incluyen cloroquina, doxiciclina, atovacuona/proguaunil (Malarone) y mefloquina. Tenga en cuenta que la vacuna no suele recomendarse a los viajeros en este momento.

Además de lo que los profesionales de la salud denominan quimioprofilaxis, que es la prevención mediante medicamentos, las personas también deben tratar de prevenir las picaduras de mosquitos utilizando repelente de insectos que contenga DEET, vistiendo mangas y pantalones largos, utilizando mosquiteras y tomando otras medidas. Los CDC ofrecen excelentes consejos para controlar los mosquitos a su alrededor, como eliminar el agua estancada que pueda favorecer la cría de larvas de mosquito. Estas medidas no sólo reducen el riesgo de paludismo, sino también el de otras enfermedades transmitidas por mosquitos.

CNN: ¿Por qué hay ahora casos de paludismo en EE.UU.?

Wen: En realidad, esta situación no es nueva. La malaria solía ser endémica en las zonas más cálidas de Estados Unidos. La enfermedad fue eliminada con éxito por una agencia federal que desde entonces se ha convertido en el CDC. Los métodos utilizados entonces incluían la mejora del saneamiento, el uso generalizado de insecticidas y tratamientos médicos que interrumpían la transmisión.

Aunque EE.UU. trata a los viajeros infectados de paludismo en otras partes del mundo, no se han registrado casos de paludismo de transmisión local desde 2003. Sin duda, es preocupante que esta reaparición se produzca ahora, y pone en peligro los avances logrados hace décadas. Las razones de los nuevos casos podrían ser el aumento de los viajes que traen más casos de paludismo, así como las temperaturas más cálidas que facilitan una mayor actividad del mosquito Anophelesmosquito. En cualquier caso, los médicos deben estar alerta ante posibles casos de paludismo, incluso en pacientes sin antecedentes de viaje a zonas donde la enfermedad es endémica.

CNN: ¿Hasta qué punto debe preocupar a la gente que pueda contraer la malaria?

Wen: Para las personas que viven en EE.UU. y no viajan a zonas donde la malaria es endémica, la probabilidad de contraer la enfermedad es extremadamente baja. En este momento, se han producido cinco casos en total en Florida y Texas de paludismo transmitido localmente. Eso es suficiente para que los funcionarios de salud pública y los médicos estén en guardia, pero el público no debe preocuparse. La gente no debería intentar vacunarse ni tomar medicamentos para tratar de prevenir el paludismo.

Por supuesto, todo el mundo debería esforzarse por reducir la población de mosquitos a su alrededor y evitar las picaduras siempre que sea posible. Y si la gente viaja a zonas del mundo donde la transmisión local del paludismo es frecuente, debe tomar las medidas preventivas adecuadas, incluida la posible medicación preventiva, y estar atenta a los síntomas a su regreso. Y quienes vivan en climas cálidos y tengan fiebre inexplicable deben ponerse en contacto con su médico.

