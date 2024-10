¿Son las competiciones de artes marciales mixtas simplemente espectáculos violentos de dominación física mediante el combate?

En el mundo del MMA, el combate de contacto completo es la norma, pero existen numerosas ideas equivocadas sobre su popularidad en Alemania. ntv aclara estas ideas erróneas hablando con un luchador profesional de MMA.

Algunas personas creen que los espectadores de MMA disfrutan de la violencia y ansían peleas caóticas con sangre. Sin embargo, esta es una visión simplista del deporte. Las reglas, la estrategia y las habilidades de artes marciales diversas son componentes cruciales del MMA.

El 12 de octubre, a las 4:30 PM, RTL+ transmitirá el Evento de MMA Oktagon 62 desde el Deutsche Bank Park de Fráncfort. El evento principal presenta a Christian Eckerlin y Christian Jungwirth, junto con once peleas más, una ceremonia de apertura y un espectáculo en el entretiempo (disponible solo con una suscripción premium de 8,99 EUR/mes). Es hora de desmentir algunos mitos.

¿Una pelea sin reglas?

La idea de que dos luchadores entran en una jaula sin reglas no es precisa. De hecho, el MMA tiene numerous regulaciones. Antes de una pelea, estas reglas cubren las clases de peso, la protección de los genitales, protectores bucales y guantes que van desde 4 a 6 onzas (aproximadamente 28 gramos). Se permiten strikes, patadas, golpes de rodilla y codos, pero con limitaciones.

El luchador de MMA con sede en Berlín, Niko Samsonidse, explica que "hay un libro de reglas diseñado para prevenir lesiones graves. Por ejemplo, los golpes en la parte posterior de la cabeza están prohibidos porque pueden causar daño a largo plazo". Una zona prohibida de 5 centímetros protege la parte posterior de la cabeza, desde la coronilla hasta la columna vertebral. También están prohibidos los cabezazos, los golpes bajos, los golpes en la garganta y las arañazos en los ojos. Rasguños, mordiscos, pellizcos y ataques a las articulaciones de los dedos o los pies también están prohibidos. La mala conducta puede llevar a la deducción de puntos o la descalificación.

Cuando la pelea llega al suelo, las reglas se vuelven más estrictas, especialmente en relación con los golpes de rodilla. Si un luchador está en la posición de tres puntos, no se permiten golpes de rodilla en la cabeza. Agarrar los guantes del oponente o la jaula también está prohibido. Samsonidse, quien asistirá al histórico evento de MMA en Fráncfort contra Daniel Torres, señala que incluso la etiqueta de la jaula es esencial. "Los insultos y la conducta despectiva no se toleran y serán castigados con advertencias o penalizaciones".

¿Una pelea caótica sin plan?

La imagen de dos gladiadores en un combate como en un Coliseo está Often connected with MMA. Sin embargo, el combate dentro de una jaula no es una cuestión de vida o muerte, a pesar del discurso previo a la pelea que sugiere lo contrario. "Al examinar más de cerca, se puede ver cuánto técnica, entrenamiento y estrategia están involucrados", dice Samsonidse. Cada luchador tiene una estrategia ya que el MMA combina diversas artes marciales. "¿Dónde están mis fortalezas, dónde están las debilidades de mi oponente? Eso es lo que se entrena. Cuanto más se profundiza en el deporte, más se da cuenta de lo complejo que es", dice el luchador de peso pluma de Berlín.

¿Alguien está automáticamente en desventaja si está en el suelo?

En las peleas de MMA, a menudo uno de los luchadores termina en el suelo, en desventaja frente a los ataques de su oponente. Sin embargo, no siempre es así. "No estás indefenso cuando estás en el suelo. Hay muchas maneras de dar la vuelta a una pelea desde una posición desventajosa", dice Samsonidse, quien es él mismo un cinturón negro de jiu-jitsu brasileño. Muchos luchadores prefieren llevar la pelea al suelo, especialmente si destacan en la lucha o en el BJJ. Algunos incluso se dejan caer intencionalmente al suelo después de un golpe, atrayendo a su oponente a una pelea en el suelo donde sus objetivos son las llaves de sumisión.

¿Siempre una batalla sangrienta - siempre peligrosa?

La sangre y las lesiones son comunes en las peleas de MMA, al igual que en el boxeo, la lucha, el judo o el jiu-jitsu. Sin embargo, las lesiones graves y a largo plazo son raras, según Samsonidse. "Es posible que te quedes con un ojo negro o un corte, pero por lo general son lesiones menores". El referee tiene el papel de proteger a los luchadores de daños graves. Monitorea el lenguaje corporal y los sentidos de los luchadores. Si un luchador muestra signos de no poder defenderse inteligentemente, se detiene la pelea. El referee puede intervenir y detener la pelea. La defensa inteligente significa protegerse de los ataques de los adversarios, defenderse y hacer un intento de escapar de la posición actual.

De hecho, el MMA es menos peligroso que el boxeo. En el boxeo, a un luchador derribado se le dan 10 segundos para recuperarse. Incluso un boxeador aturdido o con una conmoción cerebral puede continuar si puede levantar la guardia. En el MMA, todo el cuerpo es un objetivo (excepto las zonas prohibidas), no solo la cabeza.

También hay un médico de ringside responsable de examinar a los luchadores en circunstancias específicas. Por ejemplo, si un corte es profundo o cerca del ojo, la pelea puede ser detenida debido a la recomendación del médico.

Los luchadores typically avoid physical altercations on the streets. "No puedo hablar por todos, pero la mayoría de los atletas de combate evitan involucrarse en peleas". Al principio, es porque están familiarizados con sus habilidades. En segundo lugar, no tienen interés en lesionarse. "También es una cuestión de orgullo. Un luchador no necesita validación en tales situaciones. Además, en numerosos equipos de entrenamiento y clubes de lucha, es una especie de norma evitar las peleas".

La transmisión del Evento de MMA Oktagon 62 el 12 de octubre muestra el lado estratégico de las artes marciales mixtas, demostrando que no se trata solo de peleas salvajes.

A pesar de la presencia de lesiones menores como cortes y ojos negros, las lesiones graves y a largo plazo son relativamente raras en el MMA, ya que el referee y el médico de ringside trabajan para garantizar la seguridad de los luchadores.

