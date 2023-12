¿Son las acciones de China en el Mar de China Meridional un presagio de lo que le espera a Taiwán?

En 2016, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya declaró que el banco de arena pertenecía a Filipinas y que China carecía de base jurídica para reclamar derechos históricos sobre la mayor parte del mar de China Meridional.

Posteriormente, Pekín actuó de forma agresiva para subrayar su rechazo público a la sentencia del tribunal, acelerando la construcción de numerosas islas artificiales con instalaciones militares para reforzar su afirmación de control sobre casi todo el mar de China Meridional.

La herramienta clave de China en todo esto ha sido su enorme guardia costera, la mayor fuerza de este tipo en el mundo.

Losbuques guardacostas chinos han embestido, atacado con cañones de agua o se han enfrentado por otros medios a los buques filipinos que intentaban reabastecer o reparar el Sierra Madre para evitar que se rompiera con mal tiempo y mar gruesa, lo que socavaría gravemente el control de Manila sobre el banco de arena del Segundo Thomas.

Esta desesperada carrera contrarreloj filipina ha atraído la atención de Estados Unidos, cuyos lazos cada vez más estrechos con Ferdinand Marcos hijo, el nuevo líder proamericano de Filipinas, han incluido planes para ampliar el acceso estadounidense a las bases militares en el territorio continental filipino.

Como declaró el presidente Biden el 26 de octubre: "El compromiso de defensa de Estados Unidos con Filipinas es férreo. Cualquier ataque contra aviones, barcos o fuerzas armadas filipinas" activaría automáticamente el tratado de defensa mutua de Washington con Manila.

Pero el comportamiento chino encierra una amenaza más profunda.

Como ilustra el caso filipino, Pekín lleva mucho tiempo utilizando su enorme guardia costera como fuerza para proyectar poder, no sólo en el Mar de China Meridional, sino en otros lugares, ignorando las normas internacionales, creando hechos sobre el terreno (o en el mar), llevando las cosas al límite mientras desafía a otros a contraatacar.

Y algunos analistas creen que China podría empezar pronto a desplegar la guardia costera para aumentar la presión sobre Taiwán, la isla democrática que Pekín ha prometido poner bajo su control, mediante la persuasión si es posible, y la fuerza si es necesario.

Esto es especialmente cierto con las próximas elecciones presidenciales y legislativas del 13 de enero en Taiwán.

Si el gobernante Partido Democrático Progresista de la isla, que considera Taiwán como una nación soberana de facto y no parte de China, gana por tercera vez consecutiva las elecciones presidenciales de la isla -goza de una pequeña ventaja en las encuestas de opinión pública-, las probabilidades de una dura respuesta china aumentarán significativamente.

E incluso si el Kuomintang (KMT), más favorable a China, da la sorpresa y se impone el 13 de enero, es muy poco probable que cumpla las expectativas chinas de avanzar rápidamente hacia una eventual unificación con China continental, lo que aumentaría las posibilidades de una mayor presión china.

Este tipo de presión supondría un reto extraordinariamente difícil para Taiwán y la Marina estadounidense, sobre todo teniendo en cuenta que la guardia costera cuenta ahora con el respaldo de una ley china que le permite utilizar fuerza letal en aguas que China reclama.

"Si un día aparecen barcos guardacostas chinos alrededor de Taiwán -y pueden alcanzar las 10.000 toneladas-, ¿qué hacen EE.UU. o Taiwán?", se pregunta el ex ministro de Defensa taiwanés Andrew Yang. "Son guardacostas, no de la marina. No disparan ni un tiro. ¿Disparan primero EE UU o Taiwán?".

La guardia costera también facilita al Partido Comunista Chino el despliegue de otras herramientas de coerción que hasta ahora no ha decidido utilizar, incluidas medidas que podrían amenazar directamente a las empresas extranjeras que hacen negocios en Taiwán.

Tales medidas podrían incluir la insistencia en que los buques extranjeros que navegan hacia la isla se sometan primero a inspecciones aduaneras en puertos chinos cercanos o la exigencia de que las compañías aéreas extranjeras que operan en aeropuertos taiwaneses presenten primero sus planes de vuelo a las autoridades chinas.

La posibilidad de que los buques chinos inspeccionen en algún momento los barcos comerciales extranjeros en alta mar para subrayar sus reivindicaciones sobre Taiwán bien podría llevar a las aseguradoras internacionales a vincular las tarifas de los seguros marítimos al cumplimiento de los cambiantes requisitos chinos, creando presiones legales, políticas y financieras adicionales sobre las empresas extranjeras que hacen negocios en Taiwán, todo ello mientras se socava constantemente el esfuerzo de Taiwán por mantener su separación política de China.

Pekín ya lleva a cabo casi a diario operaciones aéreas y navales en la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea de Taiwán. En septiembre se batió el récord de 103 salidas en un solo día.

Las incursiones más recientes han incluido aviones chinos circunnavegando Taiwán, así como cruzando cada vez más una "línea mediana" informal del estrecho de Taiwán diseñada para mantener separadas a las dos partes y reducir así el peligro de un choque accidental.

Pekín también ha desafiado a buques estadounidenses en el estrecho, incluido un incidente en junio en el que un buque de guerra del Ejército Popular de Liberación cortó la proa y se acercó a menos de 150 metros de un destructor estadounidense de misiles guiados cuando transitaba por el estrecho con una fragata canadiense. En septiembre, el primer portaaviones chino de construcción nacional, el Shandong, realizó operaciones al sur y luego al norte de Taiwán.

Estas denominadas "actividades de la zona gris" han conseguido hasta ahora dar a China la sartén por el mango en el Mar de China Meridional. La situación puede llegar pronto a un punto en el que los amigos y aliados de Taiwán tengan que enfrentarse al reto de si serán igual de eficaces en la isla democrática y sus alrededores.

Peter Enav es editor del Taiwan Strait Risk Report y antiguo jefe de la oficina de Associated Press en Taipei. Mike Chinoy es editor consultor del Taiwan Strait Risk Report y antiguo corresponsal de CNN en Asia.

