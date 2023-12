Somos así de buenas": La estrella emergente del golf sueco espera que su histórica victoria marque un antes y un después en el deporte femenino

Clamando por todo lo que había en la bolsa de golf del sueco, agitaban los bolígrafos con la esperanza de conseguir un autógrafo. Grant firmó de todo, desde gorras hasta pelotas de golf.

Era un alboroto digno de un logro histórico: Grant acababa de convertirse en la primera mujer ganadora del DP World Tour con su victoria en el torneo escandinavo mixto del 12 de junio.

Y como si hacer historia no fuera suficiente, lo hizo de forma dominante, arrasando entre 156 jugadoras. El mejor resultado del fin de semana, ocho bajo par y 64 golpes en la última jornada, confirmó su contundente victoria. Grant terminó con 24 bajo par, nueve golpes por delante del segundo clasificado, Marc Warren, y de su compatriota sueco Henrik Stenson, y 14 golpes por delante de la siguiente jugadora, Gabriella Cowley.

La victoria fue aún más dulce por el hecho de que se produjo en casa, en todos los sentidos de la palabra. Su novio, Pontus Samuelsson, ejerció de caddie, con amigos y familiares apoyando a la enfervorizada afición sueca.

"Pude sentir el ambiente que había allí", declaró Grant a CNN Sport. "Pensé que era sólo porque yo era de allí, pero después de sentarme en el coche de camino a casa, vi llamadas en las redes sociales, periodistas que se acercaban... todo creció... es un poco de locos".

Lavictoria de Minjee Lee en el US Women's Open una semana antes había hecho que la australiana se llevara 1,8 millones de dólares, el mayor premio de la historia del golf femenino. Sin embargo, las ganancias sin precedentes de Lee se vieron eclipsadas por los 3,15 millones de dólares que se llevó a casa el inglés Matt Fitzpatrick, récord de un major, por ganar la prueba masculina justo una semana después.

Con su histórica victoria en los titulares de todo el mundo, Grant es optimista y cree que su éxito ayudará al deporte femenino a dar otro paso adelante.

"Creo que mucha gente puede identificarse con el golf femenino", quizás incluso más que con el masculino, afirma, porque "ellos [los hombres] pegan tan lejos y los campos no son lo bastante largos".

"Espero que tenga algún tipo de efecto para que la gente lo vea y vea que somos un grupo de jugadoras que somos así de buenas, golpeamos la bola lo suficientemente lejos, la golpeamos lo suficientemente cerca, aguantamos los putts y marcamos bien".

"Espero que más gente se dé cuenta. Y así tendremos mejor aspecto y también seremos más simpáticos". añadió Grant riendo.

Pasión profesional

Con sólo 23 años cumplidos una semana después de la victoria, la victoria en Halmstad marcó el último pico en lo que ha sido un ascenso meteórico para Grant desde que se hizo profesional en 2021.

Tres victorias en cuatro meses en el Ladies European Tour (LET) han catapultado a Grant al segundo puesto de la clasificación en la Race to Costa del Sol, una temporada de 28 torneos del LET que coronará a una ganadora en el Andalucía Costa del Sol Open de España en noviembre. Increíblemente, lidera el pelotón perseguidor a pesar de haber jugado el menor número de eventos que cualquiera de las nueve jugadoras con mejor puntuación del Tour.

Mientras que a algunas jugadoras les cuesta dar el salto de amateur a profesional, Grant ha prosperado.

"Mi último año como amateur, cada vez que salía de la zona en la que podía ganar, era como si ya no me motivara", dijo Grant.

"La sensación de que ahora juego por dinero, de que es mi medio de vida, de repente me hace sentir que no importa [salirse de la zona]. Si puedo hacer birdie en el último hoyo, aún puedo ganar más que si no lo hubiera hecho".

La única jugadora que supera a Grant en La Carrera a la Costa del Sol es su amiga de la infancia Maja Stark. Compañeras de equipo en la selección sueca desde muy jóvenes y estudiantes en el mismo instituto, las dos comparten un estrecho vínculo.

"Siempre la animo y espero que ella haga lo mismo por mí, que sé que lo hace", dice Grant.

"Es agradable tener a alguien ahí que conozca la situación en la que te encuentras y con quien poder hablar de cosas que a otras personas no les entran en la cabeza o simplemente no entienden".

Sueños suecos

No es que su amistad haya impedido a Grant declarar que el deseo de perseguir y vencer a Stark en España es uno de sus objetivos clave de la temporada.

Con Johanna Gustavsson por detrás de Grant, un trío totalmente sueco en la cima de La Carrera a la Costa del Sol refleja el dominio del país nórdico en el LET y la ascendente cotización del golf en Suecia, que ya ha producido una leyenda de este deporte.

En Annika Sorenstam, Grant tiene un altísimo modelo a seguir. Sorenstam, cofundadora del torneo mixto escandinavo, forjó una de las mejores carreras de la historia del golf femenino, con 10 triunfos en grandes torneos y 72 victorias en torneos de la LPGA, antes de su retirada profesional en 2008.

Grant aduce dos razones para el reciente auge de jugadoras de élite en el país: la inversión y el esfuerzo de la Federación Sueca de Golf para hacer crecer el juego y, paradójicamente, el duro clima nórdico.

Como las condiciones de nieve acortan la temporada de golf en el país, las jugadoras suecas deben esforzarse al máximo para maximizar el entrenamiento, y Grant invierte el tiempo de práctica "perdido" en otras actividades que ayuden a su juego, como el gimnasio.

"No podemos jugar 12 meses al año, lo que te hace tener la piel un poco gruesa", explica. "Estamos a cero grados, sólo tienes que salir ahí y golpear wedges o lo que necesites para practicar".

Con su histórica victoria en la prueba escandinava mixta, parece que esa actitud está dando sus frutos, y ayudando a Grant en su misión de hacer crecer el deporte y actuar como modelo, no sólo para las mujeres, sino para todos los que practican este deporte.

"Si esta victoria puede ayudar a alguien o simplemente darle un poco más de motivación, me alegro", afirmó.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com