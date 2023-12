Solsticio de invierno: El día más corto y la noche más larga del año

El solsticio de invierno, el día más corto del año y el primer día oficial del invierno, es el jueves 21 de diciembre de este año (al menos para la mayor parte de América). El funcionamiento de los solsticios, junto con los equinoccios de primavera y otoño, ha fascinado a la gente durante miles de años.

Es un día en el que la ciencia se mezcla con tradiciones ancestrales de todo el mundo.

Los solsticios y los hemisferios de la Tierra

El solsticio de invierno marca el día más corto del año y la noche más larga en el hemisferio norte, cuando el Sol aparece en su posición más meridional, directamente sobre el trópico de Capricornio.

La situación es la contraria en el Hemisferio Sur, donde sólo vive alrededor del 10% de la población mundial.

Allí, el solsticio de diciembre marca el día más largo del año -y el comienzo del verano- en lugares como Argentina, Madagascar, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

¿Cuándo se produce exactamente el solsticio de invierno?

El solsticio suele tener lugar -aunque no siempre- el 21 de diciembre. La fecha del solsticio puede adelantarse o retrasarse un día porque el año solar (el tiempo que tarda el Sol en reaparecer en el mismo lugar visto desde la Tierra) no coincide exactamente con nuestro año natural.

Si quieres ser superpreciso en tus observaciones, la hora exacta del solsticio de invierno de 2023 en todo el mundo será el jueves a las 3:27 en Tiempo Universal Coordinado (UTC), según Earthsky.org y el Almanaque del Agricultor.

Debido a las diferencias horarias, Europa, África y Asia marcarán técnicamente su solsticio de invierno el viernes 22 de diciembre. A continuación se muestran algunos ejemplos de cuándo serán las 3:27 UTC para varias horas locales en todo el hemisferio norte:

- Tokio, Japón: 12:27 p.m. Viernes- Bangkok, Tailandia: 10:27 a.m. Viernes- Calcuta, India: 8:57 a.m. Viernes- Estambul, Turquía: 6:27 a.m. Viernes- Helsinki, Finlandia: 5:27 a.m. Viernes- Milán, Italia: 4:27 a.m. Viernes- Halifax, Nueva Escocia: 11:27 p.m. Jueves- Baltimore, Maryland: 10:27 p.m. Jueves- Ciudad de México: 9:27 p.m. Jueves- San Francisco, California: 7:27 p.m. Jueves- Honolulu, Hawaii: 5:27 p.m. Jueves

Para comprobar la hora de tu lugar de residencia, el sitio web EarthSky ofrece una práctica tabla de conversión, o bien introduce aquí tu ciudad en la casilla "Hora convertida".

¿Qué lugares notan más los efectos?

La luz diurna disminuye drásticamente cuanto más cerca se está del Polo Norte en el solsticio de invierno.

Los habitantes de la cálida Singapur, a sólo 137 kilómetros al norte del ecuador, apenas notan la diferencia, con sólo nueve minutos menos de luz que durante el solsticio de verano. El día dura 12 horas, más o menos, durante todo el año.

Mucho más arriba en latitud, París sigue registrando unas respetables ocho horas y 14 minutos de luz diurna para disfrutar de un fresco paseo por el Sena.

La diferencia es más marcada en la gélida Oslo (Noruega), donde el sol sale a las 9.17 y se pone a las 15.11, lo que se traduce en menos de seis horas de anémica luz diurna. ¿Alguien quiere una lámpara solar?

Los residentes de Nome, Alaska, estarán aún más privados de luz solar, con sólo tres horas y 54 minutos de luz muy débil. Pero eso es francamente generoso comparado con Prudhoe Bay, Alaska. Situada en el interior del Círculo Polar Ártico, no verá ni un rayo de sol.

¿Cuál es la causa del solsticio de invierno?

Como la Tierra está inclinada sobre su eje de rotación, tenemos estaciones cambiantes. A medida que el planeta gira alrededor del Sol, cada hemisferio experimenta el invierno cuando está inclinado hacia el Sol y el verano cuando está inclinado hacia el Sol.

Los científicos no están totalmente seguros de cómo ocurrió, pero creen que hace miles de millones de años, cuando el sistema solar estaba tomando forma, la Tierra sufrió violentas colisiones que provocaron la inclinación del eje.

Tradiciones del solsticio de invierno

No es de extrañar que muchas culturas y religiones celebren una festividad -ya sea Navidad, Hanukkah, Kwanzaa o fiestas paganas- que coincida con el regreso de los días más largos.

Los pueblos antiguos, cuya supervivencia dependía de un conocimiento preciso de los ciclos estacionales, celebraban este primer día de invierno con elaboradas ceremonias y festejos. Espiritualmente, estas celebraciones simbolizan la oportunidad de renovarse.

"La Navidad toma muchas de sus costumbres y probablemente su fecha en el calendario de las fiestas paganas romanas de Saturnalia y Kalends", explica a CNN Travel en un correo electrónico Maria Kennedy, profesora adjunta del Departamento de Estudios Americanos de la Universidad de Rutgers.

Saturnalia comenzaba el 17 de diciembre y Kalends el 1 de enero, explica Kennedy, especializada en estudios navideños.

Citando investigaciones académicas, Kennedy dijo que los primeros fundadores de la Iglesia cristiana condenaron las prácticas de estas fiestas, pero su popularidad perduró. La celebración cristiana de la Navidad acabó coincidiendo en el calendario, a pesar de que los Evangelios no fijan una fecha concreta para el nacimiento de Jesús.

A continuación, más información sobre algunas de estas antiguas costumbres:

Alban Arthan

En galés, "Alban Arthan" significa "Luz del invierno", según el Almanaque del Granjero. Puede que sea la fiesta estacional más antigua de la humanidad. Parte de las tradiciones druídicas, el solsticio de invierno se considera una época de muerte y renacimiento.

Newgrange, un monumento prehistórico construido en Irlanda hacia el 3200 a.C., está asociado a la fiesta de Alban Arthan.

Saturnalia

En la Antigua Roma, Saturnalia duraba siete días. Se celebraba en honor de Saturno, dios romano de la agricultura.

El pueblo disfrutaba de festividades carnavalescas parecidas a las celebraciones modernas del Mardi Gras e incluso retrasaba sus acciones bélicas. Se concedían libertades temporales a los esclavos y se relajaban las restricciones morales. La Saturnalia continuó en los siglos III y IV d.C.

Dongzhi

No sólo los antiguos europeos celebraban este acontecimiento anual. El Festival del Solsticio de Invierno de Dongzhi tiene sus raíces en la antigua cultura china. El nombre se traduce aproximadamente como "extremo del invierno".

Creían que era el ápice del yin (de la teoría de la medicina china). El yin representa la oscuridad, el frío y la quietud, por eso es el día más largo del invierno.

Dongzhi marca el retorno del yang y el lento ascenso de la luz y el calor. En algunas culturas de Asia Oriental se suelen comer albóndigas para celebrarlo.

Fuente: edition.cnn.com