- "Solo una vez": adaptación de un libro con Blake Lively

Lily Bloom solo desea un nuevo comienzo. Pero cuando deja que un hombre entre en su vida, se ve envuelta en "Once Upon a Time in Hollywood" por el pasado. La adaptación cinematográfica de la novela superventas de Colleen Hoover, protagonizada por la estrella de "Gossip Girl" Blake Lively (36), gira en torno a una relación abusiva y sus consecuencias.

Lily (Lively), que abre una tienda de flores en Boston después de la muerte de su padre y quiere dejar atrás su traumática infancia, conoce y se enamora del encantador neurocirujano Ryle - interpretado por Justin Baldoni ("Jane The Virgin"), quien también dirigió la drama.

De repente, reaparece el amor del pasado

A medida que la relación de Lily con Ryle se vuelve más intensa, comienza a sentir que está en el matrimonio violento que tuvieron sus padres. Esta sensación se agrava cuando su antiguo amor Atlas (Brandon Sklenar) reaparece Suddenly, adding a love triangle to the mix.

El tema de la violencia (doméstica) se extiende a lo largo de la película de más de dos horas. Baldoni utiliza flashbacks a la infancia de Lily para mostrar, por ejemplo, a su padre golpeando a su madre. Estas escenas están cargadas de emoción y también llevan la historia actual de Lily en un círculo completo.

La película muestra cómo los patrones de una infancia traumática pueden persistir en la edad adulta y cómo es importante abordarlos. También enfatiza la importancia de conocer y valorar tu propio valor, independiente de una relación.

Sin embargo, la exploración de las relaciones abusivas parece algo superficial y podría haber beneficiado de más matices. A pesar de esto, Lively y Baldoni brillan en sus papeles principales.

Baldoni le dijo a The Hollywood Reporter que filmar escenas de violencia de género fue desafiante. "Hubo muchos momentos en los que tuve que entrar en una habitación y llorar o sacudirme la energía del personaje que estaba interpretando", dijo.

"Hay demasiadas Lilys Bloom reales ahí fuera que tienen que lidiar con esto todos los días, y quería que se sintiera lo más real posible, pero aún así fue muy difícil filmar estas escenas", dijo el actor y director estadounidense.

¿Qué tiene que ver Taylor Swift con la película?

Lively, quien también produjo la película, le dijo a The Hollywood Reporter que el equipo había experimentado "una montaña rusa de experiencias humanas" y estaba muy orgullosa de ello. Es particularly a fan of a specific song from the soundtrack. In the film, Taylor Swift's "My Tears Ricochet" plays during a particularly emotional scene. "All her songs are great, we could have chosen any of them", said the wife of Hollywood star Ryan Reynolds, who is a close friend of Swift's.

A pesar de su deseo de seguir adelante de su pasado, Lily se encuentra sintiéndose atrapada en su relación con Ryle, decide, "No voy a dejar que mi pasado controle mi presente

