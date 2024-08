- "Sólo puedo aconsejar no nadar en el río"

Desde el inicio del año, al menos 253 personas han muerto ahogadas en Alemania - significativamente más que en el mismo período del año pasado. Según la Asociación Alemana de Salvamento (DLRG), hubo 35 muertes menos por ahogamiento en los primeros siete meses del año pasado.

"Si el verano hubiera sido más consistente, probablemente se habrían perdido aún más vidas", dijo la presidenta de la DLRG, Ute Vogt. Notablemente, por tercer año consecutivo, más personas murieron en ríos.

En total, las muertes en ríos y lagos, que suelen estar sin vigilancia, representaron dos tercios de los accidentes fatales. Hasta ahora este año, 77 personas han muerto ahogadas en lagos, ligeramente menos que el año pasado (82). En ríos, 92 personas han muerto, en comparación con 77 accidentes fatales hasta finales de julio de 2023. Catorce personas murieron en arroyos, en comparación con 8 el año pasado.

"Las aguas en movimiento representan los mayores riesgos", dijo Vogt. "Recomiendo encarecidamente no nadar en ríos para la mayoría de la gente".

La mayoría no son nadadores capacitados adecuadamente

Previamente, la presidenta de la DLRG, Ute Vogt, había dejado claro: "La mayoría de la gente no es capaz de nadar de manera segura en ríos". La razón: no son nadadores capacitados adecuadamente. Especialmente nadar solo en un río es "realmente muy peligroso".

En los últimos días, los accidentes de natación en ríos también han mantenido ocupados a los servicios de rescate: En el Rin en la frontera germano-suiza, una mujer de 29 años y un adolescente han estado desaparecidos desde el domingo - el miércoles por la tarde, se encontró un cuerpo, presumiblemente el del menor de 15 años. En Ulm, un joven de 17 años murió, su cuerpo fue encontrado en una central eléctrica del Danubio. Según los informes policiales, se trataba de un joven que había estado desaparecido desde el viernes.

Varios factores contribuyen al aumento del número de muertes por ahogamiento

A nivel nacional, al menos 378 personas murieron ahogadas el año pasado - en 2022 aún hubo 355 accidentes fatales por ahogamiento. Según la DLRG, el ahogamiento se refiere a la inmersión en o bajo el agua, lo que resulta en una falta de oxígeno peligrosa para la vida. Esto puede suceder mientras se está consciente o inconsciente, por ejemplo después de una caída o un salto a un obstáculo submarino.

Según la DLRG, hay varios factores que contribuyen al aumento de los ahogamientos: Además de los accidentes deportivos y de natación, los rescatistas acuáticos mencionaron incidentes en zonas inundadas. Además, la gente pasa más tiempo y se dedica con frecuencia a actividades acuáticas antes en el año. Solo en abril hubo 29 muertes por ahogamiento - en comparación con 14 en el mismo mes del año pasado. Esto sugiere que "el cambio climático nos presenta nuevos desafíos", dijo Vogt.

Hasta ahora este año también han muerto más personas en el mar - 13, en comparación con 9 el año pasado. De los 13 víctimas, 10 murieron en el mar Báltico, 3 en el mar del Norte. La DLRG atribuyó las muertes en el mar del Norte principalmente a accidentes de navegación y vela.

Entre los ahogados, los hombres volvieron a ser los más afectados - en total murieron 188 hombres y 58 mujeres, con el género desconocido en 7 casos. Casi cada tercer víctima - o 64 en total - tenía más de 70 años, 60 estaban entre 50 y 70 años. Por lo tanto, el número de víctimas de ahogamiento mayores de 50 años aumentó en 41 en comparación con el mismo período del año pasado. Según la DLRG, los nadadores mayores a menudo sufren accidentes de natación debido a afecciones preexistentes.

La mayoría de las personas murieron en los primeros siete meses del año en Renania del Norte-Westfalia - se registraron 42 muertes por baños allí, en comparación con 37 en el mismo período del año pasado. En Baviera, el número de muertes aumentó de 33 a 35, en Baja Sajonia de 20 a 30 y en Brandeburgo de 16 a 21.

Los deportes acuáticos tampoco están exentos de riesgos. Alrededor de 20 personas murieron ahogadas de enero a julio mientras practicaban actividades como paddle surf, kitesurf o navegación - un número que ya ha superado el total del año 2023.

Vogt explicó que las víctimas tenían un punto en común. No llevaban chaleco salvavidas. Incluso los buenos nadadores no están exentos de problemas circulatorios después de caer al agua. Además, los entusiastas de los deportes acuáticos a menudo salen solos, lo que dificulta que alguien los auxilie en caso de emergencia. "Desafortunadamente, muchas personas no piensan lo suficiente en su propia seguridad, no toman precauciones y sobrestiman sus habilidades", dijo Vogt.

"Mejora de las habilidades de seguridad personal"

Entonces, ¿qué se puede hacer? Desde la perspectiva de la Asociación Alemana de Salvamento (DLRG), está claro que las habilidades de seguridad personal de la gente deben mejorar. Ven las escuelas como la clave para lograrlo. Stefan Albrecht, presidente de la asociación regional de la DLRG en Renania del Norte, también aconsejó no confiar en las reseñas en línea de los puntos de baño, sino usar el sentido común en su lugar.

La DLRG afirma ser la mayor organización voluntaria de rescate acuático del mundo, con alrededor de 580,000 miembros.

