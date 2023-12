Sólo pensaba en seguir viva": El viaje de Nadia Nadim del campo de refugiados a estrella del PSG... y viceversa

Aunque se la conoce sobre todo por ser una prolífica goleadora en una carrera que la ha llevado a equipos como el Portland Thorns, el Manchester City y, actualmente, el París Saint-Germain, Nadim dedica gran parte de su tiempo a labores benéficas, a ser embajadora de las Naciones Unidas y a aprender idiomas (actualmente habla nueve con fluidez).

Por increíble que parezca, también ha sacado tiempo para formarse como cirujana reconstructiva, y completará su formación cuando se retire del fútbol.

En su último proyecto fuera del campo, Nadim se ha asociado con el PSG y KLABU, una organización benéfica que ayuda a construir clubes deportivos en campos de refugiados de todo el mundo. Se espera que esta nueva asociación llegue inicialmente a 10.000 niños refugiados a través del deporte.

Se trata de una causa muy cercana al corazón de Nadim. Nacida en Afganistán, tenía sólo 11 años cuando los talibanes asesinaron a su padre y, junto con su madre y sus cuatro hermanas, se vio obligada a huir a través del vecino Pakistán con un pasaporte falsificado, antes de llegar finalmente a Dinamarca, el país al que ahora llama hogar.

"Lo único en lo que pensaba era en seguir viva, en sobrevivir hasta el día siguiente", cuenta a CNN Sport. "Sólo miraba: 'Vale, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo puedo sobrevivir hasta el día siguiente?

"Y creo que ese es el caso de muchas de las personas que están en estos campos. Ya sabes, es en el momento y luego estás tratando de hacer lo mejor de él y luego tratar de mantenerse con vida y esperar lo mejor para mañana ".

Cuando Nadim llegó con su familia a Dinamarca, empezaron a vivir en un campo de refugiados, y fue allí donde descubrió su amor por el fútbol.

En unos campos cercanos a donde se alojaba, Nadim recuerda haber visto a otros niños "jugando con esta pelota redonda".

"Yo pensaba: 'Parece muy guay, quiero hacer lo mismo'", dice. "Desde entonces, nunca he dejado el fútbol y mira adónde me ha llevado, al París Saint-Germain".

Es justo decir que el primer contacto de Nadim con el fútbol no fue exactamente como la versión que juega hoy.

"Al principio, era un poco más informal", se ríe. "Todos dábamos patadas, todos nos seguíamos, todos contra todos.

"Pero, poco a poco, descubrí cómo se supone que se juega al fútbol, porque había un club de fútbol cerca del campo de refugiados, y pude ver que en realidad hay formaciones y que se supone que tienes que hacer esto cuando el balón está fuera, y entonces, poco a poco, quise jugar como se jugaba al fútbol allí".

Podría volver a ser un niño

Nadim describe a los seres humanos como "curiosos" y cree que es probable que quieran probar algo nuevo si lo ven, especialmente los niños. Para ella, por eso es tan importante dar a los niños que crecen en campos de refugiados la oportunidad de conocer el deporte.

"Imagínense que de, no sé, el millón de refugiados que hay en Cox's Bazar [el mayor campo de refugiados del mundo], hubiera dos, tres o cuatro jugadores de fútbol gracias a estos proyectos que se están poniendo en marcha", afirma.

Nadim dice que la gente siempre se sorprende cuando describe su estancia en el campo de refugiados como "uno de los momentos más divertidos de mi vida".

Procedente de un Afganistán devastado por la guerra, Nadim se perdió la oportunidad de tener una infancia real, pero dice que eso cambió cuando llegó a Dinamarca.

"De repente llegué a un campo de refugiados donde había acceso a los deportes, acceso a la lectura y sentí que podía volver a ser una niña", recuerda.

"Tengo muy buenos recuerdos del campo de refugiados. Sé que suena raro, cuando se lo cuento a algunas personas, se quedan como: 'Oh, ¿qué? Pero así es como me sentía entonces, ya sabes, y por eso siento que KLABU y el PSG intentan hacer lo mismo".

"Es un momento duro, no es la mejor situación para un niño, pero intentamos que sea algo positivo".

Nadim cree que la percepción que se tiene de los refugiados dista mucho de la realidad. Aunque los segmentos de noticias intentan mostrar cómo son las condiciones de las personas desplazadas de sus hogares, quienes los ven no pueden comprender la gravedad de la situación.

"Lo tienen mucho peor de lo que te puedas imaginar", afirma Nadim.

Según KLABU, actualmente hay 80 millones de refugiados en todo el mundo, la cifra más alta desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y casi la mitad de ellos son niños.

La mayoría de ellos, como Nadim, han sido "privados de educación y de todos los demás aspectos que constituyen una infancia normal", escribe KLABU.

El primer proyecto de la asociación se llevará a cabo en Cox's Bazar (Bangladesh), donde KLABU y PSG construirán un "Centro de Clubes" que se utilizará como biblioteca deportiva, proporcionará acceso a material y equipamiento, y ofrecerá sesiones de entrenamiento y torneos en los que podrán participar los niños.

Nadim espera que el proyecto pueda ayudar también a los padres refugiados. En los años transcurridos desde que su familia abandonó el campo de Dinamarca, aprendió lo duro que fue ese periodo de tiempo para su madre y hasta qué punto su incierto futuro era "físicamente duro, pero mentalmente... mucho, mucho más duro".

Cuando termine su carrera, Nadim preferiría ser recordada por su labor humanitaria antes que por sus logros sobre el terreno de juego, y participar en este proyecto -ayudar a quienes luchan como lo hizo ella- es algo de lo que se siente inmensamente orgullosa.

"Como ser humano, a veces es muy difícil entender cosas que no has experimentado en tu propio cuerpo", afirma Nadim.

"Por eso es más fácil relacionarse con gente con la que tienes algo en común, porque sí, oímos las noticias, vemos algunas imágenes de lo que ocurre en los campos de refugiados o de la gente que se ve desplazada de sus hogares por el cambio climático o por lo que sea, pero ¿realmente los entendemos? Creo que no.

"Si alguna vez has estado en un campo de refugiados, sabes lo duro que es el entorno y lo difícil que puede llegar a ser. Lo sé, lo he sentido con mi propio cuerpo, pero también lo he visto ahora. Si viajas a Kenia, Bangladesh, Cox's Bazar, que es uno de los campos de refugiados más grandes del mundo, no es ninguna broma.

"Viven realmente en circunstancias demenciales y llevar el deporte a estos lugares, llevar, digo esperanza porque puede ser tu escape de la realidad durante una o dos horas o quizás tu oportunidad de crearte un futuro es algo increíble".

Haciendo historia

Parece trivial en comparación, pero el viernes culmina una temporada para morderse las uñas en Francia, y Nadim y el PSG tienen la oportunidad de hacer historia.

Con un punto de ventaja sobre el eterno campeón, el Lyon, en la última jornada de liga, el PSG sabe que una victoria sobre el Dijon le daría al club el primer título de liga de su historia.

Sería un logro extraordinario poner fin a 14 años de hegemonía lionesa y a ocho subcampeonatos en las últimas nueve temporadas.

"Soy una persona que siempre tiene sueños. Antes incluso de fichar por el PSG y de que habláramos de mi marcha al PSG, uno de mis sueños era ganar la liga con ellos", afirma Nadim.

Sería un día increíble, increíble, y un gran logro para el equipo, para el club, porque llevas mucho tiempo persiguiendo algo y por fin vuelves a estar tan cerca".

"Has dado todos los pasos, sólo te falta dar el último. Significará mucho, de verdad. Es uno de mis mayores sueños ahora mismo. Significará que mi sueño se ha hecho realidad.

"Creo que el Lyon es muy respetado por lo que ha hecho por el fútbol femenino. Creo que es un club increíble y que lleva mucho tiempo en la cima, pero también creo que ahora es un cambio de época. Tenemos muchas jugadoras jóvenes en la selección francesa, y creo que el PSG ha hecho crecer a este equipo hasta convertirlo en alguien que, con un poco de suerte, va a desbancar al Lyon de su trono.

"Y si eso es lo que queremos, esas son nuestras ambiciones, creo que ahora es cuando tiene que ocurrir".

Fuente: edition.cnn.com