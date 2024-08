- "Sólo juegos de pensamiento": El principal sospechoso niega los planes de bombardeo de Viena

Después del frustrado ataque a un concierto de la cantante estadounidense Taylor Swift en Viena, el principal sospechoso, según su abogado, niega las acusaciones. El joven de 19 años no es seguidor del Estado Islámico (IS) ni pretendía atacar a los fans de la superestrella estadounidense, confirmó su abogado a la agencia de noticias APA en un informe del "Kronen Zeitung". "Fue solo charla ociosa", dijo el abogado Ina-Christin Stiglitz en un comunicado a la agencia de noticias Reuters el domingo. Su cliente no había planeado un ataque, dijo.

En una primera conversación durante una visita al centro de detención, el joven de 19 años le dijo que había construido la bomba según un "tutorial" de internet. "Dice que la bomba era de mala calidad y no habría funcionado", dijo ella. Había experimentado con ella y podría haberla probado en el bosque.

En cuanto a la posesión de cuchillos y otras armas blancas del joven de 19 años, el abogado dijo: "Los ordenó en Amazon porque le gustaban". El joven de 19 años no es un terrorista, sino "como un niño. Inmaduro, ingenuo".

Las autoridades habían dicho initially que el joven había confesado completamente y se jactaba de sus planes. Ahora su abogado dice que solo quería "ser genial".

El abogado disputa las acusaciones de las autoridades

En Viena, se cancelaron tres conciertos de la cantante pop estadounidense la semana pasada debido a un ataque planeado. Las autoridades arrestaron a tres sospechosos. En la residencia del principal sospechoso en Ternitz, en la Baja Austria, a unos 80 kilómetros al sur de Viena, la policía encontró explosivos y armas.

Según los hallazgos actuales, el sospechoso había jurado lealtad a IS y recently había dejado su trabajo, anunciando que tenía "grandes planes" por delante. Según los investigadores, el sospechoso también tenía una sirena de policía con un claxon de seguimiento. Quería usarla en su coche para acercarse a los fans y causar una masacre.

Su abogado dijo que había estado interesado en la ideología de IS durante un mes. "Lo fascinó", dijo Stiglitz.

Vecinos del joven de 19 años expresaron su shock por su arresto a Reuters y lo describieron como reservado pero amable. Uno de los pocos indicios de posible radicalización fue que recently había crecido una barba larga, dijeron. Stiglitz dijo que había cambiado su apariencia porque quería "ser genial".

Dos sospechosos más arrestados en Viena

Además del joven de 19 años con raíces en Macedonia del Norte, también está detenido un amigo de 17 años de él. El joven de 17 años estaba empleado como montador en el Estadio Ernst-Happel, el lugar de los conciertos. Además, un joven iraquí de 18 años del círculo del principal sospechoso ha sido puesto en prisión preventiva. No estaba involucrado en los planes, pero también había jurado lealtad a IS, dijeron los investigadores.

Dado el conocido amenaza terrorista previa, los tres conciertos programados del 8 al 10 de agosto por la cantante de 34 años Swift fueron cancelados por el organizador.

