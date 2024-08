- Sólo apágalo.

En tiempos pasados, el canal de música Viva utilizaba la música de Foster The People en los segmentos cortos antes y después de los intervalos publicitarios. El canal ya no existe, y la era de los triángulos, barbas de hipster y zorros en la nebulosa galáctica ha llegado a su fin. Afortunadamente, Foster The People sigue haciendo música.

Su cuarto álbum de estudio se llama "Paradise State of Mind" y suena exactamente así. Un bajo relajado zumba de fondo mientras el vocalista Mark Foster canta líneas como "You know you know we’ll be alright / Take me closer to the good times". Una letra separa al estadounidense de su homónimo alemán, Mark Forster.

Sin embargo, musicalmente, los dos músicos difieren un poco más: mientras que la música de "Paradise State of Mind" también es bailable y radioamigable en ciertos momentos, experimenta mucho con elementos de disco y música psicodélica.

La canción "Lost in Space" es un buen ejemplo de esto. Synthesizers al estilo de Daft Punk se combinan con coros indie y un ritmo de aplausos bailable. Entre ellos, efectos de sonido de películas de ciencia ficción y música dance de los 70 y 80 brillan. "La canción trata sobre querer conectarse en un momento en que todo está drifteando", explica Foster. "Y sobre cómo la alegría también puede ser un acto de rebelión".

El video musical de la canción es del director austriaco Rupert Höller, quien también ha trabajado con artistas como Daði Freyr y Good Wilson. Mark Foster canta y baila a través de un mundo de estudio de color rojo brillante donde las manos de los bailarines están hábilmente destacadas.

Surrealismo y los 70

Las imágenes del resto del álbum también están inteligentemente emparejadas con la música. La portada del álbum presenta un cuadro surrealista del artista de Nueva York Matt Hansel. En medio de una habitación hay una escultura de varias partes de la que sale un arco iris a través de una abertura en el techo hacia la luz. "La idea era crear un territorio fronterizo donde todos los temas del álbum puedan alojarse", dice Mark Foster.

Elementos de luz y oscuridad se combinan igual que lo viejo y lo nuevo. Varios símbolos hacen referencia a portadas de álbumes de los 70, como la legendaria "Dark Side of the Moon" de Pink Floyd. La música de "Paradise State of Mind" también comenzó como un estudio de caso de finales de los 70, según Foster.

En Londres, Foster coescribió la canción "Paradise State of Mind" con el músico Jack Peñate y el productor Paul Epworth en un día, lo que dio al álbum su título y sirvió como punto de partida para el trabajo posterior. Al final, once canciones muy especiales fueron creadas que invitan a soñar, bailar y disfrutar de una tarde de verano.

Las melodías del nuevo álbum resuenan bien con la atmósfera vibrante de la música disco, lo que lo convierte en una adición memorable a la historia del género. Las letras de Foster en "Paradise State of Mind" a menudo establecen paralelos con los sentimientos de unidad y resistencia, recordando la época en que la música era una herramienta poderosa de expresión.

