- Solo algunos municipios seleccionados de Renania del Norte-Westfalia ofrecen ayudas financieras para pañales reutilizables.

En Renania del Norte-Westfalia, muchas áreas urbanas más pequeñas están ofreciendo incentivos para utilizar pañales de tela reutilizables. Según un informe de la Agencia Alemana de Prensa, solo Wuppertal ofrece una ayuda única de 100 euros para la compra de pañales de tela, según ha confirmado la ciudad en sí. Por otro lado, ninguna de las diez ciudades más pobladas de NRW, incluyendo Colonia, Düsseldorf, Essen, Duisburg, Dortmund, Münster, Bielefeld y Bonn, ofrece esta ayuda financiera.

Detrás de escena, algunas ciudades como Detmold, Kevelaer, Nettetal y Rheda-Wiedenbrück, junto con los municipios de Hiddenhausen, Herzebrock-Clarholz y Wachtendonk, están apoyando la compra de pañales de tela. El apoyo varía en estas áreas y los padres interesados deben solicitarlo.

Diferentes Recompensas

Por ejemplo, Detmold ofrece una ayuda única de 13 euros al principio y 8 euros al mes. Rheda-Wiedenbrück paga 75 euros al año hasta que el niño cumple tres años, mientras que Herzebrock-Clarholz concede una ayuda de 128 euros. La ciudad de Kevelaer supports families with a one-time subsidy equivalent to 25% of the total expense, not exceeding 100 euros.

Subvenciones Locales

En Nettetal, las familias que residan dentro de la ciudad tienen derecho a una subvención anual de 70 euros, dependiendo del presupuesto disponible. La ciudad explica que el objetivo de la subvención es animar a las familias con hijos pequeños a optar por telas reutilizables en lugar de desechables. Hiddenhausen, como muestra de apoyo, ofrece una subvención mensual de 5 euros.

Promoción de Prácticas Sostenibles

El Rhein-Kreis Neuss proporciona una subvención sustancial de hasta 200 euros para promover la compra de pañales de tela, con el objetivo de reducir los residuos y fomentar prácticas sostenibles. Wachtendonk, por su parte, ofrece una subvención máxima de 75 euros para primeras compras de sistemas de pañales reutilizables.

Según el Ministerio Alemán de Medio Ambiente, aproximadamente el 95% de todos los bebés en Alemania usan pañales desechables. Los pañales de tela, que suelen estar construidos con varios materiales como la tela absorbente interior y una funda exterior, se pueden comprar ya sea como sistemas de varias piezas (que incluyen pañales interiores y exteriores) o como un modelo de una sola pieza.

En algunas ciudades como Nettetal, la red de subvenciones locales se extiende a las familias que residan dentro de la ciudad, ofreciendo una subvención anual de 70 euros para promover el uso de pañales de tela reutilizables. De manera similar, Hiddenhausen supports families with a monthly subsidy of 5 euros, contributing to their net cost of using cloth diapers.

