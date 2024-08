- Solingen: Las autoridades no descartan la posibilidad de actividades relacionadas con el terrorismo.

Tras el incidente mortal de apuñalamiento en Solingen, la fiscalía no ha descartado una posible motivación terrorista. El autor sigue sin ser identificado, según anunció el fiscal jefe Markus Caspers en una rueda de prensa en Wuppertal. "Aún no se ha establecido un móvil definido, pero teniendo en cuenta el panorama general, no podemos descartar la presunción inicial de un móvil terrorista".

De momento, no se evidencia otro móvil. Si se establece que ha habido un incidente terrorista, el caso podría pasar a la Fiscalía General Federal.

Por ahora, las autoridades especulan con un autor solitario. Un menor de 15 años ha sido detenido, pero la policía no lo considera el perpetrador. Según testigos oculares, un individuo no identificado habría hablado con el menor justo antes del crimen sobre intenciones que coinciden con el crimen, según Caspers. Sin embargo, no está claro si esta persona es el autor.

Actualmente, se están llevando a cabo investigaciones en todo el estado de Renania del Norte-Westfalia y en toda la federación, según el jefe de policía Thorsten Fleiß. Mencionó medidas investigativas extensas.

Durante la reunión local del viernes por la noche, tres personas perdieron la vida -dos hombres de 67 y 56 años, y una mujer de 56 años-. Ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad. El autor parece haber seleccionado a las víctimas al azar. Luego desapareció en el caos y el pánico inicial después del crimen. La policía instó a los habitantes de Solingen a estar alerta el sábado.

La investigación del incidente de apuñalamiento en Solingen se centra actualmente en posibles vínculos con Alemania debido a la conversación del individuo no identificado con un menor. Si el caso avanza y se confirma un incidente terrorista, podría pasar a la Fiscalía General Federal.

