- Solingen aboga por que la UE aumente su transparencia en la formulación de políticas migratorias.

El brutal ataque en Solingen también ha reavivado los debates en el ámbito político de Renania-Palatinado sobre la política migratoria y el control de armas. El ministro del Interior de Renania-Palatinado, Michael Ebling (SPD), destaca la importancia de la claridad en la política migratoria. Es crucial distinguir entre aquellos a quienes se debe ayudar y aquellos a quienes no, afirmó Ebling en Maguncia.

Las personas que explotan el sistema alemán o incluso cometen actos de terrorismo contra él no recibirán nuestra ayuda. Además, no se tolerará la retórica antisemita. "No tienen cabida en Alemania, y esto debería estar claro", dijo Ebling. "El gobierno federal ha declarado su intención de deportar a Afganistán y Siria. Apoyo plenamente esta decisión".

Schnieder: Se requiere un cambio de rumbo

El pasado viernes murieron tres personas en un ataque con cuchillo en Solingen, Renania del Norte-Westfalia. La Fiscalía Federal está a cargo de la investigación y tiene bajo custodia a un sirio de 26 años como principal sospechoso, acusado de asesinato y posible pertenencia a la organización terrorista Estado Islámico (EI).

Gordon Schnieder, presidente del parlamento estatal de la CDU en Renania-Palatinado, ve el incidente como parte de una serie de recientes actos violentos relacionados con la migración, las deportaciones fallidas y el islamismo. Una política de refugiados liberal ha llevado a un aumento de personas que no comparten nuestros valores, no desean integrarse y se niegan a cumplir con las pautas de nuestra sociedad democrática libre.

Schnieder aboga por un cambio de rumbo y reiteró algunas demandas de la fracción de la CDU, como la obligación de devolver a los criminales sin ciudadanía alemana a sus países de origen después de cumplir su condena. Además, los solicitantes de asilo sin perspectivas de residencia no deben ser reasentados en municipios locales.

Schnieder encuentra insuficientes las propuestas de Faeser

La atención a la longitud de los cuchillos no resuelve el problema, según Schnieder. La atención debe centrarse en principios fundamentales, que también se aplican a Renania-Palatinado. Se refería a las propuestas del ministro del Interior Nancy Faeser (SPD), que incluyen limitar la longitud de los cuchillos portados públicamente a seis centímetros en lugar de los actuales doce, y prohibir completamente el porte de cuchillos peligrosos. La FDP aún no ha aprobado estas restricciones.

Ebling está abierto a leyes más estrictas de control de armas. Discutir posibles reducciones en los incidentes relacionados con cuchillos tiene sentido. Sin embargo, dijo: "El terrorismo no será disuadido por una prohibición de armas".

Ebling aspira a unas fronteras exteriores de la UE más fuertes

Ebling destaca la importancia de fortalecer la capacidad de la UE para proteger sus fronteras exteriores. El objetivo es simplificar los procedimientos de asilo en terceros países. En cuanto a las discusiones en curso sobre los controles fronterizos, añadió: "Si cada Estado nación comienza a proteger sus fronteras individualmente, corremos el riesgo de socavar la libertad de movimiento dentro de la Unión Europea". Renania-Palatinado se beneficia especialmente de las fronteras abiertas debido a su ubicación.

Ebling anunció un aumento de la presencia policial en los próximos eventos de Renania-Palatinado. Las personas no deben verse disuadidas de asistir a eventos como el Mercado del Vino de Maguncia o el Mercado de Salchichas de Bad Dürkheim.

Crítica de la Unión de Policía

Thomas Meyer, presidente estatal de la Unión de Policía Alemana (DPolG) en Renania-Palatinado, criticó: "Cada vez que ocurren incidentes criminales graves o de violencia, surgen gratificaciones políticas y debates superficiales. Falta acción consistente y las consecuencias polarizan nuestro país".

Meyer expresó su preocupación por las diferentes leyes de servicio policial en los estados federales. Deben ser estandarizadas. "En cada estado federal, se regula de manera diferente, o a veces se niegan poderes de control razonables y necesarios por parte de la judicatura".

Gordon Schnieder, presidente del parlamento estatal de la CDU en Renania-Palatinado, no está seguro de si las restricciones de longitud de cuchillo propuestas por Faeser abordarán efectivamente el problema.

