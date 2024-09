Solicitud de aprobación de armas de largo alcance para Ucrania

En Washington, el primer ministro del Reino Unido, Starmer, y el presidente de EE. UU., Biden, se reunirán para discutir. Se especula sobre posibles declaraciones relacionadas con la autorización de armas de largo alcance para Ucrania. Fuentes del Reino Unido citadas por "The Guardian" sugieren que Britain ha concedido a Ucrania el permiso para utilizar misiles Storm-Shadow. Sin embargo, se espera que la reunión de hoy entre los dos aliados no revele nada sobre este asunto, según el informe. "No esperaría un anuncio hoy sobre la aplicación de armas de largo alcance dentro de Rusia -definitivamente no desde EE. UU.", dice John Kirby, director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional. Él simplemente confirma que aún están deliberando "el tipo de recursos que se suministrarán a Ucrania" con el Reino Unido, Francia y otros aliados. Él elude dar una respuesta clara cuando se le pregunta si la administración de EE. UU. revelará algún cambio.

20:00 Aviación Alemana Intercepta Aviones Rusos Sobre el Mar Báltico

Los Eurofighters alemanes despegaron para identificar aviones rusos. Un Tu-142 Bear de patrulla marítima/antisubmarina estaba volando sin plan de vuelo y transpondedor, acompañado por un Su-30, según un posteo de la Luftwaffe en X. Los Eurofighters, despachados desde Laage y Lielvarde en Lituania, acompañaron a los aviones rusos. Incidentes de este tipo con aviones rusos han sido frecuentes en los últimos meses.

19:32 Osatchuk sobre la Autorización Potencial de Armas: "Un Aumento Substancial para Poner Fin al Conflicto de Agresión"

Ucrania ha estado buscando durante mucho tiempo el uso de cohetes de largo alcance contra zonas interiores rusas. El Reino Unido y EE. UU. actualmente están deliberando esto. El coronel Sergii Osatchuk explica cómo Ucrania se beneficiaría de esto en el conflicto:

19:06 Zelenskyy Invitará a Rusia a la Próxima Cumbre de Paz - Éxito Incierto

Según el presidente ucraniano Zelenskyy, Rusia será invitada a la próxima cumbre de paz en Suiza en noviembre, según informes de "Le Monde" y otros. Tanto Kiev como los socios occidentales han afirmado esto repetidamente. Sin embargo, es incierto si Rusia aceptará.

18:40 Lange sobre las Amenazas del Kremlin: "No Debe Prestarse Demasiada Atención a lo que Dice Putin"

Después de la autorización de armas de largo alcance para Ucrania, Vladímir Putin amenaza al Occidente. El experto en seguridad Nico Lange ve "tácticas psicológicas típicas" en estas declaraciones. Él está sorprendido por la interpretación de las últimas declaraciones del Canciller Federal.

18:07 ¿Prohibición de Vuelo y Aterrizaje? La UE Considera Nuevas Sanciones Contra Irán

Después de las acusaciones de que Irán está suministrando misiles a Rusia, los 27 países de la UE están considerando nuevas sanciones contra Teherán. "La Unión Europea ha advertido repetidamente a Irán en contra de transferir misiles balísticos a Rusia", dice un comunicado de prensa. La entrega es una amenaza directa para la seguridad y una escalada significativa. La respuesta será rápida y exhaustiva, incluyendo medidas restrictivas para el sector de aviación iraní. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, se indica que Alemania actualmente está discutiendo activamente la imposición de nuevas sanciones, incluyendo en el sector de aviación -incluida una posible prohibición de vuelo o aterrizaje- con sus socios europeos e internacionales.

17:25 El Antiguo Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Kosyrev, Advierte sobre Acciones Más Agresivas de Putin - "El Motivo es la Humillación"

El antiguo ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Andrei Kosyrev, alerta al Occidente sobre más agresión rusa. "Si se recompensa a Putin en Ucrania, convencido de la debilidad y cobardía de la OTAN, atacará los estados bálticos de la OTAN mucho antes de que pueda recibir alguna garantía de la OTAN", escribe Kosyrev, que estuvo en el cargo de 1990 a 1996 y es friendly towards the West, en X. "El objetivo de Putin no es una parte o todo, sino la humillación y desprestigio de EE. UU. y la OTAN".

17:04 Se Reaviva el Debate sobre Taurus: Políticos de la Coalición Abogan por la Entrega de Armas de Largo Alcance

Políticos de los partidos de la coalición abogan por permitir que Ucrania despliegue armas de largo alcance contra objetivos en Rusia. "Debemos permitir que Ucrania, junto con otros estados europeos y Reino Unido y EE. UU., destruya objetivos militares en territorio ruso", dice la política de FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann según "Spiegel" y añade: "Esto también significa que Alemania debe entregar finalmente el Taurus. Porque el Taurus fue diseñado precisamente para esto, es decir, para neutralizar objetivos militares antes de que lleguen los ataques más pesados". De manera similar, el político del Partido Verde Toni Hofreiter se expresa. "Para reparar sosteniblemente las instalaciones energéticas dañadas, el uso de armas de largo alcance para combatir bases de lanzamiento rusas es indispensable", dice el miembro del Partido Verde.

16:35 Lucha Intensa en Kurachove - Ucrania Informa sobre Ataques Fuertes

Según informes ucranianos, las fuerzas rusas están intensificando sus ataques en el este de Ucrania cerca de la ciudad sitiada de Kurachove. Los combates más severos de este mes han tenido lugar, informe el gobierno de Kyiv. Al mismo tiempo, las tropas rusas también están avanzando hacia la ciudad de Pokrovsk, un importante junction ferroviario a unos 33 kilómetros al norte de Kurachove. Rusia busca establecer nuevas líneas del frente, disrupt

15:56 Cierran el Espacio Aéreo de Rusia por Amenaza de Drones Ucranianos en Murmansk Las autoridades de la región rusa de Murmansk están en alerta máxima debido a la amenaza potencial de drones ucranianos. Como medida precautoria, el gobernador Andrei Chibis ha ordenado el cierre del espacio aéreo. La región está aproximadamente a 1,900 kilómetros de distancia de Ucrania. La Agencia Federal de Transporte Aéreo, Rosaviatsiya, ha suspendido temporalmente los despegues y aterrizajes en los aeropuertos de Murmansk y Apatity debido a las preocupaciones de seguridad aumentadas. La región de Murmansk es el hogar de la Flota del Norte de Rusia y una base aérea desde la cual los bombarderos estratégicos suelen desplegarse para atacar Ucrania.

15:22 El Ministerio de Defensa Británico Confirma Misiles Iraníes en el Arsenal Ruso El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha revelado información sobre los misiles iraníes que Rusia presuntamente está utilizando. Según la información, se trata de misiles balísticos de corto alcance del tipo Fath-360, también conocidos como BM-120. Estos misiles, que aparecieron por primera vez en 2020, pueden llevar una carga útil de 150 kilogramos hasta 120 kilómetros y supuestamente pueden alcanzar su objetivo con una precisión de solo 30 metros. El informe destaca cómo la capacidad de Rusia para realizar ataques precisos contra objetivos militares o civiles ucranianos se ha visto reforzada como resultado.

14:45 Iniciativa de Artillería Checa Estancada por la Contribución Financiera de Polonia Según el periódico polaco Gazeta Wyborcza, Polonia aún no ha proporcionado fondos para la iniciativa de artillería checa, que busca suministrar municiones para Ucrania desde diversos socios occidentales. Alemania es, presuntamente, el mayor y más rápido financiador. Si todo sale según lo planeado, Ucrania recibirá 100,000 proyectiles este mes, con un objetivo de 500,000 para finales de 2024, y más en 2025. Las actividades de Rusia en el mercado están causando problemas, según fuentes de Praga.

14:20 Pistorius Defiende la Justificación Legal para las Armas de Largo Alcance para Ucrania El ministro federal de Defensa, Pistorius, cree que la posible aprobación por parte de los aliados de la OTAN para que Ucrania utilice armas de largo alcance contra objetivos rusos puede justificarse legalmente según el derecho internacional. Argumenta que Estados Unidos y el Reino Unido tienen el derecho de tomar una decisión así, dado que han suministrado las armas. En respuesta a las advertencias de Putin de que la OTAN entonces estaría en guerra con su país, Pistorius simplemente las desestima.

13:57 Zelenskyy Da la Bienvenida al Regreso de 49 Prisioneros de Guerra Ucranianos de Rusia El presidente ucraniano, Zelenskyy, celebra el regreso de 49 prisioneros de guerra ucranianos de Rusia, incluidos antiguos combatientes de la planta de acero Azovstal en Mariupol, que estuvo bajo asedio ruso en la primavera de 2022. "Hoy, 49 ucranianos han vuelto a casa", declaró el presidente, compartiendo fotos de soldados y civiles envueltos en banderas nacionales ucranianas. El grupo está compuesto por miembros del ejército, la guardia nacional, la policía nacional, la guardia fronteriza y civiles. Los informes iniciales sugieren que 23 de los regresados son mujeres. Zelenskyy no especificó si el regreso fue resultado de un intercambio de prisioneros con Rusia.

13:46 Tusk Desestima las Amenazas de Putin como una Exageración El primer ministro polaco, Donald Tusk, resta importancia a las últimas amenazas del presidente ruso, Vladimir Putin,Regarding long-range weapons targeting Russia. While acknowledging the seriousness of the situation on the Ukrainian-Russian front, Tusk advises against overinterpreting Putin's latest statements. Suggests that they merely reflect the challenging position of the Russian military on the front lines.

13:21 Li Shangfu Aboga por las Negociaciones como Solución a los Conflictos en Ucrania y Gaza El ministro de Defensa chino, Li Shangfu, aboga por las negociaciones como la única solución viable a conflictos como los de Ucrania y Gaza, al dirigirse a un foro de seguridad internacional en Beijing. Mantiene que resolver "la crisis en Ucrania y el conflicto israelí-palestino promoviendo la paz y las negociaciones es la única salida".

12:58 Scholz Busca Importaciones de Petróleo de Kazajistán para Fortalecer las Opciones de Suministro El gobierno alemán está considerando aumentar sus importaciones de petróleo de Kazajistán. Un funcionario del gobierno, antes del viaje impending del canciller Olaf Scholz a Uzbekistán y Kazajistán, ha expresado interés en ampliar los suministros de petróleo de Kazajistán. El objetivo es proporcionar múltiples opciones de suministro de petróleo para la refinería PCK en Schwedt, con más petróleo de Kazajistán siendo una posible opción. Sin embargo, se necesitan otras opciones, ya que el petróleo de Kazajistán fluye a través de tuberías rusas a Alemania, lo que potencialmente da a Moscú el control de la situación. Desde la invasión rusa de Ucrania, Alemania ha dejado de importar petróleo ruso. El viaje de Scholz también se centrará en explorar los suministros de gas desde Asia Central, ya que el funcionario señala, "Necesitamos obtener gas de alguna parte, y esa región es rica en él".

12:26 Francia Convoca al Diplomático Iraní por los Suministros de Misiles Francia ha convocado al representante diplomático iraní en el Ministerio de Asuntos Exteriores en París para discutir los supuestos suministros de misiles balísticos a Rusia. Las fuentes diplomáticas citan este tema como la razón de la reunión. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, ha declarado recientemente que Rusia ha adquirido misiles de Irán, que se desplegarán en Ucrania en las próximas semanas. Irán ha negado estas acusaciones.

12:03 El Pentágono Menosprecia el Contraataque Ruso en Kursk como 'Limitado' El Pentágono muestra poco entusiasmo por el contraataque ruso en Kursk. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, comenta: "Hemos notado algunos intentos de unidades rusas de llevar a cabo una especie de contraofensiva en el área de Kursk... Lo etiquetaría como limitado, pero es algo que estamos siguiendo de cerca". El Ministerio de Defensa ruso afirma que sus tropas han recapturado diez asentamientos. Esta afirmación sigue sin confirmarse. El ejército ucraniano comenzó su ofensiva en la región rusa de Kursk hace más de cinco semanas, reclamando alrededor de 100 asentamientos rusos y más de 1.200 kilómetros cuadrados.

11:38 Atentados Nocturnos con Drones: Informe de DañosLa fuerza aérea ucraniana informa la derribo de 24 de 26 drones durante la noche. En Odesa, una persona resultó herida y 20 casas resultaron dañadas. En Mykolaiv, los restos de un dron provocaron un incendio en una fábrica de procesamiento de alimentos, según las autoridades regionales. El Ministerio de Energía informa daños a la infraestructura energética en Ivano-Frankivsk.

11:16 Shoigu Se Reune con Kim en PyongyangEl secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, se reunió con el líder norcoreano Kim Jong Un en Pyongyang. Las conversaciones tuvieron lugar en un "ambiente único de confianza y camaradería", según el Consejo de Seguridad de Rusia. El encuentro se espera que juegue un papel significativo en la implementación del acuerdo de defensa firmado por Kim y el presidente ruso Vladimir Putin en junio. Putin explica que el acuerdo garantiza "ayuda mutua en caso de agresión contra una de las partes", según Putin. El Oeste acusa a Moscú de utilizar misiles y obuses norcoreanos en Ucrania. Rusia busca municiones adicionales para mantener su ofensiva en Ucrania, recurriendo a países como China, Irán y Corea del Norte.

10:42 Volodin Acusa a NATO de Llevar a Cabo una Guerra Contra RusiaEl presidente de la cámara baja de Rusia, Vyacheslav Volodin, acusa a NATO de participar en el conflicto en Ucrania. "Están llevando a cabo una guerra contra nuestro país", escribe Volodin en Telegram. Suga implica que NATO está jugando un papel en la selección de ciudades rusas para ataques, coordinando despliegues militares con el ejército ucraniano y dando órdenes al gobierno en Kyiv.

10:14 Munz sobre la Amenaza de Guerra de Putin a NATO: "La declaración de Putin es poco probable que aparezca en las noticias matutinas"Existen temores de escalada en el Oeste, derivados del potencial para que Ucrania lance ataques de largo alcance en territorio ruso. Putin reiteró esta amenaza. El corresponsal de ntv Rainer Munz comparte varias perspectivas sobre por qué esta exhibición de fuerza puede carecer de sustancia.

09:40 Familia: Salud Deteriorada de la Líder de la Oposición Belarusa EncarceladaLa salud de la líder de la oposición belarusa Maria Kolesnikova se encuentra en estado crítico, según su hermana. Ha estado detenida en condiciones inhumanas durante cuatro años, pesando 45 kg en una altura de 1.75 metros, afirma Tatyana Khomitsa, citando datos de ex presidiarios. "Este es un momento crucial, ya que nadie puede sobrevivir a tales condiciones durante un período prolongado", cree. Acusa a las autoridades de torturar psicológica y físicamente a su hermana. El Ministerio del Interior de Belarus se niega a responder a una solicitud de información sobre las condiciones de prisión de Kolesnikova. Kolesnikova, una figura destacada en las protestas contra el presidente de Belarus Alexander Lukashenko en 2020, cumple una condena de 11 años por cargos de intento de golpe de estado.

08:54 Rusia Expulsa a Diplomáticos Británicos por Acusaciones de Espionaje

Rusia expulsa a seis diplomáticos británicos por acusaciones de espionaje. El FSB afirma poseer evidencia de que el Foreign Office del Reino Unido está coordinando la escalada política y militar. Su papel, según el FSB, es asegurar la derrota de Rusia en la guerra contra Ucrania. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, acusa a la embajada británica de dañar intencionalmente al pueblo ruso, según la agencia de noticias TASS. El Foreign Office del Reino Unido descarta las acusaciones como "totalmente infundadas". La medida de Rusia es una respuesta a las acciones británicas que apuntan a "actividades rusas en Europa y el Reino Unido", informa la BBC.

08:28 Solicitud de Zelensky para la Aprobación de Misiles de Largo Alcance: Escalada en las Palabras de PutinEl presidente ucraniano Zelensky ha estado buscando la autorización para el uso de misiles de largo alcance contra objetivos militares rusos. Los EE. UU. y el Reino Unido están dispuestos a reevaluar esto en conjunto. Putin no estuvo lejos de emitir advertencias hacia el Oeste.

08:00 Rusia Comparte Conocimientos sobre Armas Occidentales del Conflicto UcranianoRusia está compartiendo sus hallazgos del conflicto ucraniano con sus partners. Ha reunido conocimientos distintivos sobre la lucha contra diversas armas occidentales, dice el viceministro de Defensa de Rusia, Alexander Fomin, en una conferencia de seguridad china, según la agencia de noticias rusa RIA. Rusia está lista para compartir este conocimiento con sus partners. El conflicto ha llevado a formas avanzadas de guerra, con armas rusas capaces de neutralizar armas occidentales.

Se cree que cinco individuos están implicados en incidentes de incendio intencional en Kyiv, según informó el servicio de inteligencia interior de Ucrania. Estos sospechosos se cree que trabajaban en nombre de una agencia de inteligencia rusa. Se les acusa de quemar cinco vehículos militares y distribuir panfletos para dañar la reputación del ejército. Los individuos arrestados procedían de diversas regiones de Ucrania, buscando empleo en la capital. Se cree que fueron reclutados por agentes rusos a través de Telegram, ofreciéndoles incentivos monetarios. Aunque grababan sus acciones en dispositivos móviles, nunca recibieron el pago prometido.

07:05 El Rabino Jefe de Ucrania Llora la Pérdida de su Hijo Adoptivo en el ConflictoEl rabino jefe de Ucrania, Moshe Asman, está de luto por la muerte de su hijo adoptivo, Anton Samborskij, debido al conflicto en curso. Un servicio funerario se llevó a cabo en Kyiv el jueves, al que asistieron soldados, veteranos y otros para honrar al joven de 32 años, quien había desaparecido a finales de julio. La confirmación de su muerte llegó después de semanas de especulaciones. Samborskij se convirtió en padre de una hija en mayo y el rabino Asman lo adoptó cuando era un huérfano de 10 años, compartiendo esta información en las redes sociales. Después de su adopción, fue reclutado poco después. Su último contacto fue el 17 de julio.

06:29 Incident Involucrando Aviones de Combate Rusos Informado por Japón

El despachador militar japonés desplegó aviones de combate el jueves en respuesta a dos aviones rusos avistados en su vecindario. Los aviones rusos no violaron el espacio aéreo japonés y se marcharon hacia el norte después de dar vueltas alrededor de la nación insular. Los aviones, que eran Tu-142, viajaron desde el mar hacia la región sur de Okinawa. "Respondimos movilizando aviones de combate de la Fuerza de Autodefensa Aérea en una capacidad de emergencia", declaró el ministerio. Los aviones rusos también cruzaron las Kuriles, una zona disputada entre Rusia y Japón, según el relato del ministerio.

06:07 Rusia y EE. UU. Acusados de Política de Contención Contra Rusia y China

Según el viceministro de Defensa ruso Alexander Fomin, los EE. UU. están presuntamente siguiendo una política de contención contra Rusia y China. Por el contrario, Rusia y China abogan por un orden mundial construido sobre la igualdad y el respeto mutuo. Según Fomin, el Occidente se está preparando para posibles conflictos en Asia al establecer nuevas alianzas de seguridad en la región.

05:27 Incidentes Involucrando un Buque de Carga y un Misil Antinavío en el Mar Negro

La marina ucraniana ha compartido detalles sobre un presunto ataque aéreo ruso a un buque de carga civil en el Mar Negro. Un bombardero Tu-22 ruso puede haber lanzado un misil antinavío Ch-22 contra el barco, que se encontraba fuera de las aguas territoriales ucranianas. El barco, bajo la bandera de San Cristóbal y Nieves, estaba en ruta desde Chornomorsk, Ucrania, a Egipto con una carga de trigo. Los informes de la BBC indican que el barco se encontraba dentro de la zona económica exclusiva de Rumania, y un misil Ch-31, que suprime el radar, reportedly replacement the Ch-22 due to its lesser destructive power.

03:19 Circunstancias Desconocidas Rodean la Muerte de un Soldado Moldavo en la Línea de Demarcación

En un incidente misterioso, un soldado moldavo perdió la vida mientras cumplía su deber en la línea de demarcación con Transnistria. El Ministerio de Defensa de la República de Moldavia confirma que el soldado falleció a causa de un disparo de su propia arma mientras cumplía con sus responsabilidades. Las autoridades están investigando la situación. Soldados de ambos, Moldavia y Transnistria, así como tropas rusas, han estado estacionados en la línea de separación desde un conflicto en 1992 después de la disolución de la Unión Soviética. Moldavia sigue comprometida con la reintegración de Transnistria en su territorio. Incidentes de esta naturaleza en la línea de demarcación son muy raros.

02:18 Primer Ministro del Reino Unido Rechaza las Alegaciones del Presidente Putin

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, rechazó las afirmaciones del presidente Putin, stating que el suministro occidental de armas de largo alcance para ataques dentro del territorio ruso no equivale a la implicación de la OTAN en el conflicto. Starmer cree que Ucrania tiene el derecho a la autodefensa, lo que él apoya. Sin embargo, enfatizó que el Reino Unido no busca el conflicto con Rusia.

01:09 Antiguo Embajador de EE. UU. Espera un Enfoque Más Agresivo de la Candidata Presidencial Harris

El antiguo embajador de EE. UU. en Ucrania, William B. Taylor, cree que la candidata presidencial demócrata Kamala Harris mostraría un apoyo más intenso a Ucrania que el actual administrador, Biden. Observó que Harris demostró una postura más proactiva en algunos aspectos, específicamente en relación con los HIMARS, los tanques Abrams y los aviones de combate F-16. Taylor anticipa un enfoque más audaz de Harris, ya que es probable que traiga un nuevo equipo de política exterior a la Casa Blanca.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibe al presidente de Estonia, Alar Karis, en Kyiv, expresando su gratitud por la ayuda militar. Estonia, un miembro de la UE y de la OTAN del Báltico, ha prometido destinar el 0,25% de su PIB anual a las necesidades de defensa de Ucrania. Las discusiones abarcaron los esfuerzos de reconstrucción y el camino de Ucrania hacia la UE. Además, la primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, prometió apoyo adicional durante las reuniones con Zelensky.

23:19 El BND No Está Obligado a Revelar la Evaluación de Ucrania a un Periodista

El Servicio de Inteligencia Federal (BND) no está obligado a revelar si consideró un éxito militar ucraniano como desafiante o imposible a un periodista en conversaciones privadas. Los medios de comunicación involucrados no deben ser revelados actualmente, según lo dispuesto por el Tribunal Administrativo Federal en Leipzig. Aunque la solicitud de orden temporal del periodista se ha rechazado en gran medida, el BND debe proporcionar información sobre el número de conversaciones confidenciales individuales sobre la situación militar de Ucrania este año. El editor del periódico presentó la solicitud de orden. El tribunal se refirió a un artículo de mayo como la razón, lo que sugiere que un político de la CDU acusó al BND de difundir una evaluación negativa de la situación militar de Ucrania para influir en la opinión pública.

22:06 Políticos de la Coalición Apoyan el Uso de Armas de Largo Alcance Contra Rusia

Los políticos de la coalición apoyan la permisividad de Kyiv para usar armas de largo alcance contra objetivos rusos. El experto en política exterior del SPD, Michael Roth, dice que atacar objetivos militares rusos con misiles de largo alcance occidentales es justo y está en cumplimiento de la ley internacional. Los aeropuertos militares rusos, centros de mando o bases de lanzamiento pueden servir como objetivos potenciales para armas de largo alcance. Estos bases se alega que supervisan "ataques despreciables a objetivos civiles ucranianos", que pueden ser más efectivamente terminados allí. El presidente del comité de defensa, Marcus Faber, argumenta que permitir armas de largo alcance como ATACMS y Storm Shadow para atacar aeropuertos militares rusos es sobredue. El político verde Anton Hofreiter enfatiza que Rusia está terrorizando diariamente a la población civil ucraniana a través de ataques con cohetes a hospitales, edificios residenciales y la供电. Para proteger efectivamente a la población civil ucraniana, el ejército debe estar autorizado para atacar bases militares en territorio ruso con armas de largo alcance.

21:35 Vance Habla sobre las Ideas de Trump sobre Ucrania

Según el candidato a vicepresidente republicano J.D. Vance, la estrategia de Donald Trump para poner fin al conflicto ruso podría incluir la creación de una zona desmilitarizada entre Ucrania y Rusia. Vance explica en una conversación con el productor de televisión Shawn Ryan que Trump podría reunir a rusos, ucranianos y europeos para discutir las posibilidades de una solución pacífica. "Podría manejar un trato bastante rápido", dice Vance. Trump ha demostrado empatía hacia el presidente ruso Vladimir Putin y ha criticado repetidamente el apoyo de EE. UU. a Ucrania. El ex presidente también afirma que podría poner fin al conflicto en 24 horas si fuera reelegido, aunque no proporciona más detalles.

21:03 "Somos rusos. Dios está con nosotros" - Manifestación fascista en San PetersburgoLos nacionalistas y fascistas rusos marchan por San Petersburgo gritando "Somos rusos. Dios está con nosotros". Repiten el cántico "¡Adelante, rusos!". El evento conmemora el traslado de las reliquias de Alexander Nevsky, celebrado como héroe y santo nacional en la Iglesia Ortodoxa.

20:28 Propaganda del Kremlin: "El Atlántico es la barrera ideal"El popular presentador de televisión ruso Vladimir Solovyov aboga por la expansión rusa más allá de Ucrania. "Creo que la barrera ideal es el Atlántico. Una barrera natural", dice. "El destino perfecto para nuestras tropas - Berlín, Lisboa, Madrid. Y cómo lucirían en París". Cuando se le recuerda sobre las limitaciones de la población rusa, sugiere a Bielorrusia como aliado o confía en China para el apoyo.

20:01 Preparativos de invierno por parte de voluntarios británicosEn las casas ucranianas que han resistido los bombardeos, las ventanas rotas son una preocupación importante antes de que llegue el invierno. La ONG británica "Insulate Ukraine" visita zonas de guerra para instalar reemplazos de ventana temporales.

