Sofia Shapatava afirma que "el tenis podría no sobrevivir" a la pandemia de coronavirus y lanza una petición de ayuda económica

Shapatava no tiene muchas vistas de las que disfrutar durante el encierro en la casa de cuatro dormitorios de sus padres en Tiflis, la capital de Georgia. No hay jardín ni patio que calmen el alma, sólo una plaza de aparcamiento.

"Lo único que puedes hacer es sacar la cabeza por la ventana", explica a CNN Sport a través de Skype.

Cuanto más tiempo pasa confinada, más cambia su perspectiva. El tiempo pasa a paso de tortuga para una tenista que no puede jugar. La lentitud de los días permite que las preguntas se arremolinen en torno a una mente inquieta, en la que la ansiedad y las dudas aumentan de intensidad cada día que pasa.

El coronavirus ya ha afectado considerablemente a la número 375 del mundo y, dado que no se espera que el tenis profesional se reanude al menos hasta el 7 de junio, su situación económica no hará sino empeorar.

Un miembro de su familia ha fallecido tras ser infectado por el virus, lo que ha puesto al mundo en pausa. Su hermana, por su parte, vive en Nueva York, epicentro estadounidense de una pandemia que ha causado miles de muertos y ha desbordado las morgues de la ciudad.

"El primo de mi madre se infectó y falleció, así que fue una muy mala noticia para nosotros", dijo. "Es muy deprimente porque le conocía desde que era un niño. Conozco a muchos jugadores italianos que llevan más tiempo que yo en casa y creo que para ellos también se está haciendo duro. Es triste y muy raro, parece un libro de ciencia ficción. Estamos todos bastante deprimidos".

Es la gravedad de su situación, y la de otras jugadoras de menor rango, lo que ha llevado a Shapatava a iniciar una petición en Internet solicitando ayuda financiera de la Federación Internacional de Tenis (ITF) para las jugadoras que tienen dificultades para pagar las facturas. En el momento de redactar este artículo, casi 2.000 personas habían firmado la petición.

"Es muy duro y da mucho miedo", afirma Shapatava, que, como todos los jugadores profesionales, no cobra un salario fijo.

Los tenistas no son empleados de ninguna organización u organismo rector. Shapatava cobra cuando juega. Le patrocinan la ropa y las cuerdas de la raqueta, pero no hay recompensas monetarias. Aunque lo normal es que un jugador mantenga a su cuerpo técnico, en el caso de Shapatava es al revés. Su entrenador alemán la ayuda económicamente.

"He hablado con muchas jugadoras y tengo un par de amigas que no saben cómo pagar el alquiler este mes. Una petición es una forma de hacerse oír. No exijo nada, básicamente intento llamar la atención para que la ITF -y quién si no ellos- nos apoye.

"Pagamos multas por todo, si hacemos algo en la pista o nos retiramos tarde de un torneo, así que creo que, en cierto modo, les pertenecemos".

Shapatava empezó a pensar en una petición cuando se suspendió el tenis profesional el mes pasado, justo cuando se disponía a entrar en la pista durante un torneo en Olimpia, Brasil. Los órganos rectores del deporte no hablaron con los jugadores, dice, y no se ofrecieron a reembolsar a quienes ya están luchando por hacer frente al astronómico coste de participar en un deporte mundial.

"Mucha gente gastó mucho dinero para llegar hasta allí y no nos pagaron", afirma. "No podemos trabajar. No podemos jugar partidos de club, que es el mayor ingreso de los tenistas con menos ingresos, aparte de jugar al tenis y entrenar."

La ITF, que se describe a sí misma como una organización sin ánimo de lucro, remitió a la CNN a un comunicado online en el que afirmaba que desde el 9 de abril estaba aplicando una serie de medidas para salvaguardar los puestos de trabajo, entre las que se incluían un plan de protección laboral para los empleados y la "utilización de fondos" de las reservas de la ITF. También estaba estudiando varias opciones para apoyar a las naciones y a los jugadores, decía, y "daría más información cuando hubiéramos completado ese proceso".

Los escasos premios en metálico que se ofrecen en los torneos más pequeños y los gastos de viaje hacen que los jugadores que no se encuentran entre los 100 primeros a menudo vivan a duras penas. Según algunos, un jugador tendría que ganar unos 200.000 dólares al año para ganarse la vida. Shapatava ha ganado 354.725 dólares en premios a lo largo de su carrera.

Compite principalmente en el ITF Women's World Tennis Tour, que ofrece 500 torneos profesionales de nivel inicial y medio con cinco niveles de premios: 15.000, 25.000, 60.000, 80.000 y 100.000 dólares. Sólo este año ha jugado en Las Vegas, California, Kentucky, Michigan y Francia. Lo máximo que ha ganado en un evento es 926 dólares.

En épocas normales, complementaba sus ingresos jugando partidos de club en Alemania y Francia.

"En realidad, ése es el mayor ingreso para los jugadores clasificados por debajo de 250", explica. "Suele pagarte más de lo que consigues en seis meses compitiendo".

Pero su lucha no es sólo por dinero, sino por el futuro de su deporte. "Por eso me esfuerzo tanto en que se me escuche", dijo.

Las disparidades económicas entre los deportistas de alto rendimiento y el resto siempre han sido notables. Desde hace tiempo se argumenta que no llega suficiente dinero a los que están más abajo en la clasificación. El coronavirus no ha hecho más que acentuarlo.

El año pasado, Roger Federer dijo que se esforzaría por garantizar que los jugadores de menor categoría y los clasificados recibieran una parte mayor de cualquier aumento de premios que negociara el Consejo de Jugadores de la ATP en los próximos años.

Patrick Mouratoglou, entrenador de Serena Williams, publicó en Twitter el miércoles que este "periodo difícil" estaba "poniendo de relieve lo disfuncional" que es el deporte.

Varias organizaciones, cada una con diferentes responsabilidades, ingresos y partes interesadas, son responsables del funcionamiento del tenis. Sólo en el ámbito femenino existen el ITF Women's World Tennis Tour y el WTA Tour, que consta de 53 torneos y cuatro grand slams y es donde compiten las jugadoras de mayor élite.

En unas declaraciones a la CNN, Steve Simon, presidente y director ejecutivo de la WTA, afirmó: "Nos gustaría que hubiera una manera de que todos, especialmente los más necesitados, pudieran ser compensados al nivel que esperaban, pero las necesidades son muy grandes y la WTA, por desgracia, no está en condiciones financieras de hacerlo".

Añadió que se estaba estudiando la posibilidad de ampliar la actual temporada de 44 semanas para que pudieran celebrarse más torneos este año.

Que sea también un deporte de individuos que compiten entre sí por la supremacía quizá explique también por qué Shapatava cree que el tenis carece de espíritu comunitario.

"Es un problema que ha existido, existe y probablemente seguirá existiendo", afirma. "Estoy muy asustada por lo que nos depararán los próximos dos o tres meses.

"La diferencia entre los peor clasificados y los mejor clasificados es enorme. Es algo que está en el sistema y uno sabe en lo que se mete, pero ahora mismo la situación no tiene que ver con el deporte, sino con la vida.

"Los 50 mejores jugadores de la clasificación masculina y femenina son 100 personas... pero hay 3.000 jugadores, hombres y mujeres juntos, en la clasificación.

"Si el 50% de los tenistas abandonan [por] esto, no creo que el tenis sobreviva. Entiendo que se vendan muchas entradas en los grandes torneos, pero también hay torneos más pequeños que también venden muchos datos; tenemos retransmisiones en directo, resultados en directo, también hay árbitros y jueces de línea y mujeres que se abren camino y gente que organiza los torneos. De esta forma también se recauda dinero para las federaciones y organizaciones.

"Aunque estos jugadores de élite son muy buenos para la promoción de este deporte, hay un 96,5% de jugadores que también lo construyen. También es muy importante. Es algo que tiene que existir para apoyar el deporte".

Shapatava, pianista de formación clásica, lleva más de 15 años jugando en el circuito a cambio de una escasa recompensa económica porque, sencillamente, ama este deporte.

Podría haber sido cirujana, pero dejó la medicina para perseguir su sueño deportivo. El tenis la obliga a superarse cada año, dice, y la pone a prueba física y mentalmente. Pero cuando se reanude el circuito, ¿estará compitiendo?

"Mis padres no son los más jóvenes, tengo facturas que pagar, gente a la que mantener, mi entrenador no es multimillonario, no puede mantenerme para siempre, mi clasificación ya es bastante baja para tener ingresos en el tenis y si no juego nada o no entreno nada no voy a poder ir en julio y viajar a torneos y gastar dinero en eso", dijo.

"En primer lugar, tengo que encontrar la forma de ganar dinero, y si encuentro la manera de hacerlo, quizá vuelva a jugar en otoño. Nadie puede ir directamente a un torneo. Primero tiene que conseguir una situación económica que se lo permita".

Y luego hay que tener en cuenta la carga mental.

"La otra cuestión es si alguien estaría dispuesto a seguir haciéndolo, porque después de este parón empiezas a evaluar las cosas de forma diferente mentalmente y quizá no estás preparado para competir en torneos en los que sabes que no vas a ganar dinero", dijo. "No estoy segura de que muchos estén mentalmente preparados para eso. No estoy segura de poder jugar, ni económicamente, ni mentalmente, porque te quita mucho [de ti]".

"Sería bastante difícil volver a jugar. No creo que muchos tengan fuerzas para volver a jugar como antes, sobre todo los que ya tenían problemas con las lesiones, los que ya tenían problemas económicos."

A pesar de la incertidumbre, Shapatava luchará por hacerse oír. No sólo su futuro depende de ello.

ACTUALIZACIÓN: Este artículo se ha actualizado, ya que la WTA proporcionó información inexacta en su declaración original.

