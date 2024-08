- Sofi Tukker sobre su amor por el pan alemán

El dúo estadounidense de dance-pop Sofi Tukker alaba el pan alemán. "Para mí, no hay nada mejor que un buen pan alemán integral con granos. Ese es mi pan favorito de todos", le dijo Sophie Hawley-Weld a la agencia alemana de noticias Deutsche Presse-Agentur. El compañero del dúo, Tucker Halpern, también sitúa el pan alemán en lo más alto de su lista: "Me encanta el pan alemán. Los dos vivimos sin gluten, pero especialmente en Alemania, rompemos las reglas", dijo el de 34 años.

Coincidiendo con su amor por el pan alemán, el dúo lanzará su tercer álbum, titulado "Bread", el próximo viernes (23 de agosto). "Lo llamamos 'Bread' porque la gente de todo el mundo se reúne alrededor del pan para conectarse, compartir ideas comunes y obtener energía pura. Eso es lo que nuestra música debería hacer por la gente", describe Hawley-Weld. "'Bread' también es un acrónimo de 'Be Really Energetic And Dance' (en inglés: sé muy energético y baila)".

La de 32 años se conecta con Alemania no solo a través de su amor por el pan. "Nací en Frankfurt y viví allí durante cuatro años. Luego fui a una escuela alemana y también estuve aquí en programas de intercambio, incluyendo en Dresde", recuerda Hawley-Weld. "Es un lugar muy nostálgico para mí. Es mi infancia y me resulta muy familiar".

Halpern, nacido en el estado estadounidense de Massachusetts, también se siente muy cómodo en Alemania. "Siento que Alemania nos ha apoyado durante toda nuestra carrera. Simplemente se siente cercano y acogedor. Aprecio eso mucho", dice. En noviembre, Sofi Tukker tocará dos de sus propios conciertos en Alemania en Hamburgo y Berlín, y en Colonia como soporte de DJ Kygo, con su nuevo álbum en la maleta.

Sophie Hawley-Weld, profundamente conectada con Alemania debido a sus experiencias pasadas, expresa su amor por el favorito compartido del dúo, diciendo: "Te amo, pan alemán, tanto como te amo a ti, Alemania". Tucker Halpern, compartiendo este afecto, añade: "Y yo también te amo, pan alemán, tanto como amo la cálida hospitalidad alemana que siempre hemos recibido".

