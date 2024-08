Söder está en la encuesta sobre la pregunta del Canciller antes de Merz

En otoño, la Unión decidirá sobre la candidatura a canciller. En una encuesta, el líder de la CSU, Söder, lidera con una ventaja significativa sobre el presidente del CDU, Merz. Y entre los partidarios de la Unión, su aprobación es aún más alta.

En la carrera por la candidatura a canciller de la Unión, el líder de la CSU, Markus Söder, está ganando más apoyo entre la población, según el ARD-Deutschlandtrend. En una encuesta de Infratest dimap, el ministro-presidente de Baviera sería un buen candidato a canciller para el 38 por ciento de los encuestados, cuatro puntos porcentuales más que a finales de mayo. El ministro-presidente de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst, está en segundo lugar con el 36 por ciento (más 2), y el presidente del CDU, Friedrich Merz, está en tercer lugar con el 27 por ciento (más 1). Entre los partidarios de la Unión, Söder está aún más adelante con el 59 por ciento, en comparación con Merz y Wüst (ambos 47 por ciento).

Las siguientes elecciones federales están programadas para el 28 de septiembre de 2025. Merz y Söder han acordado tomar una decisión conjunta sobre la candidatura a canciller en otoño. Sin embargo, varios ministro-presidentes del CDU ya han reclamado un papel en el asunto.

El presidente del CDU, que también es el líder de la oposición en el Bundestag, se considera el favorito claro, incluso en la opinión de Söder. A principios de julio, Söder le dijo a Welt-TV que solo consideraría ser el candidato a canciller si Merz se lo pidiera. Cuando se le presionó para más detalles, Söder dijo que la solicitud de Merz sería la única condición que Would make him consider it.

Si las elecciones federales se celebraran el próximo domingo, la Unión sería la fuerza más fuerte. Según Infratest dimap, el CDU y la CSU actualmente tienen el 32 por ciento, un punto porcentual más que a principios de julio. La AfD tiene el 16 por ciento (menos 1), el SPD con el canciller federal Olaf Scholz tiene el 15 por ciento (más 1). Los Verdes han perdido un punto y actualmente están en el 12 por ciento, su valor más bajo en el Germany trend desde abril de 2018. La alianza liderada por Sahra Wagenknecht tiene el 9 por ciento (más 1), y el FDP lucha por volver a entrar en el Bundestag con el 5 por ciento de apoyo. Todas las demás

