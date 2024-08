- Sociedad hospitalaria: Las reformas hospitalarias causan gran preocupación

La reforma sanitaria impulsada por el Ministro Federal de Salud, Karl Lauterbach (SPD), está generando preocupación entre los hospitales de Brandeburgo, incluso después de meses de debate. "Ya miro con preocupación el año 2025", dijo Michael Jacob, director del estado asociado de hospitales, en una entrevista con dpa en Potsdam. "Los planes actuales para financiar los costos operativos no funcionarán", dijo. "Si la reforma llega como está ahora en el borrador del gabinete, enfrentaremos problemas importantes en la región". Hay preocupación de que surjan brechas en la atención en áreas rurales, lo que podría obligar a los pacientes a viajar más lejos.

El Ministro Federal de Salud, Karl Lauterbach, está convencido de que la controvertida reforma entre el gobierno federal y los estados entrará en vigor al final del año. Visitará el Hospital GLG Werner Forssmann en Eberswalde el jueves.

Lauterbach impulsó la reforma a través del Bundestag a pesar de la resistencia continua de los estados. La ley busca aliviar la presión financiera y establecer estándares de calidad uniformes mediante el cambio del sistema de pago, que incluye tarifas planas para casos de tratamiento. En el futuro, los hospitales recibirán el 60 por ciento de su pago solo por mantener ciertos servicios. La financiación por parte de los seguros de salud se basará en grupos de "rendimiento" más precisamente definidos que también establecen requisitos mínimos.

Jacob dijo que la asociación de hospitales no se opone a la reforma, pero cree que los planes actuales no son beneficiosos para las regiones rurales. Pidió más margen de maniobra para los estados y no un marco rígido. "Lo que funciona para Uckermark puede no funcionar para Lusacia o la región densamente poblada de Potsdam", dijo. "Un enfoque de talla única no es adecuado". Los estados también necesitan más libertad para permitir que los hospitales ofrezcan más servicios ambulatorios.

Muchos hospitales están en números rojos debido a los déficits, con los condados también contribuyendo millones como accionistas. En Brandeburgo, hay 54 hospitales en 66 ubicaciones, en comparación con los 73 hospitales en 1990.

La reforma sanitaria propuesta, con sus planes para cambiar el sistema de pago y establecer tarifas planas, será un tema de discusión durante la visita del Ministro Federal de Salud, Karl Lauterbach, al Hospital GLG Werner Forssmann en Eberswalde, ubicado en la misma región de Brandeburgo que expresa preocupación por el impacto de la reforma en los hospitales rurales, como los de Potsdam.

A pesar del impulso del gobierno federal para implementar la reforma, Michael Jacob, director del estado asociado de hospitales, continúa abogando por más flexibilidad para los estados y las regiones rurales, creyendo que un enfoque de talla única puede no ser beneficioso para las regiones variables como Uckermark, Lusacia y regiones densamente pobladas como Potsdam.

Lea también: