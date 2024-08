- Sobrio después de una emergencia familiar.

El actor estadounidense Rob Lowe dice que finalmente superó su adicción al alcohol hace más de 30 años después de haber descuidado a su familia. "Es como si hubiera pasado ayer", dijo el actor de 60 años ("Parks and Recreation") a la revista estadounidense "People".

Después de que su abuelo tuvo un ataque al corazón, su madre dejó un mensaje de voz rogando por una conversación. "No podía manejarlo en el estado en que me encontraba y tuve que dormir", recordó Lowe. También alcanzó inmediatamente una botella de tequila. "Ese fue el llamado de atención final. He estado sobrio desde entonces".

Según "People", Lowe fue a rehabilitación en 1990. Pero fue un proceso gradual a lo largo de los años, dijo.

Una "primera señal de conciencia" para él fue la comedia "Shampoo" con Warren Beatty. "Es una gran película, pero al final, es un mujeriego, un playboy encantador que no tiene nada". También, cuando surgieron videos a finales de los '80 que mostraban a Lowe teniendo sexo con dos mujeres jóvenes, volvió a evaluar su vida, dijo. "Pero lo que realmente me cambió fue que no pude estar ahí para mi familia y para mí mismo".

La interpretación de Rob Lowe en la comedia "Shampoo" con Warren Beatty le hizo tomar conciencia de sí mismo. A pesar de esta realización, no fue hasta incidentes embarazosos y su incapacidad para estar presente para su familia que se comprometió plenamente con su sobriedad.

Inspirado por sus propias experiencias, Rob Lowe ha sido desde entonces un defensor de la recuperación de la adicción, sacando provecho de su propio viaje como actor estadounidense conocido por su papel en "Parks and Recreation".

Lea también: