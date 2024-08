¿Sobreinvolucrarse en la vida de su hijo universitario?

Tutor académico Ned Johnson recently recibió un correo electrónico del padre de uno de sus clientes de escuela secundaria.

“¿Podría asegurarse de que él haga una prueba práctica este fin de semana? Realmente la necesita para hacerlo bien”, dijo Johnson, fundador de la empresa de tutoría académica PrepMatter, repitiendo el contenido del correo electrónico. “Oh, y no le digas que tuve esta conversación contigo”.

“Estoy realmente comprometido con que tu hijo haga bien esta prueba. Pero ¿sabes quién también estaba comprometido con hacer bien esta prueba? Tu hijo”, respondió Johnson, autor de "El niño autodirigido: La ciencia y el sentido de dar a tu hijo más control sobre sus vidas".

Queda claro para quienes trabajan con estudiantes de escuela secundaria y universidad que sus padres y cuidadores están cada vez más involucrados con sus hijos, dijo Jessica Lahey, autora de "El regalo del fracaso".

Los padres están lavando la ropa de sus hijos, asegurándose de que las literas de la universidad tengan barandas de seguridad para que el estudiante no se caiga mientras duerme, y hasta enviando correos electrónicos a los profesores sobre las calificaciones, dijo Lahey. (Los oficiales de educación superior están limitados en lo que pueden compartir debido a la Ley de Derechos de Privacidad de la Educación Familiar).

“Cuando yo me fui a la universidad, simplemente me fui a la universidad en auto”, dijo ella. “Ahora hay decanos en las universidades cuyo trabajo específico es ser un enlace con las familias porque las familias quieren estar mucho más involucradas en los hijos en la universidad”.

Aunque quieras ayudar a tu hijo a medida que se va a la escuela, involucrarte inmediatamente en sus elecciones y desafíos en la universidad probablemente te saldrá el tiro por la culata, agregó Lahey.

Los expertos explican por qué es beneficioso que los adultos permitan que sus estudiantes universitarios tomen el control de sus propias vidas, incluso si son torpes y cometen errores. (Si necesitas un trabajo que te mantenga ocupado, es una buena idea aprender a gestionar tu propio estrés.)

Tiene sentido que estés estresado

Estimados padres y cuidadores: No es sorpresa que te sientas estresado por la partida de tu hijo, por lo que es importante reconocer ese hecho.

Los padres nunca han estado tan conectados con sus hijos como lo están ahora, dijo Harlan Cohen, coach de éxito universitario y autor de "El compañero de cuarto desnudo: Y 107 otros problemas que podrías encontrar en la universidad".

El hecho de que tu hijo presente su solicitud a la universidad y lo envíes es aterrador porque es algo que te importa mucho pero sobre lo que tienes poco control, dijo Johnson.

“Arguablemente, lo más estresante que pueden experimentar las personas es una baja sensación de control”, agregó. “Es difícil para los hijos ir a la universidad con esperanzas y sueños y una maleta llena de tu dinero... Estás invertido en todo eso”.

Para sentirte mejor, algunos padres llaman a sus hijos con frecuencia para chequearlos o deciden enviar un correo electrónico a un profesor sobre una fecha límite perdida.

“Lo que los padres suelen hacer es hacer cosas que les den una mayor sensación de control, pero a expensas del sentido de control de su hijo”, dijo Johnson.

El exceso de involucramiento reduce su confianza

Para que los hijos se conviertan en adultos capacitados, es crucial que desarrollen un sentido de competencia, dijo Lahey.

La confianza dice: “Creo que puedo hacer cosas difíciles”. La competencia dice: “Sé que puedo hacer cosas difíciles porque las he hecho antes”, dijo ella.

Puede ser útil practicar cosas desafiantes cuando tus hijos son más jóvenes, cuando hay menos en juego y aún hay sistemas de apoyo en su lugar para ayudar, dijo ella. Cuando los padres y cuidadores intervienen demasiado rápido y toman el control de un desafío para su hijo, están quitando importantes oportunidades y socavando al estudiante, dijo Lahey.

“Cada vez que hacemos algo por nuestros hijos -no queremos-, pero lo que les estamos diciendo es: ‘Sí, no creo que puedas hacerlo tú mismo’”, dijo ella.

Las personas tienen tres necesidades psicológicas importantes, según la teoría de la autodeterminación: competencia, autonomía y conexión, dijo Johnson. No solo el exceso de manejo de tus hijos elimina sus sentimientos de competencia y autonomía, sino que también puede dañar su sensación de conexión contigo, dijo Johnson.

“Si te estoy contando un problema y comienzas a lanzar esta mierda, puedo sentirme un poco invalidado”, dijo Johnson.

Las apuestas no son tan altas como parecen

Piensa en cuando tu hijo estaba aprendiendo a caminar, dijo Lahey. Si estaba dando sus primeros pasos y luego caía, ¿le dirías que se quedara abajo y tú caminarías por él?

Esperemos que no. Dijiste: “Está bien, levántate y inténtalo de nuevo” o “Sé que puedes hacerlo”, agregó.

El único indicador más importante de buena salud mental es la resiliencia -la capacidad de recuperarse cuando las cosas no salen como se espera-, dijo Johnson. Aunque sea doloroso ver a tu hijo pasando un mal momento, permitirle trabajar a través de eso es una buena inversión para su futuro.

“Una experiencia en la adolescencia de sentir un sentido de control y la capacidad de hacer frente a una experiencia adversa parece inocular el cerebro, potencialmente, para toda la vida contra otras experiencias adversas”, dijo. “Basic

Entonces, dijo, les lanza una curva: En algunos aspectos, no realmente le importa lo que obtengan en las pruebas de admisión a la universidad.

“El resultado más importante de la escuela secundaria no es a dónde vas a la universidad”, dijo. “Es el cerebro que desarrollas, el cerebro que cableas y llevas a la edad adulta”.

Cómo dar un paso atrás

Quizás ahora estés convencido de que necesitas dejar espacio para que tu estudiante intente, fracase y decida por sí mismo cuándo necesita tu ayuda. Pero, ¿cómo empezar?

Lahey recomienda comenzar con una disculpa.

“Lo primero que haría, especialmente con un niño mayor, es ir con ellos y decir: ‘Sabes qué, lo siento. He hecho lo mejor que he podido basándome en la información que tenía y en lo que creía que estaba bien, pero creo que realmente te he subestimado’”, dijo.

Luego, haz una lista juntos de las habilidades que necesitan desarrollar y cómo puedes apoyarlos. Puede que eso signifique aprender a hacer la lavandería, escribir un correo electrónico profesional, hacer una llamada telefónica o buscar recursos cuando tienen problemas académicos, agregó Lahey.

“Puedes seguir adelante y decir: ‘No voy a cambiar en desear lo mejor para ti... Y no soy perfecto, pero realmente voy a hacer todo lo posible para tratar de ofrecer ayuda y apoyo y no imponértelo’”, agregó Johnson.

Cohen recomienda una regla de 24 horas. Cuando tu hijo viene a ti con un problema y sientes el impulso de intervenir, espera 24 horas. En ese tiempo, es posible que hayan resuelto el problema ellos mismos o que la situación haya cambiado por completo, dijo.

Y lo que siempre puedes dar a tus hijos en un desafío es la mentalidad de encontrar a sus personas, lugares y paciencia: ¿quiénes son las personas a las que pueden ir en busca de ayuda, dónde están los lugares donde pueden encontrar apoyo y cuánto tiempo les llevará realísticamente solucionar el problema, agregó Cohen.

El siguiente paso es recordar modelar una sensación de calma. Si tu hijo te ve estresado por un desafío que están enfrentando, son mucho más propensos a sentir ese estrés y a sentirse abrumados, dijo. Puede que tengas que fingir algo de calma hasta que puedas hacerlo.

Una visión a largo plazo también puede ayudarte a sentirte más cómodo dejándolos intentarlo, dijo Lahey.

“El mantra que tengo una y otra vez es: ‘¿Quiero que se haga a mi manera o rápidamente ahora? ¿O quiero que puedan hacerlo solos la próxima vez?’”, dijo. “¿Dónde quiero que esté mi hijo en un mes, en seis meses, en un año, en cinco años?”

