SiW considera que el gasto en defensa del Gobierno Federal es totalmente insuficiente.

Los expertos argumentan que el gasto militar del gobierno federal es insuficiente, dadas las crecientes amenazas de Rusia. Según el Instituto Kiel para la Economía Mundial, a pesar del discurso sobre un punto de inflexión, las capacidades militares de Alemania aún están por detrás de las de Rusia, con la brecha ensanchándose aún más. Sugieren mantener un presupuesto de defensa mínimo de al menos 100 mil millones de euros de forma permanente.

Guntram Wolff, autor del estudio, señala que el gobierno federal lucha por reemplazar las armas enviadas a Ucrania, y que las existencias de sistemas de defensa aérea y obuses de artillería de Alemania han disminuido.

Los investigadores estiman que para alcanzar los niveles de 2004 de la Bundeswehr en ciertos sistemas de armas, Alemania necesitaría aproximadamente un siglo. Esto se debe al desarme de las décadas anteriores y al "demasiado gradual y ahorrativo" aumento bajo el gobierno de la coalición actual, según el IfW. La política de defensa de la coalición se percibe como falta de ambición.

No hay incentivos para que la industria armamentística amplíe sus capacidades, y es incierto cuánto presupuesto se destinará a la defensa después de que se agote el fondo especial de 100 mil millones de euros. "La planificación a largo plazo y un sistema de adquisiciones eficiente son clave para construir capacidades industriales", explicó Wolff. Alemania necesita mantener su gasto en defensa en un mínimo del dos por ciento de su PIB de forma permanente.

Por otro lado, la fuerza militar de Rusia continúa creciendo. Sus capacidades de producción son ahora sufficiently sufficient to manufacture the entire inventory of the Bundeswehr in just over half a year. Since the 2022 Ukraine attack, Russia has significantly boosted its production capabilities for critical weapon systems, the researchers noted. Their long-range air defense capabilities have doubled, and their tank numbers have tripled.

Given the strain on Germany's defense expenditures due to supporting Ukraine, there's a growing concern about the expenditure required to upgrade its military capabilities. As a result, maintaining a consistent defense budget beyond the 100 billion euro special fund becomes crucial.

