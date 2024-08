Situación financiera difícil y ventas inferiores a la media: Audi informa al personal de la fábrica de vehículos eléctricos de Bruselas sobre la difícil situación

Audi reveló los desafíos que enfrenta su planta de automóviles eléctricos en Bruselas durante una reunión de personal. Esta instalación tiene altos costos de producción y solo fabrica un modelo obsoleto, cuyas ventas han caído en picado. El grupo Volkswagen ha revisado sus predicciones anuales debido al costo de cerrar o reconvertir esta planta. El consejo de trabajadores está insistiendo en una estrategia a largo plazo para la planta y sus 3.000 trabajadores.

Originalmente, Audi pretendía continuar produciendo el SUV eléctrico de lujo, el Q8 e-tron, pero la demanda de este modelo sigue disminuyendo y sus ventas están muy por debajo de las expectativas. Según el supervisor de la planta, Thomas Kretz, la fábrica no cuenta con su propio taller de mecanizado. La ubicación, entre una zona residencial, las vías del tren y una autopista, complica cualquier posible expansión. Los costos logísticos son significativamente más altos en este sitio debido a la escasez de proveedores locales. El sucesor del Q8 e-tron se construirá en México en lugar de Bruselas.

La organización ha mantenido un perfil bajoRegarding the rumors circulating in Belgian media about potential job losses of 1500 individuals in October and another 1100 in May. En su lugar, han afirmado que las consultas legales con los socios sociales están en curso y se están explorando alternativas viables. Solo después de este proceso se podrán tomar decisiones definitivas, dijo un representante de la junta de producción en Bruselas. "Aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva", subrayó el portavoz.

La situación actual en la planta de automóviles eléctricos de Audi en Bruselas es preocupante, dada su alta producción y el mal desempeño de ventas de su único modelo. A pesar de los planes iniciales de producir el Q8 e-tron, sus ventas han caído significativamente por debajo de las expectativas, lo que ha llevado a Audi a considerar otras ubicaciones de producción.

