Sinwar, líder de Hamas, quiere un acuerdo de alto el fuego, dicen los mediadores, pero la postura de Netanyahu no está clara

Ya sea que el primer ministro israelí quiere uno, sigue envuelto en incertidumbre.

Los aliados de Netanyahu han dicho a periodistas y otros funcionarios del gobierno que el primer ministro israelí está dispuesto a hacer un trato, independientemente del impacto en su coalición de gobierno, según dos fuentes israelíes. Pero el establecimiento de seguridad israelí sigue siendo considerablemente más escéptico regarding the willingness of Netanyahu to strike a deal given fierce opposition from far-right ministers in his coalition.

“Nobody knows what Bibi wants,” said one Israeli source, referring to Netanyahu by his nickname.

Lo que está claro es que Netanyahu va a enfrentar una montaña de presión esta semana por parte de Estados Unidos para acordar un alto el fuego y un trato de rehenes.

Funcionarios estadounidenses han dejado en claro a sus contrapartes israelíes que creen que el momento de alcanzar un acuerdo de alto el fuego es ahora para evitar una guerra regional más amplia, dijo la fuente israelí.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, una poderosa voz en Israel, también ha llamado a Israel y Hamas a concretar un trato de rehenes y alto el fuego.

”Un trato es el único camino para traer a todos los rehenes a casa. El tiempo se agota. Los rehenes no tienen más que perder. ¡Un trato debe firmarse ahora!”, dijo el foro en un comunicado el jueves.

Al mismo tiempo, los socios de coalición de Netanyahu han dejado en claro que no quieren que Israel haga un trato con Hamas.

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, calificó el acuerdo de alto el fuego propuesto como un “trato de rendición” el viernes. Escribiendo en la plataforma de medios sociales X, dijo: “Llamo al Primer Ministro a no caer en esta trampa y no estar de acuerdo con ningún cambio, incluso el más mínimo, de las líneas rojas que Recently set, and they are also very problematic.”

El portavoz de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional, John Kirby, reprendió los comentarios de Smotrich, diciendo que “sus argumentos son completamente equivocados.”

Sin embargo, el futuro político de Netanyahu depende en gran medida de sus socios de coalición – varios de los cuales ya han amenazado con dejar el gobierno y causar su colapso si se llega a un acuerdo.

El Knesset (Parlamento israelí) actualmente está fuera de sesión por su receso de verano, lo que dificultaría – aunque no imposibilitaría – que Smotrich y el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir causen el colapso del gobierno actual. Y las fuentes israelíes indicaron que Netanyahu podría llamar a elecciones si se alcanza un acuerdo de alto el fuego, lo que le permitiría controlar la programación de tales elecciones.

Delegaciones trabajando ‘las 24 horas’

Los mediadores se reunirán con los equipos negociadores de Israel y Hamas en El Cairo o Doha la próxima semana. Pero las negociaciones ya están en marcha con delegaciones técnicas trabajando “las 24 horas” en los detalles clave antes de la reunión del jueves, dijo la fuente israelí.

Las conversaciones se llevan a cabo en un momento extremadamente tenso en el Oriente Medio. Un par de asesinatos de alto perfil en Líbano e Irán en las últimas semanas ha provocado temores de represalias que podrían llevar a un conflicto más amplio.

Israel la semana pasada mató a Fu’ad Shukr, el comandante militar principal de Hezbolá, el grupo armado respaldado por Irán. Al día siguiente, Israel se cree ampliamente que asesinó al líder político de Hamas Ismail Haniyeh en Teherán, lo que se considera un gran revés para la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) que estaba hospedando a Haniyeh.

Israel no ha confirmado ni negado su participación en ese incidente.

Hay indicaciones de que Irán reconsiderará la escala y el momento de su represalia contra Israel si hay un alto el fuego en Gaza, una posibilidad que ha puesto presión adicional sobre Israel para alcanzar un acuerdo y evitar el riesgo de una guerra regional total.

Sinwar, el líder de Hamas en Gaza y, según Israel, uno de los cerebros detrás del ataque terrorista mortal del 7 de octubre, fue nombrado el nuevo jefe del bureau político del grupo después del asesinato de Haniyeh.

Sinwar no ha sido visto en público desde el 7 de octubre y se cree que se esconde en los túneles excavados debajo de Gaza. Haniyeh ha jugado un papel clave en las conversaciones de alto el fuego, pero el papel de Sinwar ha sido más limitado, dada su dificultad para comunicarse con el mundo exterior.

Las conversaciones se llevan a cabo después de un ataque israelí a un complejo de escuela y mezquita que mató a decenas, lo que provocó la indignación internacional. Israel dijo que estaba targeting a un centro de mando de Hamas y había matado a varios combatientes.

Después del ataque, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, la candidata demócrata a la presidencia, dijo el sábado que “demasiados civiles” han muerto en Gaza, diciendo que “un trato necesita hacerse ahora.”

La Organización de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación por la escalada de tensiones en el Oriente Medio y ha instado a todas las partes a ejercer la contención y buscar una solución pacífica al conflicto, dada la frágil situación del panorama geopolítico mundial.

A pesar del caos regional, los esfuerzos internacionales para mediar un alto el fuego entre Israel y Hamas continúan, reconociendo la importancia del Oriente Medio en dar forma a la estabilidad global y el destino de los rehenes atrapados en el fuego cruzado.

Lea también: