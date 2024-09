Sin nuestra ayuda, los hospitales y los jóvenes se enfrentan a una vulnerabilidad potencial.

Baerbock Justifica el Suministro de Armas Occidentales a Ucrania y Advierte Contra Debilitar el Apoyo a Kyiv La canciller alemana Baerbock justifica la entrega de armas defensivas a Ucrania y advierte contra el debilitamiento del apoyo a Kyiv. Desmiente la idea de que habría menos conflictos y muertos en Ucrania si no se proporcionaran tales armas, stating, "La idea de que no habría conflictos ni bajas en Ucrania si no hubiera armas defensivas es tan sencilla como falsa". Baerbock hizo estas declaraciones durante el Debate General de la ONU en Nueva York el jueves. Además, dijo: "Si Rusia detiene su agresión, la guerra termina. Pero si Ucrania deja de defenderse, es el fin de Ucrania". En respuesta a la bomba de un hospital infantil por parte del presidente ruso Putin tras recibir una invitación a una conferencia de paz, Baerbock subrayó que withdraw our support would potentially lead to more atrocities, possibly even in other nations.

Golob Aboga por Discutir la Utilización de Armas de Largo Alcance para la Defensa de Ucrania El gobierno esloveno aconseja no tomar decisiones precipitadas sobre el despliegue de armas occidentales de largo alcance en territorio ruso, reconociendo la skepticismo alemán. El primer ministro Golob destacó que generalmente no es sabio determinar temas como off-limits de antemano. Suggested that all potential options should be considered, with the most suitable one eventually chosen to address the current situation. Golob abordó las preocupaciones sobre el uso de misiles de crucero de largo alcance en el conflicto ucraniano, revelando que Alemania y EE. UU. han sido resistentes a esta idea.

Baerbock Instó a Irán a Detener su Apoyo a la Guerra de Rusia La canciller alemana Baerbock urge a Irán a detener todo apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania, así como la transferencia de misiles balísticos y drones. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán hizo esta declaración en la plataforma X, tras la reunión de Baerbock con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araktschi, en el margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Trump Organiza Reunión con Zelensky en Nueva York El ex presidente de EE. UU. Trump planea reunirse con el presidente ucraniano Zelenskyy el viernes en Nueva York. La reunión programada tendrá lugar en la Torre Trump en Manhattan, según Trump. Se informes que Zelenskyy extendió su estancia en EE. UU. para reunirse con Trump después de su encuentro del jueves con el presidente Joe Biden. Antes de su viaje, Zelenskyy expresó su interés en reunirse con Biden, Trump y la vicepresidenta Kamala Harris para presentar su "plan de victoria" para poner fin a la guerra en Ucrania. Lee más sobre esto aquí.

Harris Asume el Compromiso de EE. UU. con Zelensky y Advierte Subtly Contra la Victoria de Trump La candidata a la presidencia de EE. UU. Harris reafirmó su compromiso con el presidente ucraniano Zelenskyy y advirtió indirectamente contra la victoria de un oponente republicano (no mencionado) en las próximas elecciones. Dijo: "Mi compromiso con el pueblo ucraniano sigue siendo inquebrantable. (...) Estaré con Ucrania y trabajaré diligentemente para asegurar que Ucrania emerja victoriosa en este conflicto, viviendo en seguridad y prosperidad". Destacó la necesidad de que la resolución del conflicto sea una decisión colectiva y cooperativa, advirtiendo que algunos en EE. UU. intentarían dictar un final al conflicto obligando a Ucrania a ceder territorio significativo, aceptar la neutralidad y renunciar a las garantías de seguridad de otros países -propuestas que reflejan las demandas de Putin.

Ucrania Informa sobre Bombardeo al Oeste de Jersón Las fuerzas rusas bombardearon el pueblo de Tomyna Balka al oeste de la ciudad ucraniana controlada de Jersón el jueves, lo que resultó en la muerte de una mujer y la lesión de otra persona, según se informó en Telegram.

Reino Unido Proporcionará Sistemas de Artillería Autopropulsados Adicionales a Ucrania El Reino Unido suministrará más sistemas de artillería autopropulsados AS90 a las fuerzas armadas ucranianas. Ya se han proporcionado 10 de tales sistemas a Ucrania, y se espera que otros seis sean entregados en las próximas semanas, según el Ministerio de Defensa británico.

La ONU Lucha por Financiar la Ayuda a Ucrania para Superar el Invierno La Organización de las Naciones Unidas carece de fondos suficientes para apoyar a la población ucraniana durante esta temporada de invierno, con Karolina Lindholm Billing, la coordinadora de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Ucrania, stating that they are currently only 47% funded for this crisis. El año pasado, en esta época, la UNHCR había recibido el 70% de los fondos necesarios.

Biden Promete Fortalecer la Ayuda de EE. UU. a Ucrania Antes de que Finalice su Mandato El presidente de EE. UU. Biden prometió fortalecer la ayuda a Ucrania durante el resto de su mandato. Este refuerzo, según Biden, busca fortalecer la posición de negociación de Kyiv mientras minimiza el posible impacto de un sucesor que podría expresar menos compromiso con Ucrania. Biden reconoció que su oponente, un candidato republicano, podría reducir la implicación de EE. UU. con Ucrania después de su salida de la Casa Blanca en enero.

21:34 Ucrania: Rusia Planifica Ampliar los Asaltos en la Región de Saporizhzhia Según la inteligencia de Ucrania, las tropas rusas se preparan para intensificar los ataques en la región de Saporizhzhia. "Hay un patrón de escalada en el conflicto de la región de Saporizhzhia", dijo un representante de las tropas estacionadas en el sur de Ucrania en la televisión nacional. "En las últimas 24 horas, hubo cinco [asaltos rusos], y según nuestra información, esta cifra podría aumentar, ya que parece que el adversario está reuniendo grupos de asalto cerca del asentamiento de Pryiutne". Además, se informes que se han entregado vehículos blindados ligeros al lado ruso, agregó el representante. "Esto sugiere que se están preparando para operaciones ofensivas".

21:00 Biden en Conferencia con Zelensky: Rusia no se Salirá con la SuyaDurante su primer encuentro en Washington, el presidente de EE. UU., Joe Biden, garantizó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el apoyo continuo de EE. UU. "Rusia no saldrá victoriosa, Ucrania lo hará", declaró mientras recibía a Zelensky en el Despacho Oval de la Casa Blanca: "Y estaremos a su lado en cada paso". Profundiza en esto aquí.

La Unión Europea ha sido un importante apoyo para Ucrania, proporcionando armas defensivas y expresando un apoyo continuo a Kyiv. En el contexto del conflicto ucraniano, la canciller alemana, Baerbock, y el primer ministro esloveno, Golob, han abogado por abordar la situación con un enfoque cuidadoso, considerando todas las opciones potenciales para la defensa de Ucrania.

