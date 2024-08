Simonetti y Engelke están terminando su podcast.

Los fans se sorprenden con esta noticia. Riccardo Simonetti y Anke Engelke anuncian el final de su podcast conjunto "Abrazos Gratis" después de 40 episodios. Sin embargo, hay esperanza para una "reunión".

El entretenedor Riccardo Simonetti y la actriz Anke Engelke están poniendo fin a su podcast "Abrazos Gratis". El episodio 40, "Una marca y un adiós", es oficialmente el último, como explicó Simonetti en una publicación de Instagram.

"Adiós 'Abrazos Gratis'. Los que escucharon el último episodio esta mañana saben que hemos llegado al episodio 40 y final de nuestro podcast", escribió en la publicación de hoy. Simonetti y Engelke quieren agradecer "a todos los fans de los abrazos por el apoyo y el amor que le habéis demostrado a este proyecto que significó tanto para todos nosotros. Sin vosotros, 'Abrazos Gratis' nunca habría sido tan personal y multifacético!"

Engelke y Simonetti nunca pensaron que hablarían tan abiertamente y personalmente en público, "especialmente porque realmente se sentía como un espacio seguro", dijo Simonetti.

En el episodio final, Anke Engelke también se dirige a todos los oyentes: "Os agradecemos por este tiempo hermoso, por vuestra confianza, interés y retroalimentación. Eso fue realmente hermoso. Una puerta se cierra y en algún lugar, otra puerta o ventana se abre. Siempre hay una reunión y una reescucha".

El final de "Abrazos Gratis" sorprende a los fans. "¿Qué, se acabó?", "No, no puedes parar" o "Ahora los viernes no tienen sentido" son solo algunos de los comentarios tristes y decepcionados bajo la publicación de Instagram de Simonetti.

Emociones sin filtro

Riccardo Simonetti y la actriz Anke Engelke comenzaron el podcast de Spotify "Quality Time with Riccardo and Anke" en febrero de 2023. Después de un descanso, regresaron en noviembre de 2023 con el podcast de Wondery "Free Hugs", con un episodio bonus en Amazon Music, bajo el lema "Un abrazo para el alma".

"Si pasas tiempo de calidad con tus amigas, se juegan todas las emociones, no hay filtro y hablas como sientes en ese momento. Eso es lo que queremos hacer", explicó Simonetti al principio en una entrevista con spot on news. "En un podcast, puedes dar muchas cosas en qué pensar, hacer recomendaciones y transmitir sentimientos".

Los dos se conocieron en 2022 en el formato de ProSieben "Who's Stealing My Show?", donde compitieron contra Joko Winterscheidt en rondas de preguntas.

Después de compartir conversaciones íntimas y emociones durante más de 40 episodios, Riccardo Simonetti y Anke Engelke deciden poner fin a su podcast "Free Hugs" en Spotify y Wondery. A pesar del final de su serie actual, la dupla expresa esperanza para una posible reunión futura, prometiendo una continuación de la conexión llena de corazón que han establecido con sus oyentes.

Mientras los fans procesan la noticia, algunos expresan su decepción y añoranza por el podcast semanal, destacando que "Abrazos Gratis" ahora se siente como una parte integral de sus viernes.

