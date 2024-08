Simone Biles le dice a CNN que competir en París "significaba el mundo" después de luchar en Tokio

Pero el camino hacia París no fue fácil.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Biles comenzó de repente a sufrir los "vuelcos", un fenómeno misterioso que hace que un gimnasta ya no pueda realizar una habilidad de giro que ha hecho miles de veces antes.

Biles le dijo a CNN Sport's Coy Wire que su regreso a los Juegos Olímpicos fue solo por ella misma, y que la experiencia pasada hizo que su participación y actuaciones en París fueran aún más dulces.

"Fue importante para mí porque nadie me obligó a estar allí en ese escenario. Lo hice solo por mí misma y estoy en un muy buen lugar mental y físicamente. Entonces, hacerlo solo por mí significó el mundo".

A pesar de superarlos, admite que a veces aún comienzan a surgir dudas.

"Trato con ellos en terapia. Obviamente, siempre hay esos pensamientos que vienen a la parte de atrás de tu cabeza, pero solo tratando de mantenerme lo más positiva posible, volviendo a lo que sé, Thinking about my therapy tactics - and it worked."

Para hacer su actuación de plata en la prueba de suelo aún más impresionante, Biles llegó a la entrevista usando un botín de protección en su pie izquierdo.

La de 27 años tuvo que tener su pierna vendada para su actuación después de sufrir una caída en el calentamiento. Había estado lidiando con dolor en su pantorrilla izquierda antes de los Juegos Olímpicos de París y agravó la lesión durante la ronda de clasificación en el segundo día de los Juegos Olímpicos, nuevamente en un calentamiento para la prueba de suelo.

No la ralentizó mucho ya que ganó el oro con Team USA en la competencia por equipos y luego obtuvo las medallas de oro individuales en la prueba de salto y la prueba completa. Terminó sus Juegos Olímpicos con la plata en el suelo y un quinto lugar en la competencia individual de equilibrio de barra.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

