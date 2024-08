Simone Biles hace de la salud mental una prioridad <unk>y tú también puedes

Su desempeño atlético en los Juegos Olímpicos de París de este mes fue emocionante, ganando tres medallas de oro y una de plata. Pero lo que realmente admiro es su compromiso de mantener su salud mental en el foco junto a sus logros en la gimnasia.

Algo que todos podemos hacer. Mientras Biles mantiene sus "Therapy Thursdays", yo observo mis "Sushi Tuesdays".

Los martes se convirtieron en mi día sagrado para el autocuidado hace 17 años, después de que mi esposo muriera por suicidio, dejando a mí y a nuestros dos hijos pequeños sorprendidos, confundidos y devastados. Las demandas del duelo y la vida me abrumaron como viuda joven, apenas de 39 años, y nueva madre soltera.

Todas las tareas de adulto y de padre recayeron en mí, sola y de luto: coordinar la tarea de tercer grado, cocinar, conducir, leer cuentos para dormir, pagar la hipoteca, recoger las cacas del perro. Todo mío. Durante las primeras semanas, casi no comía, dormía muy poco y a menudo me encontraba conteniendo la respiración.

Rápidamente me di cuenta de que tendría que cuidar de mí misma para cuidar de mis hijos y de todo lo demás. Aprendí a priorizar la trilogía de la salud mental: comer, dormir, respirar. En el apogeo de una crisis de salud mental, este trío me ancló. La curación comenzó allí.

Enfocándome en mi propia salud mental

Cuando mi terapeuta me ofreció un turno recurrente los martes, lo reservé y planifiqué las siguientes horas alrededor del cuidado de mí misma. Los martes no eran para socializar. No hacía citas con médicos, abogados o contables. No hacía platos ni lavandería. No iba a la oficina.

Iría a yoga y terapia y a veces me llevaría a almorzar (sushi, mesa para uno). Podría escribir o caminar o dormir o tomar una difícil decisión. Podría simplemente sentarme y llorar. Por una cuestión práctica, mi "tiempo para mí" duraba desde la hora de dejar a los niños en la escuela hasta la hora de recogerlos, y defendía esas horas preciosas con un fervor casi religioso. (Mis hijos ahora tienen 23 y 25 años, pero sigo comprometida con la terapia y el yoga los martes.)

Junto con la terapia semanal, adopté la carrera y la meditación. Ambos prácticas comenzaron siendo frustraciones hasta el punto de las lágrimas. En momentos desesperados, pensé: "No puedo hacer esto". Esto significaba literalmente poner un pie delante del otro o sentarse físicamente quieto y cumplir con las demandas del duelo y guiar a las personas pequeñas en su duelo. Tanto la carrera como la meditación llevaron al mismo lugar: inspirar, espirar, centrarme en el momento, reunir mis recursos internos - creatividad, energía, amor - y seguir adelante.

La terapia me enseñó que las emociones fuertes no deben evitarse, sino queusually están llamando mi atención sobre algo que necesita ser curado. Honré el impulso que proporciona la ira y el miedo y luego los liberé cuando ya no me servían.

El autocuidado no siempre es fácil

El autocuidado bien hecho no es necesariamente fácil ni merece una meme. Los sales de baño, las velas y el chocolate oscuro son geniales, pero para mí, el autocuidado significa tomar decisiones intencionales y realistas.

Podría significar decir "No, gracias" a cosas que me gustaría decir sí, como el viaje en carretera que costaría más de lo que realmente podía permitirme (combustible, entradas para conciertos, comidas y una cuenta de bar). O a la terapia minorista, que perdió su brillo cuando llegó la factura de la tarjeta de crédito.

Cuidar de mí misma podría haber significado declinar una invitación con un amigo que me gustaría ver porque mis hijos estaban desconsolados, tenía una fecha límite de trabajo próxima, necesitaba organizar la información para presentar mis declaraciones de impuestos o mis suegros ancianos necesitaban mi atención (y la de mis hijos). Podría significar elegir una llamada de video de 20 minutos en lugar de una noche de chicas porque lo que más necesitaba era una noche completa de sueño.

Toma esfuerzo sentarse con las emociones difíciles. Sé que hay muchos deportistas que dicen que no correrán un maratón o harán una centuria (una carrera de bicicleta de 100 millas) porque no pueden soportar estar en su propia cabeza durante tanto tiempo. Lo entiendo. Pero una cosa que sé con certeza es que enfrentar mis propias emociones difíciles fue más saludable que esconderlas o ignorarlas. Tal vez lo más importante que cualquiera de nosotros puede hacer por nuestra propia salud mental es ser honestos con nosotros mismos sobre lo que estamos sintiendo y experimentando.

Biles ayuda a las personas hablando de sus luchas

Me da aliento que atletas como Biles y el nadador olímpico Michael Phelps hablen abiertamente sobre el cuidado de su propia salud mental porque las conversaciones públicas como estas cambian el panorama social. Esta transparencia ayuda a las personas que luchan. También normaliza la priorización de nuestra salud mental, reduciendo el estigma, la vergüenza y la soledad que rodean la enfermedad mental.

Espero que hagas una cita contigo mismo, para ti mismo, aunque sea 10 minutos al día porque no puedes tomarte todo el día. No es egoísta. Más bien, es sagrado. Tu salud mental es donde comienza la salud, y te mereces cuidar tu salud mental tanto como Biles o cualquier otro atleta olímpico.

