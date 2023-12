Simona Halep sigue sin ceder un set en Wimbledon y derrota a Amanda Anisimova para alcanzar las semifinales

Halep, que el año pasado tuvo que tomarse un largo descanso mientras se recuperaba de una lesión en la pantorrilla, parecía que iba a conseguir una cómoda victoria el miércoles, al adjudicarse fácilmente el primer set y ponerse dos breaks arriba en el segundo.

Pero Anisimova le devolvió el golpe con un break y se puso 0-40 por delante con Halep al servicio, para que la rumana ganara los siguientes cinco puntos seguidos y se llevara la victoria cuando Anisimova dejó un revés largo.

Halep sigue sin ceder un set en el torneo de este año y está bien situada para ganar su tercer título de Grand Slam y el segundo en Wimbledon.

"Definitivamente, he jugado el mejor tenis (desde 2019)", dijo en su entrevista en la pista. "Luché mucho el año pasado y ahora solo estoy tratando de recuperar mi confianza.

"(Mi) tenis está aquí, así que solo tengo que creer. He empezado a hacerlo y me siento bien".

Halep se enfrentará a continuación a la kazaja Elena Rybakina tras la remontada de la 17ª cabeza de serie ante la australiana Ajla Tomljanović por 4-6 6-2 6-3 en la otra semifinal femenina del miércoles.

"Es fantástico estar de nuevo en semifinales", añadió Halep. "Estoy muy emocionada ahora mismo porque significa mucho volver a estar en semifinales. Hoy he jugado contra una rival dura, que al final ha podido con la pelota".

"En realidad no sabía qué hacer, pero simplemente creí en mí misma, me dije que tenía que seguir ahí fuerte con mis piernas -hoy me han ayudado- y creí hasta el final que podía ganar".

Halep se impuso por 5-1 a Anisimova y rompió a su rival en el 1-1 y el 3-1 antes de llevarse el primer set en 30 minutos.

Anisimova perdió su radar en el segundo set y terminó el partido con 28 errores no forzados frente a los seis de Halep.

La contienda parecía fuera del alcance de la estadounidense de 20 años con 5-1 en el segundo set, pero Anisimova empezó a producir los grandes golpes que había estado buscando al principio del partido y estuvo a punto de igualar la contienda con 5-4. Sin embargo, el arreón tardó demasiado en llegar.

Sin embargo, Halep remontó y alcanzó su tercera semifinal de Wimbledon.

En la otra semifinal del cuadro femenino, la tunecina Ons Jabeur se enfrentará a la alemana Tatjana Maria, ambos partidos programados para el jueves.

Fuente: edition.cnn.com