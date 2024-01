Simona Halep: "Le devolvió el fuego": Cómo Patrick Mouratoglou ayudó a la ex número 1 del mundo a reavivar su amor por el tenis

La ex número 1 del mundo femenino había anunciado su retirada de la edición de 2021 del Abierto de Francia debido a una lesión en la pantorrilla. Más adelante, también se aplazó su participación en Wimbledon y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Me sentí agotada y sentí que ya no había ninguna posibilidad de estar entre las mejores", dijo Halep a Christina Macfarlane, de CNN Sport, en una entrevista exclusiva con su nuevo entrenador, Patrick Mouratoglou. "Fue muy duro mirar el lado positivo".

Tras caer fuera del codiciado top 10 de la clasificación mundial por primera vez desde enero de 2014, Halep se estaba desenamorando del tenis.

Sin embargo, desde que empezó a trabajar con Mouratoglou a principios de este año, Halep dice que su pasión por este deporte se ha reavivado.

"La verdad es que no me lo esperaba, porque no soy muy abierta con la gente y no me resulta fácil confiar en alguien. Pero fue una gran conexión desde el primer momento en que le conocí", dice Halep sobre Mouratoglou.

"Antes de venir aquí estaba casi acabada, porque ya no tenía ese fuego y no confiaba en ser capaz de volver a jugar al más alto nivel. Así que viniendo aquí lo encontré y descubrí de nuevo por qué juego al tenis", añade. "Juego al tenis porque me encanta... Me devolvió ese fuego".

Nuevos comienzos

En abril, Mouratoglou anunció en las redes sociales que empezaría a entrenar a Halep a tiempo completo, después de que ella visitara su prestigiosa academia de entrenamiento en Francia antes del Abierto BNP Paribas en Indian Wells, California.

"Me encanta verla jugar. Creo que tiene un juego increíble, por lo que es muy emocionante como jugadora", dice Mouratoglou a CNN Sport. "Ya estaba jugando muy bien, pero podía jugar mucho más. Pude ver los progresos que podía hacer".

Conocido por su apodo, "El Entrenador", Mouratoglou es uno de los instructores más solicitados del tenis.

Empezó a entrenar en 2005, trabajando con Marcos Baghdatis en el circuito junior y ayudándole a llegar al número 1 mundial en categoría juvenil, según su página web oficial.

Un año después, Baghdatis llegó a la final del Abierto de Australia antes de perder contra Roger Federer y también alcanzó la semifinal de Wimbledon esa misma temporada.

Desde entonces, Mouratoglou ha ayudado a una serie de jóvenes promesas a elevar su nivel de juego, como Grigor Dimitrov, Anastasia Pavlyuchenkova y, sobre todo, Serena Williams, 23 veces campeona de Grand Slam, añade el sitio web.

¿El secreto de su éxito? "Por supuesto, la pasión es lo más importante. (Si) las jugadoras no tienen pasión, no van a conseguir nada grande", afirma Mouratolgou. "Así que esa es la clave".

"La gente también en su vida pasa por momentos en los que como que quizás pierden su amor por el juego durante un periodo de tiempo o tienen menos amor por el juego", añade. "No creo que ella (Halep) lo haya perdido".

Lo que hace a una campeona

Aunque la rumana Halep tiene 23 títulos individuales en su haber -incluidos dos Grand Slam-, tuvo que adaptarse a una forma de entrenamiento especialmente rigurosa en la Academia Mouratoglou.

Pasó dos semanas empezando un nuevo horario de entrenamiento a las 8:30 de la mañana, algo que, según dijo a los periodistas, "nunca había hecho en mi vida", informó la WTA.

"Lo hice con gusto y lo hice fácil. Así que eso me hizo pensar que todavía me encanta y que todavía puedo hacerlo. Así que si estoy sana, creo que puedo hacer un buen partido", añadió, según la página web de la WTA.

Además de su rehabilitación física, Halep ha trabajado con Mouratoglou para recuperar la confianza en sí misma.

"Es súper abierto, así que es súper fácil hablar con él", explica a la CNN. "Yo soy muy emocional. Tengo muchos miedos en general y dudo de mí misma la mayor parte del tiempo. Y me resultó fácil expresarme tal y como soy".

Cuando Mouratoglou apareció en la serie de Netflix, "The Playbook", en septiembre de 2020, habló sobre cómo la fortaleza mental de un jugador puede hacer o deshacer su capacidad para convertirse en un campeón.

La serie sigue a entrenadores deportivos de renombre mundial mientras comparten sus reglas personales para el éxito tanto dentro como fuera de la arena.

"Todo el mundo tiene límites, y los límites de todo el mundo no son técnicos, tácticos o físicos. Son mentales", explicó Mouratoglou en el documental.

"Y cuando no piensas como un campeón, no actúas como un campeón y no ganas como un campeón. Así que es muy importante asegurarse de que la mente funciona bien".

Mouratoglou le dice a CNN que tiene un enfoque similar para reconstruir la resiliencia psicológica de un jugador como el legendario entrenador de fútbol José Mourinho, quien también apareció en la serie de Netflix.

"Él dijo algo así como: 'El fútbol comienza con el pie, continúa con el corazón y termina con la cabeza'".

"La cabeza es lo más importante (...) porque si no crees profundamente que puedes conseguir algo, no vas a ir a tope. Te quedarás a medio camino. Vas a encontrar razones para no hacer las cosas. Encontrarás excusas", afirma Mouratoglou.

"Creo que una gran parte de mi trabajo consiste en ayudar a la gente, en este caso a Simona, a creer en sí misma y en su capacidad para lograr lo que se propone", añade. "Siempre le digo a Simona lo fuerte que es mentalmente porque realmente lo creo.

"Ella hizo mi trabajo súper fácil, en cierto modo, al ser tan abierta y confiar tanto en mí".

Colaboración con Serena Williams

Mouratoglou no es ajeno a reinventar a jugadoras que han tocado fondo.

En 2012 se acercó a un punto de inflexión en su carrera, cuando empezó a entrenar a Williams, que acababa de sufrir una derrota sin precedentes en Roland Garros ante la francesa Virginie Razzano. Era la primera vez en la carrera de Williams que perdía en la primera ronda de una gran competición.

También buscaba una victoria en un Grand Slam, tras dos años sin ganar un grande.

Mouratoglou y Williams fueron apodados el "Dúo Dinámico" en el circuito y acabaron sumando 10 victorias de Grand Slam juntos, así como un título individual femenino en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

"Estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho con Serena. Ahora, por supuesto, estoy súper agradecido por esos 10 años que fueron increíbles", dice Mouratoglou. "Ella ha confiado en mí durante 10 años, que es algo que no se ve muy a menudo en el mundo del tenis".

Williams no ha jugado desde que se retiró de su partido de primera ronda de Wimbledon contra Aliaksandra Sasnovich en junio de 2021, durante el cual sufrió una lesión en la pierna.

"No es fácil decirle a alguien con quien has trabajado durante 10 años que vas a empezar algo con otra persona", añade Mouratoglou. "Es una relación de 10 años (...) en la que compartes tantas cosas y tantas emociones y tantos momentos".

'Estoy listo para dar lo mejor de mí'

Cuando Mouratoglou y Halep hablan con la CNN se están preparando para Roland Garros, donde la rumana de 30 años tiene previsto enfrentarse el domingo a la croata Ana Konjuh en primera ronda.

Halep tiene buenos recuerdos del Abierto de Francia, ya que ganó su primer título de grand slam en París tras vencer a Sloane Stephens en 2018.

"El Abierto de Francia es mi grand slam favorito", dice. "Me encanta la ciudad. Me siento muy bien. Me gusta el ambiente. Así que todo se junta y me siento genial. Este torneo va a ser un gran reto para mí. Estoy preparado mentalmente. Estoy listo para dar lo mejor de mí".

"Realmente pensaba que a los 30 ya habría terminado", dice Halep. "Estaba equivocada".

"Quiero jugar unos cuantos años más. Siento que puedo", añade. "Mi cuerpo está bien. Me siento sana. Siento que mi nivel de energía es alto. Así que no veo ninguna razón para parar ahora".

Sin embargo, hay una jugadora que podría interponerse en el camino hacia un tercer título de Grand Slam para Halep.

La polaca Iga Swiatek ha tenido un ascenso meteórico hasta convertirse en la número 1 del mundo en el último año.

En abril, conquistó su cuarto título consecutivo de la temporada 2022 en la final del Abierto de Stuttgart, elevando su racha de victorias a 23 partidos.

Con sólo 20 años, Swiatek no ha dado muestras de flaquear. Si gana el Abierto de Francia, igualará el récord de Venus Williams de este milenio, con 35 victorias consecutivas.

"Desde hace un mes, Iga se muestra muy estable física, mental y tenísticamente. Es súper sólida en todo. Por eso ha ganado tanto. Pero creo que todo el mundo es batible", afirma Mouratoglou.

Y Mouratoglou confía en que la fortaleza mental de Halep pueda rivalizar con Swiatek.

"También es una gran jugadora, pero lo que la hace especial es el hecho de que es extremadamente fuerte mentalmente", afirma. "Creo que también ella cree en sí misma y la combinación puede hacer maravillas".

