Simona Halep dice que sufrió un ataque de pánico durante su derrota en el Abierto de Francia

Halep, que ganó su primer título importante en Roland Garros en 2018, parecía tener el control del partido del jueves cuando ganó el primer set y se fue un break arriba al comienzo del segundo.

Pero la adolescente Zheng se recuperó para llevarse el segundo set y establecer una ventaja temprana en el tercero.

Halep, que parecía tener problemas para respirar, llamó al entrenador dos veces en el último set y perdió 6-2 2-6 1-6.

"Un pequeño ataque de pánico, digamos", dijo a Eurosport cuando se le preguntó qué había pasado. "Es nuevo y no sabía cómo manejarlo. Me costaba respirar y no tenía muy claro lo que estaba haciendo. Fue un momento muy difícil".

Antes del Abierto de Francia, Halep declaró a la CNN que había estado a punto de retirarse del tenis el año pasado mientras se recuperaba de una lesión en la pantorrilla y luchaba contra el impacto continuo de la pandemia de Covid-19.

Halep dijo que su asociación con el entrenador Patrick Mouratoglou a principios de año le había "devuelto el fuego", pero admitió tras la derrota del jueves que el impacto de los dos últimos años todavía le está pasando factura.

"Puedo entender por qué me ha dado ese ataque de pánico, porque he pasado dos años difíciles, con lesiones y mucha presión por la pandemia y otras cosas", declaró.

"Así que probablemente hoy me he venido un poco abajo. Mi cerebro no estaba muy fuerte. Pero ahora estoy bien, y por eso sonrío".

Escribiendo en Instagram, Mouratoglou reconoció tras el partido que "no está haciendo un trabajo lo suficientemente bueno" como entrenador de Halep y que "espera(n) mucho más de mí mismo".

Halep respondió diciendo que está "preparada para más".

La ex número 1 del mundo se ganó elogios por hablar abiertamente sobre el ataque de pánico, con el comentarista de Eurosport y ex jugador Tim Henman diciendo que era "tan valiente y tan honesto" de su parte hablar de lo sucedido.

"Lleva muchos años en el mundo del tenis, ha ganado grandes títulos y esto demuestra que le puede pasar a cualquiera", declaró Henman.

Zheng disputará la tercera ronda de un Grand Slam por primera vez en su carrera cuando se enfrente el sábado a Alizé Cornet.

La número 74 del mundo podría enfrentarse después en cuarta ronda a Iga Swiatek, campeona del Abierto de Francia en 2020 y que lleva una racha de 30 victorias consecutivas.

