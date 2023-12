Simona Halep cae ante la joven Amanda Anisimova en el Abierto de Francia

Se podría decir que su asombroso triunfo sobre la defensora del título, Simona Halep, en el Abierto de Francia el jueves fue clínico.

La estadounidense de 17 años se convirtió en la semifinalista más joven de un torneo en 13 años cuando, con una precisión quirúrgica, se deshizo con frialdad de Halep por 6-2 y 6-4 en una hora y ocho minutos en la pista Philippe Chatrier, un resultado que deja abierta la posibilidad de una final femenina de Grand Slam entre diecisiete jugadoras por primera vez desde 1999.

Y es que Marketa Vondrousova, de 19 años, se enfrentará a Johanna Konta en la otra semifinal del viernes.

"No puedo creerme el resultado de hoy", declaró Anisimova a la prensa. "Tener la oportunidad de jugar contra Simona, eso es increíble, pero cómo terminó es aún más loco para mí".

LEA: Conozca a Amanda Anisimova

La número 51 del mundo tendrá que superar primero a la octava cabeza de serie, Ashleigh Barty, después de que la pujante australiana accediera a su primera semifinal de un Grand Slam -al igual que Anisimova y Vondrousova- al vencer a Madison Keys por 6-3 y 7-5 en un encuentro disputado en la pista Suzanne Lenglen que concluyó casi exactamente a la misma hora.

Los partidos se aplazaron al jueves, al igual que los otros dos cuartos de final masculinos, debido a que la lluvia impidió jugar en París un día antes.

Novak Djokovic, número 1 del mundo, venció a Alexander Zverev (5º) por 7-5, 6-2 y 6-2, mientras que Dominic Thiem, finalista en 2018, se impuso al ruso Karen Khachanov por 6-2, 6-4 y 6-2.

Viernes ajetreado

Djokovic y Thiem se enfrentan el viernes en una apetitosa semifinal pero Rafael Nadal contra Roger Federer es la principal atracción.

Debido a que la lluvia está causando estragos en el calendario, las dos semifinales femeninas tendrán lugar fuera de la pista central a partir de las 11 de la mañana en París. La decisión es "injusta e inapropiada", según el Director General de la WTA, Steve Simon.

"Las cuatro mujeres que han jugado tan bien y han llegado tan lejos se han ganado su derecho a jugar en el escenario más grande", dijo en un comunicado. "Creemos que eran posibles otras soluciones que habrían beneficiado tanto a los aficionados como a todas las jugadoras".

Los organizadores, deseosos de terminar el torneo a tiempo, no querrán fijarse en la ominosa previsión del viernes, con lluvias intermitentes.

La potencia de Anisimova, especialmente su revés, desconcertó a Halep, cuyo intento de convertirse en la primera ganadora consecutiva desde que Justine Henin ganara tres seguidas en 2008 se detuvo en seco.

Anisimova demostró un aplomo tremendo, sin inmutarse ni siquiera cuando Halep remontó en el segundo set, y rara vez eligió el golpe equivocado.

Anisimova logró 25 golpes ganadores y sólo 24 errores no forzados contra una de las mejores jugadoras del mundo, y en una superficie como la tierra batida, que a menudo puede aumentar el número de fallos. El año pasado se perdió el torneo de tierra batida por una lesión en el pie.

"Es increíble", declaró a CNN Sport la capitana de la Fed Cup estadounidense, Kathy Rinaldi. "La conocemos desde que tenía siete años. Siempre ha destacado y ha tenido grandes cualidades para convertirse en campeona, y creo que eso se ha notado hoy".

"Es muy dura. Obviamente también es una jugadora con mucho talento, pero realmente sólida mentalmente y dura".

La finalista júnior del Abierto de Francia de 2016 dejó caer su raqueta tras golpear sin esfuerzo un espléndido revés por la línea en un primer punto de partido, pero no ha cedido un set esta quincena para igualar a Vondrousova.

"El revés siempre ha sido estelar", declaró Rinaldi, que alcanzó el séptimo puesto de la clasificación en 1986. "Es un golpe precioso, simplemente magnífico. Es fenomenal. ¿Qué más se puede decir?".

En la cuarta ronda, Halep se deshizo de la campeona júnior de Wimbledon, Iga Swiatek, de 18 años, en 45 minutos, pero el jueves fue precisamente una adolescente la que se impuso a la rumana.

Siete juegos seguidos

Halep nunca se recuperó del todo tras perder siete juegos consecutivos desde el 2-2 del primero, aunque la ex número 1 del mundo dispuso de una oportunidad de break en el 4-4 del segundo.

En ese juego, Anisimova logró su punto de partido tras una doble falta de Halep.

A pesar del revés, Halep dijo que no estaba decepcionada con su torneo.

"Creo que hoy he hecho todo lo que podía y este torneo, estoy contenta con el resultado", dijo. "No está nada mal llegar a cuartos de final en un grand slam. Viniendo como defensora del título, la presión era grande".

Admitió haber sufrido nervios, no por ser la gran favorita en cuartos de final, sino porque estaba jugando muy bien.

"Quizá mis expectativas sobre mí misma eran grandes hoy", dijo Halep. "Quizá no pude manejar la tensión en mi cuerpo, así que no pude jugar a mi mejor nivel y no pude moverme a mi mejor nivel".

Los padres de Anisimova se mudaron a Estados Unidos desde Rusia, como los padres de Maria Sharapova y Sofia Kenin, que vencieron a Serena Williams en tercera ronda. Pero fue para dar más oportunidades a su hermana mayor, Maria, que llegó a jugar al tenis en la Universidad de Pensilvania.

Barty se pasó al críquet

Barty también fue una de las mejores junior, como Anisimova, aunque su carrera parecía haber terminado cuando se apartó del juego en 2014. Había dejado de disfrutarlo.

Después de jugar al críquet profesional -sigue siendo aficionada al críquet y no pierde de vista el Mundial de Inglaterra-, Barty regresó al tenis en 2016.

Su ranking ha subido cada año desde entonces. Incluso si pierde contra Anisimova, Barty alcanzará un nuevo máximo en su carrera, el cuarto puesto, habiendo llegado a ser quinta en dobles.

"He crecido como persona y, obviamente, también como jugadora", dijo Barty. "Pero he tenido algunos momentos desgarradores. He tenido momentos increíbles. En general, he disfrutado cada minuto.

"Creo que eso ha sido lo más importante, que no me he arrepentido ni un ápice. Cuando volví, sentí que era mi decisión, que lo habíamos hecho a mi manera, y sí, está dando sus frutos".

La jugadora de 23 años posee un juego muy completo, incluido un revés cortadísimo, que ha desbaratado a rivales más experimentadas que Anisimova.

LEA: El regreso de los saques bajo el brazo al tenis

LEA: Osaka podría emular el dominio de Serena, según Cash

Se enfrentarán por primera vez.

"Creo que me sentaré con mi entrenador esta noche e intentaré elaborar un plan de juego, intentaré encontrar formas de ser efectiva contra ella y de que mi tenis sea efectivo contra ella, y mañana saldré e intentaré ejecutarlo lo mejor que pueda", dijo Barty.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com